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الانقسامات المُهندسة المفروضة على العراق

مقالات رأي

2025-08-05 | 13:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الانقسامات المُهندسة المفروضة على العراق
169 شوهد

الكاتب: حسام الحاج
الصراع الطائفي في العراق ليس نتاجًا للتاريخ بقدر ما هو إرثٌ للتدخل الأجنبي.

كثيرًا ما تُصوَّر الطائفية في العراق بشكلٍ خاطئ على أنها انقسامٌ راسخٌ لطالما شكّل المجتمع العراقي - عداءٌ قديمٌ متأصلٌ في النسيج الاجتماعي للبلاد. لكن هذه الرواية تُخفي تاريخًا أكثر دقة. فالانقسامات الطائفية التي تُميّز العراق الحديث ليست أصيلةً أو حتمية؛ بل هي إرثٌ للتدخلات الأجنبية التي سخّرت الهوية لترسيخ السلطة.
وبعيدًا عن كونها نتيجةً طبيعيةً للديناميكيات الداخلية، فقد صُنعت الطائفية في العراق على مدى قرونٍ من خلال التلاعب الإمبريالي والتهميش المتعمد والصراع المفروض من الخارج.
حتى أوائل العصر الحديث، كان الانتماء الطائفي في العراق مسألة اعتقادٍ شخصيٍّ أكثر منه مسألة انحيازٍ سياسي. وكانت الحياة المجتمعية تُشكّلها الانتماءات القبلية والعائلية والمحلية أكثر من كونها مرتبطةً بكون المرء سنيًا أو شيعيًا. ازدهرت المراكز الحضرية، مثل بغداد والنجف والكوفة، كمراكز للتعددية الثقافية والدينية، حيث سكنها العرب والأكراد والفرس واليهود والمسيحيون والمسلمون من مختلف الطوائف.
بالتأكيد، كانت هناك اختلافات لاهوتية، لكنها لم تتجلى كخطوط فاصلة سياسية. لم يكن لمفهوم "الطائفية" - أي تقسيم المجتمع والسياسة على أسس دينية أو طائفية - أي صلة تُذكر بالحكم أو التسلسل الهرمي الاجتماعي في العراق ما قبل الحداثة. عملت المؤسسات الدينية باستقلالية، وظلت الشبكات القبلية شاملة، وكانت الهوية متقلبة وقابلة للتفاوض، وغالبًا ما كانت غير ذات صلة بالمكانة العامة للفرد.
انقلب هذا التوازن الهش رأسًا على عقب في القرن السادس عشر مع ظهور الإمبراطورية الصفوية في بلاد فارس. أعلن الشاه إسماعيل الأول المذهب الشيعي الاثني عشري دينًا للدولة، وشن حملة شرسة لفرضه في جميع أنحاء العراق بدءًا من عام 1508. وللمرة الأولى، أصبحت الهوية الطائفية أداةً من أدوات الحكم، فُرضت بالإكراه، والإجبار على اعتناق المذهب، وحملات تطهير لرجال الدين السنة.
استولت الإمبراطورية العثمانية على بغداد عام 1534، معتبرةً التوسع الصفوي تهديدًا جيوسياسيًا ودينيًا، وأعادت تأكيد المذهب الحنفي السني. رسّخ العثمانيون إقصاء الشيعة: مُنعوا من الانخراط في الجيش والقضاء والأنظمة التعليمية. وعلى مدى القرون التالية، هُمّش السكان الشيعة في العراق من خلال سياسات مدروسة للإمبراطوريات التي سعت إلى ترسيخ حكمها.
في القرن التاسع عشر، أعادت سلالة قاجار الإيرانية ضبط دور التسلسل الهرمي الديني الشيعي لتحقيق مصالحها الإقليمية، مسلطةً نفوذها على المدن العراقية المقدسة. كما مثّلت هذه الفترة لحظةً تحوليةً في التمثيل السياسي الشيعي. في عام ١٨٩١، عندما منحت مملكة القاجار بريطانيا احتكارًا على صناعة التبغ في إيران، أصدر آية الله العظمى ميرزا الشيرازي - المقيم في العراق - فتوى تحرم استخدام التبغ. أجبر الاحتجاج الجماهيري الناتج عن ذلك ملك القاجار على إلغاء الامتياز.
كانت لحظة فاصلة: فقد حشد رجل دين ثورة شعبية ضد النفوذ الأجنبي. وأصبحت المرجعية، التي كانت مؤسسة دينية في السابق، قوة سياسية قادرة على تشكيل الحياة العامة ومقاومة المخططات الإمبريالية.
شكّل انهيار الإمبراطورية العثمانية وفرض الحكم البريطاني عام 1917 نقطة تحول أخرى. ورث البريطانيون نظامًا إداريًا ممزقًا، فاختاروا حكم العراق من خلال نخبة سنية ضيقة، مهمشين الأغلبية الشيعية التي حُرمت بالفعل من التعليم والتقدم العسكري في ظل الحكم العثماني.
وعلى عكس لبنان، لم تُضفِ بريطانيا طابعًا رسميًا على الطائفية في القانون العراقي. ومع ذلك، عمليًا، رسّخت الإدارة الاستعمارية هيمنة السنة على مؤسسات الدولة، مع تعزيز إقصاء الشيعة. كانت هذه استراتيجية إمبريالية تقليدية: الحكم بالتقسيم.
أدرك الملك فيصل الأول، الذي عيّنه البريطانيون، مخاطر التشرذم الطائفي. فحاول دمج الأصوات الشيعية في الدولة الناشئة. وعملت شخصيات مثل رستم حيدر، المفكر الشيعي والمستشار المقرب لفيصل، على رأب الصدع. لكن جهودهم قوّضت بسبب السياسة البريطانية ومقاومة النخب السنية المترسخة. وكان اغتيال حيدر عام 1940 إيذانًا بزوال رؤية مبكرة لسياسة عراقية موحدة.
لا يترك السجل التاريخي مجالًا كبيرًا للغموض: فالطائفية في العراق لم تكن تطورًا طبيعيًا، بل كانت مُدبّرة. استغلّ كلٌّ من الصفويين والعثمانيين والقاجاريين والبريطانيين الهوية الدينية لأغراض إمبريالية، محوّلين العراقيين إلى وكلاء في صراعات جيوسياسية أوسع. ولا تزال عواقب هذه التطورات تلاحق العراق منذ ذلك الحين.
لقد غرس هذا الإرث جذورًا عميقةً من انعدام الثقة، ومأسسةً لعدم المساواة، وشَقَّ الوعي الوطني. ورسَّخ فكرةَ أن الهوية يجب أن تكون سياسية، وأن السياسة يجب أن تكون طائفية.
لا تزال القوى المستفيدة من هذا التشرذم المنهجي - سواءً أكانت قوى إقليمية أم جهات فاعلة داخلية - فاعلة. ومع ذلك، يُقدّم تاريخ البلاد نموذجًا للتجديد. كان العراق في يوم من الأيام مجتمعًا لم تكن الهوية الطائفية تُسيّر الحياة السياسية فيه، وكان التعايش هو القاعدة لا الاستثناء.
إن إعادة بناء دولة عراقية متماسكة تتطلب إصلاحات دستورية وتعديلات انتخابية، نعم. لكنها تتطلب أيضًا نبذًا ثقافيًا وسياسيًا للروايات الطائفية المفروضة من الخارج. يجب أن يرتكز العراق القوي على هوية وطنية تتجاوز الحدود الدينية والعرقية والقبلية.
ليس بالضرورة أن تكون الطائفية قدر العراق. إنها بناء مستورد - بناء قابل للتفكيك.
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