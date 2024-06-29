هذا الاسبوع.. زحل يقرّر قلب الطاولة والأبراج النارية تحت المجهر!

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Instaglamour
من
06:40 AM
الى
07:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
كلاب سائبة تقتل طفلا في البصرة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-492397-638551655563906760.jpg
هذا الاسبوع.. زحل يقرّر قلب الطاولة والأبراج النارية تحت المجهر!
أخبار الأبراج
2024-06-29 | 02:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,515 مشاهدة
تتوقع عالمة الفلك جاكلين عقيقي للاسبوع الواقع من الجمعة حزيران يونيو 28 الى الخميس 4 تموز يوليو 2024 حدثين فلكين ذات تأثير ملحوظ على الابراج.
الحدث الأول والأبرز هو تراجع زحل في برج الحوت يوم السبت 29 يونيو، ويستمر هذا التراجع حتى 15 نوفمبر. تبدأ تأثيرات هذا التراجع قبل أسبوعين، ما يعني أننا بدأنا نشعر بتأثيراته بالفعل. تراجع زحل في الحوت يؤثر سلبًا على مواليد الجوزاء، العذراء، والقوس، لذلك يجب عليهم الحذر من تعثرات مهنية أو تراجع في الشراكات أو فسخ عقود العمل.
بالنسبة لبرج الميزان، تراجع زحل في الحوت يؤثر على بيت الصحة. طالما أن الكواكب في مربع مع برجك، ستشعر بالتعب. لذا، انتبه لصحتك وابتعد عن المشاكل في العمل. صحتك ونفسيتك قد تكونان تحت الضغط، فلا تخاطر. بعد تاريخ 20 يوليو، ستحظى بفترة من الراحة وستكون من بين الأبراج الأكثر حظًا مع انتقال الشمس إلى الأسد والمريخ إلى الجوزاء.
أما برج الحمل، فنصيحة الفلك لك هي ألا تثق بالآخرين وأن تعمل بسرية وكتمان.
وبحسب عقيقي، الحدث الثاني هو انتقال كوكب عطارد إلى برج الأسد يوم 3 يوليو. يُعتبر هذا الكوكب الأقرب إلى الأرض، وتكون تأثيراته مباشرة على الإنسان. عطارد هو كوكب الاتصالات والملفات القانونية والتنقلات والسفر وكل ما يتعلق بالإلكترونيات. هذا الانتقال يخدم مصلحة الأبراج النارية: الحمل، الأسد، والقوس. موقع عطارد في برج الأسد يمنح صاحبه ذكاء وفطنة وسرعة بديهة، ويجعله يمتلك طريقة جذابة وممتعة في التواصل مع الآخرين، حيث يتحدث بحماسة ونبرة عالية نوعاً ما.
حركة القمر لهذا الأسبوع:
- السبت والأحد: القمر في الحمل الناري.
- الاثنين والثلاثاء: القمر في الثور الترابي.
- الأربعاء والخميس حتى منتصف الجمعة: القمر في الجوزاء.
- بعدها ينتقل القمر إلى برج السرطان المائي.
تحركات الكواكب الأخرى: الشمس والزهرة وعطارد في آخر أيامه في السرطان وسينتقل يوم 3 يوليو إلى الأسد. المريخ وأورانوس في الثور. كوكب المريخ، وهو كوكب الحديد والنار، يتحكم بالغضب والرغبة والشغف والاستفزاز وردات الفعل الغاضبة. المشتري في الجوزاء، نبتون وزحل متراجعان في الحوت، وبلوتون متراجع في الدلو.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
أخبار الأبراج
الأسبوعية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الكشف عن حقيقة وفاة "ام اللول" داخل السجن
محليات
42.79%
09:16 | 2024-06-28
الكشف عن حقيقة وفاة "ام اللول" داخل السجن
09:16 | 2024-06-28
أول تعليق عربي حول طريق منتخب العراق لكأس العالم 2026
رياضة
23.24%
06:38 | 2024-06-27
أول تعليق عربي حول طريق منتخب العراق لكأس العالم 2026
06:38 | 2024-06-27
فرحة أردنية كبيرة بنتائج قرعة تصفيات آسيا المونديالية.. ما القصة؟
رياضة
17.95%
08:00 | 2024-06-27
فرحة أردنية كبيرة بنتائج قرعة تصفيات آسيا المونديالية.. ما القصة؟
08:00 | 2024-06-27
ماذا قال كاساس بعد نهاية مراسيم قرعة تصفيات آسيا المونديالية؟
رياضة
16.02%
07:00 | 2024-06-27
ماذا قال كاساس بعد نهاية مراسيم قرعة تصفيات آسيا المونديالية؟
07:00 | 2024-06-27
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ حزيران الى ٥ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-29
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ حزيران الى ٥ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-29
Biotic
اسباب كذب الاطفال - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-28
Biotic
اسباب كذب الاطفال - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-28
فن نيوز
حفلات ومهرجانات صيف 2024 - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-28
فن نيوز
حفلات ومهرجانات صيف 2024 - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-28
العراق في دقيقة
28-06-2024 | 2024
14:30 | 2024-06-28
العراق في دقيقة
28-06-2024 | 2024
14:30 | 2024-06-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-28
عشرين
النائب سروة عبد الواحد - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-27
عشرين
النائب سروة عبد الواحد - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-27
Celebrity
الاعلامي الرياضي حسين الطائي - الحلقة ١١ | season 3
15:30 | 2024-06-27
Celebrity
الاعلامي الرياضي حسين الطائي - الحلقة ١١ | season 3
15:30 | 2024-06-27
Morning Live
الرسم يبث الحياة والامل على الجدران الصامتة - حلقة ٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-27
Morning Live
الرسم يبث الحياة والامل على الجدران الصامتة - حلقة ٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-27
ناس وناس
الموصل سوق باب السراي - الحلقة ٥٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-27
ناس وناس
الموصل سوق باب السراي - الحلقة ٥٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-27
بعد التحري
المستشارون الحكوميون ..هدر للاموال وجوائز برتب رئاسية - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-26
بعد التحري
المستشارون الحكوميون ..هدر للاموال وجوائز برتب رئاسية - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-26
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ حزيران الى ٥ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-29
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ حزيران الى ٥ تموز ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-06-29
Biotic
اسباب كذب الاطفال - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-28
Biotic
اسباب كذب الاطفال - الحلقة ١١ | الموسم 3
16:00 | 2024-06-28
فن نيوز
حفلات ومهرجانات صيف 2024 - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-28
فن نيوز
حفلات ومهرجانات صيف 2024 - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2024-06-28
العراق في دقيقة
28-06-2024 | 2024
14:30 | 2024-06-28
العراق في دقيقة
28-06-2024 | 2024
14:30 | 2024-06-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ حزيران ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-06-28
عشرين
النائب سروة عبد الواحد - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-27
عشرين
النائب سروة عبد الواحد - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-06-27
Celebrity
الاعلامي الرياضي حسين الطائي - الحلقة ١١ | season 3
15:30 | 2024-06-27
Celebrity
الاعلامي الرياضي حسين الطائي - الحلقة ١١ | season 3
15:30 | 2024-06-27
Morning Live
الرسم يبث الحياة والامل على الجدران الصامتة - حلقة ٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-27
Morning Live
الرسم يبث الحياة والامل على الجدران الصامتة - حلقة ٥٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-06-27
ناس وناس
الموصل سوق باب السراي - الحلقة ٥٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-27
ناس وناس
الموصل سوق باب السراي - الحلقة ٥٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-06-27
بعد التحري
المستشارون الحكوميون ..هدر للاموال وجوائز برتب رئاسية - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-26
بعد التحري
المستشارون الحكوميون ..هدر للاموال وجوائز برتب رئاسية - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2024-06-26
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ارتفع استهلاك البنزين في سيارتك مع ارتفاع الحرارة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
اتخذت إجراءات احترازية
اتخذت إجراءات احترازية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.