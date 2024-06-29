هذا الاسبوع.. زحل يقرّر قلب الطاولة والأبراج النارية تحت المجهر!

الحدث الأول والأبرز هو تراجع زحل في برج الحوت يوم السبت 29 يونيو، ويستمر هذا التراجع حتى 15 نوفمبر. تبدأ تأثيرات هذا التراجع قبل أسبوعين، ما يعني أننا بدأنا نشعر بتأثيراته بالفعل. تراجع زحل في الحوت يؤثر سلبًا على مواليد الجوزاء، العذراء، والقوس، لذلك يجب عليهم الحذر من تعثرات مهنية أو تراجع في الشراكات أو فسخ عقود العمل.بالنسبة لبرج الميزان، تراجع زحل في الحوت يؤثر على بيت الصحة. طالما أن الكواكب في مربع مع برجك، ستشعر بالتعب. لذا، انتبه لصحتك وابتعد عن المشاكل في العمل. صحتك ونفسيتك قد تكونان تحت الضغط، فلا تخاطر. بعد تاريخ 20 يوليو، ستحظى بفترة من الراحة وستكون من بين الأبراج الأكثر حظًا مع انتقال الشمس إلى الأسد والمريخ إلى الجوزاء.أما برج الحمل، فنصيحة الفلك لك هي ألا تثق بالآخرين وأن تعمل بسرية وكتمان.وبحسب عقيقي، الحدث الثاني هو انتقال كوكب عطارد إلى برج الأسد يوم 3 يوليو. يُعتبر هذا الكوكب الأقرب إلى الأرض، وتكون تأثيراته مباشرة على الإنسان. عطارد هو كوكب الاتصالات والملفات القانونية والتنقلات والسفر وكل ما يتعلق بالإلكترونيات. هذا الانتقال يخدم مصلحة الأبراج النارية: الحمل، الأسد، والقوس. موقع عطارد في برج الأسد يمنح صاحبه ذكاء وفطنة وسرعة بديهة، ويجعله يمتلك طريقة جذابة وممتعة في التواصل مع الآخرين، حيث يتحدث بحماسة ونبرة عالية نوعاً ما.حركة القمر لهذا الأسبوع:- السبت والأحد: القمر في الحمل الناري.- الاثنين والثلاثاء: القمر في الثور الترابي.- الأربعاء والخميس حتى منتصف الجمعة: القمر في الجوزاء.- بعدها ينتقل القمر إلى برج السرطان المائي.تحركات الكواكب الأخرى: الشمس والزهرة وعطارد في آخر أيامه في السرطان وسينتقل يوم 3 يوليو إلى الأسد. المريخ وأورانوس في الثور. كوكب المريخ، وهو كوكب الحديد والنار، يتحكم بالغضب والرغبة والشغف والاستفزاز وردات الفعل الغاضبة. المشتري في الجوزاء، نبتون وزحل متراجعان في الحوت، وبلوتون متراجع في الدلو.