إلى مواليد برج الحمل: الأضواء بانتظاركم!

تعتبر الخبيرة الفلكيّة جاكلين عقيقي أنّ انتقال كوكب عطارد إلى العقرب والزهرة هو الحدث الابرز لهذا الاسبوع، كون هذه الكواكب تُشكّل مثلثات فلكية مع وجود المريخ في السرطان وزحل ونبتون في الحوت. ممّا يؤدّي إلى تحسّن واضح في حياة مواليد الابراج المائية كالسرطان، العقرب والحوت على المستويات كافّة. ويتحمّس مواليد هذه الأبراج إلى ادخال تغيير على حياتهم الروتينية، تُرافقه حلحلة للمسائل العالقة. وباعتبار أنّ كوكب عطارد هو كوكب التواصل والاتصالات والكوكب الاقرب إلى الارض. إذًا هو مسؤول عن التنقلات والسّفر والملفات القانونية والادارية.

أمّا الحدث الثاني، والاهمّ، فهو اكتمال القمر في الحمل. ما يعني أنّ الأضواء ستتركز على هذا البرج. وبحسب عقيقي، إنّ اكتمال القمر سيمنح برج الحمل الفرصة لإبرازالجانب المبتكر لشخصيته، كي يتمكّن من تغيير الطريقة الّتي يتعامل بها مع الآخرين في حال شعر بالحاجة لذلك. كما سيقوم بعض الاشخاص بتشجيع الحمل على التخلص من الناس العديمي الفائدة في حياته واتّخاذ مسارات جديدة في حياته الشخصية أو الشراكة التجارية أو الزوجية...

وبالنسبة ليومي السبت والاحد، تعتبر عقيقي أنّ وجود القمر في برج الدلو الهوائي يُشكّل مثلّثًا فلكيًا مع الشمس من الميزان ما يُمهّد لفترة مليئة بالحظ والسفر والمشاريع الجديدة لكلّ من مواليد الجوزاء، الميزان والدلو. ومع انتقال القمر إلى برج الحوت المائي، يومي الاثنين والثلاثاء، يستعيد مواليد الابراج المائية كالسرطان، العقرب والحوت حماستهم. فيشاركون في ورشة عمل أو مفاوضات أو أبحاث مهمّة. أمّا ناري الاربعاء والخميس، ينتقل القمر إلى برج الحمل الناري حاملًا معه أجواء مميزة مفعمة بالتسهيلات والحظوظ لكلّ من مواليد الحمل الاسد والقوس. ويختتم القمر جولته لهذا الاسبوع في يوم الجمعة عند برج الثور الترابي،فتنعم مواليد الثور العذراء والجدي بحظوظٍ رائعة على مختلف المستويات.



أمّا تنقلات الكواكب تكون على الشكل التالي:

- الشمس في الميزان

- عطارد في العقرب ثمّ كوكب الزهرة

- المشتري في الجوزاء

- المريخ في السرطان

- زحل ونبتون في الحوت

- اورانوس في الثور

- بلوتون في الجدي