إلى مولود العقرب في 2025... استغلّ الفرص وإلّا!

تعتبر الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، أنّ هذه السنة مليئة بالانفراجات الكبيرة، حيث تبرز فيها تأثيرات كوكب المريخ في برج وزحل في الحوت، مما يمنحك أيّها دعمًا قويًّا. كما أنّ وجود المشتري في الجوزاء والسرطان يُعزّز من حظوظك بشكل كبير. الأهم من ذلك هو وجود كوكب أورانوس، الذي يحمل لك كبيرة وتحررًا من الأعباء المالية والديون.

لكن عليك أن تكون حذرًا من تأثيرات المريخ في في بداية السنة ومن تأثيرات بلوتون في الدلو، الّتي قد تهدد مصالحك. ستحتاج إلى وعي كبير وتصرف حكيم، بالإضافة إلى مضاعفة الجهود، لكن بشكل عام، تُعد هذه السنة واعدة بالتغييرات الإيجابية.



تُعتبر سنة 2025 بالنسبة لك سنة مليئة بالفرص والانفراجات الكبيرة. حيث تبرز تأثيرات كوكب المريخ في برج وزحل في الحوت، مما يمنح مواليد هذا البرج دعمًا قويًا لتحقيق أهدافك وطموحاتك. إن هذه التأثيرات الفلكية تعزز من حظوظك، مما يجعلها سنة مثالية لتحقيق المعجزات والأمنيات.