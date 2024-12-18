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إلى مولود العقرب في 2025... استغلّ الفرص وإلّا!
أخبار الأبراج
2024-12-18 | 08:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
394 مشاهدة
تتوقّع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، سلسلة من التوقعات الفلكية لعام 2025، الّتي ستؤثّر بشكلٍ أو بآخر على الأبراج.
تعتبر الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، أنّ هذه السنة مليئة بالانفراجات الكبيرة، حيث تبرز فيها تأثيرات كوكب المريخ في برج
السرطان
وزحل في الحوت، مما يمنحك أيّها
العقرب
دعمًا قويًّا. كما أنّ وجود المشتري في الجوزاء والسرطان يُعزّز من حظوظك بشكل كبير. الأهم من ذلك هو وجود كوكب أورانوس، الذي يحمل لك
حركة
كبيرة وتحررًا من الأعباء المالية والديون.
لكن عليك أن تكون حذرًا من تأثيرات المريخ في
الأسد
في بداية السنة ومن تأثيرات بلوتون في الدلو، الّتي قد تهدد مصالحك. ستحتاج إلى وعي كبير وتصرف حكيم، بالإضافة إلى مضاعفة الجهود، لكن بشكل عام، تُعد هذه السنة واعدة بالتغييرات الإيجابية.
تُعتبر سنة 2025 بالنسبة لك سنة مليئة بالفرص والانفراجات الكبيرة. حيث تبرز تأثيرات كوكب المريخ في برج
السرطان
وزحل في الحوت، مما يمنح مواليد هذا البرج دعمًا قويًا لتحقيق أهدافك وطموحاتك. إن هذه التأثيرات الفلكية تعزز من حظوظك، مما يجعلها سنة مثالية لتحقيق المعجزات والأمنيات.
تابعوا جاكلين عقيقي على
يوتيوب
السومرية
.
وتؤكّد عقيقي أنّ جود كوكب المشتري في الجوزاء والسرطان يُعزز من حظوظك بشكل كبير، مما يفتح أمامك أبوابًا جديدة من الفرص. يُعتبر المشتري كوكب الحظ، وبالتالي، فإنّ وجوده في هذه المواقع الفلكية يُشير إلى إمكانية تحقيق إنجازات ملحوظة في مختلف مجالات الحياة، سواء كانت مهنية أو شخصية.
من جهة أخرى، يحمل كوكب أورانوس تأثيرات إيجابية، حيث يُشير إلى
حركة
كبيرة وتحرر من الأعباء المالية والديون. هذا التحرر قد يُتيح لك فرصة لإعادة بناء حياتهم المالية بشكل أفضل، مما يُعزز من شعورك بالاستقرار والراحة.
وعلى الرغم من هذه الفرص الواعدة، يجب عليك أن تكون حذرًا من تأثيرات المريخ في
الأسد
في بداية السنة، وكذلك من تأثيرات بلوتون في
الدلو
. هذه التأثيرات قد تُهدد مصالحك وتُسبب بعض التحديات. لذا، من الضروري أن تتحلى بالوعي الكبير والتصرف الحكيم في مواجهة هذه التحديات.
يمكنكم الاضطلاع على برجكم أوّل بأوّل على
موقع
السومرية
.
ولتحقيق أقصى استفادة من هذه السنة، تنصحكَ جاكلين عقيقي بمضاعفة جهودك والتركيز على أهدافك. يجب أن تكون مستعدًّا للعمل بجد وأن تتخذ قرارات مدروسة. إنّ الاستفادة من الدعم الفلكي المتاح لك سيمكنك من تجاوز العقبات وتحقيق النجاح.
بشكل عام، تُعد سنة 2025 سنة واعدة بالتغييرات الإيجابية. مع وجود الدعم الفلكي القوي، يمكنك أيها
العقرب
أن تحقق المعجزات وتحول أمنياتك إلى واقع. لذا، يجب عليك استغلال هذه الفرص بحكمة ووعي لتحقيق أفضل النتائج.
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