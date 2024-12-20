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في آخر أسبوع من سنة 2024... هذه أبرز الاحداث الفلكية!
أخبار الأبراج
2024-12-20 | 00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
674 مشاهدة
تتوقّع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 21 كانون الاوّل حتّى
الجمعة
27 كانون الاوّل، مجموعة من الأحداث الفلكية المهمة التي ستؤثر بطرق متنوعة على الأبراج. ويتميّز هذا الاسبوع بأحداث مدويّة مع اقتراب نهاية العام.
تعتبر الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي ، أنّ هذا الاسبوع سيشهد انتقال الشمس إلى برج
الجدي
الترابي، مما يعلن عن بداية فصل الشتاء، وهو وقت مناسب لمواليد
الجدي
والدلو والحوت. ويسلط هذا الانتقال الضوء على شخصية مواليد الأبراج الترابية، مما يمنحهم إشراقة وإرادة قوية، ويعزز من تفاؤلهم وإيجابيتهم مع بداية السنة الجديدة، التي تعد بسنة مليئة بالحظوظ والفرص.
تبدأ السنة بشكل قوي وواعد، حيث ستتحرر الابراج الترابيىة من تأثير كوكب بلوتون الذي انتقل من نهائياً، بعد أن كان سبباً في العديد من التحديات والتأخيرات على مدى سنوات طويلة. الآن، ستتمكن هذه الابراج من تحقيق أمانيها، بفضل دعم كوكب أورانوس في
الثور
وزحل في الحوت، مما يفتح أمامهم أبواب الأرباح والمكاسب من خلال البيع والشراء. ستعمل هذه الكواكب لمصلحتهمخ، مما يتيح لهم فرصًا جديدة في العلاقات والسفر، وتطور في العلاقات. كما سيكون القدر حليفهم في خوض المعارك الشخصية.
وبحسب غقيقي، فإنّ بداية فصل
الشتاء
تحمل الكثير من المفاجآت والتحركات السريعة والطاقة الإيجابية، مما يجلب الحظوظ الكبيرة لمواليد
الثور
والعذراء والجدي.
لكن تحُذّر عقيقي من الفترة الممتدة بين 20 ديسمبر وحتى نهاية السنة، حيث يشكل التربيع الصعب بين المشتري في الجوزاء وزحل في
الحوت
تحديات كبيرة. وتنصح الخبيرة الفلكية بتوخي الحذر وعدم التهور خلال الأيام الأخيرة من السنة.
من جهة أخرى، يتمحور مثلث فلكي ترابي بين القمر في العذراء ومربع فلكي مع القمر في الميزان، ممّا يؤثر على الاحداث الفلكية لهذا الاسبوع.
تابعوا جاكلين عقيقي على
يوتيوب
السومرية
.
بالنّسبة ليومي السبت والأحد، ينتقل القمر إلى برج العذراء، مما يشكل مثلثًا فلكيًا مع الشمس في برج الجدي، حاملًا آمالًا جديدة وحلولًا تأتي بشكل تلقائي أو قدرية.
أمّا يومي الاثنين والثلاثاء، فيشكل القمر في الميزان مربعاً فلكياً مع الشمس في الجدي، مما يرمز إلى ظروف معاكسة وغير مناسبة لمواليد الحمل والسرطان والعقرب والجدي.
كما يسجل بداية الأسبوع وجود القمر في برج العذراء، الذي يشكل مثلثًا فلكيًا مع الشمس في
الجدي
.
بين الأربعاء والجمعة، سيكون القمر في العقرب، حاملًا معه المكاسب والأرباح المالية والمعنوية لمواليد السرطان والعقرب والحوت.
بالنسبة الى تحركات الكواكب، فهي على الشكل التالي:
- الشمس في
الجدي
- عطارد في القوس
- المريخ في الاسد
- اورانوس في
الثور
- زحل ونبتون في
الحوت
- المشتري في الجوزاء
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