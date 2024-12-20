إلى مولود القوس... استعد لاستقبال الاخبار السارّة في عام 2025!

تطلّ عليك، أيها القوس، سنة 2025 محملةً بفرص جديدة وأخبار سارة، وبحسب الخبيرة الفلكية عقيقي، فإنّ هذه السنة نقطة تحول إيجابية في حياتك. مع انتهاء معاكسة زحل ونبتون، ستشعر بارتياح واطمئنان لم تشعر بهما منذ فترة طويلة. كما أن تحررك من تأثير بلوتون في سيفتح أمامك آفاقًا جديدة من والمغامرة.تابعوا عقيقي علىتعتبر عقيقي أنّ هذه السنة ستكون مليئة بالحظوظ الإيجابية والمكافآت، حيث تحمل لك فرصًا مهنية وعقودًا قد تُغيّر مجرى حياتك نحو الأفضل. من المتوقع أن تشهد أيضًا حلولًا قانونية تتعلق بالميراث، مما يضيف لمسة من الاستقرار إلى حياتك. مع مغادرة ثلاثة كواكب لمواقعها المعاكسة، ستشعر بتغيرات إيجابية في مجالات متعددة.ابتداءً من 25 مايو/ أيار، سيبدأ زحل في الحمل، مما يعني أنك ستتخلص من تأثيراته السلبية التي كانت تعيق تقدمك. ستكون هذه الفترة مثالية لتوقيع عقود جديدة وتحقيق أرباح وفيرة من العمل الحر. ومع ذلك، يجب أن تكون حذرًا من تأثيرات أورانوس في الجوزاء، الذي قد يعاكسك في بعض الأحيان.يمكنكم الاضطلاع على برجكم أوّل بأوّل علىوتؤكّد عقيقي أنّه في بداية هذه السنة، سيمنحك المريخ طاقة إيجابية من الأسد، مما يعزز من حماسك ورغبتك في تحقيق أهدافك. كما سيدعم كوكب الزهرة وضعك المالي، مما يعزز من أرباحك وعلاقاتك الاجتماعية. لذا، استعد لاستقبال سنة مليئة بالفرص والتحديات الجديدة، وكن مستعدًا لاستغلال كل لحظة فيها.في المجمل، 2025 ستكون سنة القوس، حيث ستتجلى المكافآت والأخبار السعيدة في كل جانب من جوانب حياتك. استعد للانطلاق نحو مستقبل مشرق!