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!سنة 2025 تحمل تحولات فارقة لبرج الدلو

أخبار الأبراج

2025-01-02 | 02:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
!سنة 2025 تحمل تحولات فارقة لبرج الدلو
685 مشاهدة

توقعات الفلك لعام 2025 لمواليد برج الدلو ستكون استثنائية وفقًا لعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حيث يشهد هذا العام تحولات كبيرة على مختلف الأصعدة، ويستدعي من مواليد الدلو التركيز والحذر في التعامل مع التغييرات.

بداية، يشير تأثير كوكب بلوتون في برج الدلو إلى تغييرات جذرية في حياة مواليد البرج، خاصة على صعيد العلاقات المهنية والشخصية. بلوتون، المعروف بكوكب الهدم والبناء، سيضع مواليد الدلو أمام تحديات كبيرة، مما يطلب منهم المرونة في التكيف مع الظروف المتغيرة. هذا العام سيكون مواليد العشرية الأولى الأكثر تأثرًا بتأثيرات بلوتون، خصوصًا في مجال العمل والعلاقات مع المسؤولين.

لمعرفة تفاصيل حركة الكواكب وتأثيراتها على مواليد برج الدلو، انقر هنا.

من جهة أخرى، يدعم المشتري مواليد الدلو بشكل ملحوظ، إذ سيساهم في تعزيز فرص النجاح المالي والمهنية. في بداية السنة، سيتواجد المشتري في برج الجوزاء، مما سيمنح مواليد الدلو فرصًا مهنية مهمة ويدعم توسع شبكة علاقاتهم الاجتماعية. ثم، مع انتقال المشتري إلى برج السرطان في يونيو، ستبدأ مرحلة أكثر إيجابية تمنحهم حظوظًا كبيرة، مما يفتح لهم أبوابًا للزواج أو السفر أو الاستقرار المالي.

تؤكد جاكلين عقيقي أن أورانوس، كوكب التغييرات الكبرى والمفاجآت، سيكون له دور محوري في هذه السنة، حيث سينتقل من مربع مع برج الدلو إلى برج الجوزاء في يوليو، مما يمهد الطريق لتحولات اقتصادية واجتماعية إيجابية. هذا التحول سيخفف الضغوط التي مر بها مواليد الدلو خلال السنوات الماضية، ليجلب لهم فرصًا جديدة للانطلاق والتحرر من القيود.

تفقد توقعات عالمة الفلك جاكلين عقيقي لعام 2025 عبر النقر هنا.

في الوقت نفسه، فإن زحل، الذي شكل ضغوطًا كبيرة على مواليد الدلو في السنوات الأخيرة، سينتقل إلى برج الحمل في مايو، مما سيخفف بعض القيود ويعزز التواصل والعلاقات الاجتماعية. ومع نهاية السنة، يعود زحل إلى برج الحوت بتراجع، مما يسبب بعض التحديات العائلية والمالية التي تتطلب الحذر.

كما يحمل العام الجديد تأثيرات نبتون، التي ستوفر لمواليد الدلو طاقة إبداعية وحظوظًا جديدة في العلاقات الشخصية. وتنصح عقيقي مواليد الدلو بالحذر في التعامل مع المال والعلاقات الشخصية لتجنب بعض المخاطر المالية
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