في الأسبوع الأول من 2025... أحداث فلكية مفعمة بالفرص والتحديات!

تتوقّع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 4 كانون الثاني حتّى 10 كانون الثاني 2025 ، مجموعة من الأحداث الفلكية المهمة التي ستؤثر بطرق متنوعة على الأبراج. ويشهد الأسبوع من شهر كانون الثاني/ يناير أحداثًا فلكية مهمة تؤثر بشكل كبير على مختلف الأبراج.





يُعتبر كوكب عطارد، المسؤول عن السفر والتنقلات، من الكواكب القريبة من الأرض، ممّا يجعل تأثيراته مباشرة على الأفراد. وجوده في برج يُعزز من سرعة البديهة ويسهل التنقلات، بالإضافة إلى تسهيل الأمور المتعلقة بالأوراق القانونية والاستشفائية. كما يُسهم في أداء الأجهزة الإلكترونية والإنترنت ووسائل النقل، سواء كانت طائرات أو سفن.



أمّا الحدث الثاني الذي يستحق الذكر، فهو انتقال كوكب الزهرة إلى برج الحوت في نفس اليوم، ممّا يُحسّن الظروف العاطفية والعائلية والمالية لمواليد الأبراج المائية، وخاصة السرطان، العقرب والحوت. تعتبر الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أنّ الحدث الابرز لهذا الاسبوع هو انتقال كوكب عطارد إلى برج يوم السبت 4 يناير، حيث ينضم إلى الشمس. هذا الانتقال يحمل معه طاقة إيجابية تدفع الأفراد للتقدم في مشاريعهم وخطواتهم العملية. تشجع الكواكب على العمل المتواصل وخوض مغامرات جديدة لتحقيق الإنجازات التي يحلم بها الجميع.يُعتبر كوكب عطارد، المسؤول عن السفر والتنقلات، من الكواكب القريبة من الأرض، ممّا يجعل تأثيراته مباشرة على الأفراد. وجوده في برج يُعزز من سرعة البديهة ويسهل التنقلات، بالإضافة إلى تسهيل الأمور المتعلقة بالأوراق القانونية والاستشفائية. كما يُسهم في أداء الأجهزة الإلكترونية والإنترنت ووسائل النقل، سواء كانت طائرات أو سفن.أمّا الحدث الثاني الذي يستحق الذكر، فهو انتقال كوكب الزهرة إلى برج الحوت في نفس اليوم، ممّا يُحسّن الظروف العاطفية والعائلية والمالية لمواليد الأبراج المائية، وخاصة السرطان، العقرب والحوت.

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فيما يتعلّق بالحدث الثالث، ينتقل كوكب المريخ من برج الأسد إلى برج السرطان، ممّا يُخفّف الضغوطات والتوترات عن مواليد العذراء، الذين عانوا من تأثيرات المريخ في الأسد، والذي كان في البيت الثاني عشر، بيت المتاعب والتهور. كما يستفيد من هذا الانتقال مواليد الثور والعقرب والدلو.



أمّا بالنسبة لتحركات القمر خلال هذا الأسبوع، فتسيطر الأجواء المائية في بداية الأسبوع مع وجود القمر في برج الحوت يومي السبت والأحد، مما يُحسّن الظروف لمواليد السرطان والعقرب والحوت. ينتقل القمر بعد ذلك إلى برج الحمل الناري، ليشكل مربعًا فلكيًا مع الشمس من برج يومي الاثنين والثلاثاء، ممّا يُعزّز من فرص النجاح والدعم لمواليد الأبراج النارية، مثل الحمل والأسد والقوس.



وبينما ينتقل القمر إلى برج الثور الترابي بين الأربعاء والجمعة، لينضم إلى كوكب أورانوس، ويشكل مثلثًا فلكيًا مع الشمس من برج . هذا التوافق يُلبّي طلبات مواليد الأبراج الترابية، ويدعم أفكارهم بالاجتهادات المناسبة والقرارات المتجاوبة.

وفيما يخصّ تنفلات الكواكب، فهي على الشكل التالي:

- عطارد في برج

- زحل ونبتون في الحوت

- المشتري متراجعًا في الجوزاء

- المريخ في السرطان

- الزهرة في الحوت

- اورانوس في الثور