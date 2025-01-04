في الأسبوع الأول من 2025... أحداث فلكية مفعمة بالفرص والتحديات!

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
07:30 AM
الى
08:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
سوريا.. 24 قتيلا بمعارك في منبج
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-511735-638715232491756568.jpeg
في الأسبوع الأول من 2025... أحداث فلكية مفعمة بالفرص والتحديات!
أخبار الأبراج
2025-01-04 | 00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
697 مشاهدة
تتوقّع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 4 كانون الثاني حتّى
الجمعة
10 كانون الثاني 2025 ، مجموعة من الأحداث الفلكية المهمة التي ستؤثر بطرق متنوعة على الأبراج. ويشهد الأسبوع
الأول
من شهر كانون الثاني/ يناير أحداثًا فلكية مهمة تؤثر بشكل كبير على مختلف الأبراج.
تعتبر الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أنّ الحدث الابرز لهذا الاسبوع هو انتقال كوكب عطارد إلى برج
الجدي
يوم السبت 4 يناير، حيث ينضم إلى الشمس. هذا الانتقال يحمل معه طاقة إيجابية تدفع الأفراد للتقدم في مشاريعهم وخطواتهم العملية. تشجع الكواكب على العمل المتواصل وخوض مغامرات جديدة لتحقيق الإنجازات التي يحلم بها الجميع.
يُعتبر كوكب عطارد، المسؤول عن السفر والتنقلات، من الكواكب القريبة من الأرض، ممّا يجعل تأثيراته مباشرة على الأفراد. وجوده في برج
الجدي
يُعزز من سرعة البديهة ويسهل التنقلات، بالإضافة إلى تسهيل الأمور المتعلقة بالأوراق القانونية والاستشفائية. كما يُسهم في
تحسين
أداء الأجهزة الإلكترونية والإنترنت ووسائل النقل، سواء كانت طائرات أو سفن.
أمّا الحدث الثاني الذي يستحق الذكر، فهو انتقال كوكب الزهرة إلى برج الحوت في نفس اليوم، ممّا يُحسّن الظروف العاطفية والعائلية والمالية لمواليد الأبراج المائية، وخاصة السرطان، العقرب والحوت.
تابعوا جاكلين عقيقي على
يوتيوب
السومرية
.
فيما يتعلّق بالحدث الثالث، ينتقل كوكب المريخ من برج الأسد إلى برج السرطان، ممّا يُخفّف الضغوطات والتوترات عن مواليد العذراء، الذين عانوا من تأثيرات المريخ في الأسد، والذي كان في البيت الثاني عشر، بيت المتاعب والتهور. كما يستفيد من هذا الانتقال مواليد الثور والعقرب والدلو.
أمّا بالنسبة لتحركات القمر خلال هذا الأسبوع، فتسيطر الأجواء المائية في بداية الأسبوع مع وجود القمر في برج الحوت يومي السبت والأحد، مما يُحسّن الظروف لمواليد السرطان والعقرب والحوت. ينتقل القمر بعد ذلك إلى برج الحمل الناري، ليشكل مربعًا فلكيًا مع الشمس من برج
الجدي
يومي الاثنين والثلاثاء، ممّا يُعزّز من فرص النجاح والدعم لمواليد الأبراج النارية، مثل الحمل والأسد والقوس.
وبينما ينتقل القمر إلى برج الثور الترابي بين الأربعاء والجمعة، لينضم إلى كوكب أورانوس، ويشكل مثلثًا فلكيًا مع الشمس من برج
الجدي
. هذا التوافق يُلبّي طلبات مواليد الأبراج الترابية، ويدعم أفكارهم بالاجتهادات المناسبة والقرارات المتجاوبة.
وفيما يخصّ تنفلات الكواكب، فهي على الشكل التالي:
- عطارد في برج
الجدي
- زحل ونبتون في الحوت
- المشتري متراجعًا في الجوزاء
- المريخ في السرطان
- الزهرة في الحوت
- اورانوس في الثور
يمكنكم الاضطلاع على برجكم أوّل بأوّل على
موقع
السومرية
.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
بعدسة السومرية.. العراقيون يستقبلون 2025 باحتفالات مبهرة
16:27 | 2024-12-31
نشرة السومرية.. مدن العراق تستعد لاستقبال 2025 وتطبيق نظام "أسيكودا" يبدأ غداً
11:37 | 2024-12-31
خسائر العراق النفطية وتوتر أمني في سوريا.. أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية
06:43 | 2024-12-28
نشرة السومرية.. قلق من خطر الدواعش بسجون سوريا والعراق يخسر ثمانية آلاف ميغاواط بفعل توقف الغاز
10:55 | 2024-12-27
خاص السومرية
أخبار الأبراج
منوعات
الابراج
الابراج الاسبوعية
جاكلين عقيقي
السومرية
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
صورة لحفيدات الأمير الوليد بن طلال في رأس السنة تثير تفاعلاً كبيراً (شاهد)
دوليات
65.94%
06:22 | 2025-01-02
صورة لحفيدات الأمير الوليد بن طلال في رأس السنة تثير تفاعلاً كبيراً (شاهد)
06:22 | 2025-01-02
عطلة جديدة لجميع العراقيين
محليات
14.75%
03:08 | 2025-01-03
عطلة جديدة لجميع العراقيين
03:08 | 2025-01-03
تنويه هام لأهالي بغداد في هذا التوقيت
محليات
9.74%
05:25 | 2025-01-03
تنويه هام لأهالي بغداد في هذا التوقيت
05:25 | 2025-01-03
قرار حكومي يهدد الكثير من العمال الاجانب في العراق
محليات
9.57%
04:01 | 2025-01-03
قرار حكومي يهدد الكثير من العمال الاجانب في العراق
04:01 | 2025-01-03
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-04
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-04
Biotic
نصائح صحية لفصل الشتاء، تاثير النوبات العصبية على الجنين - الحلقة ٣٨ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-03
Biotic
نصائح صحية لفصل الشتاء، تاثير النوبات العصبية على الجنين - الحلقة ٣٨ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-03
العراق في دقيقة
03-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-03
العراق في دقيقة
03-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-03
Celebrity
Best Of 2024 - الحلقة ٣٨ | season 3
14:30 | 2025-01-02
Celebrity
Best Of 2024 - الحلقة ٣٨ | season 3
14:30 | 2025-01-02
Morning Live
أخطاء الماضي دروس للمستقبل - حلقة ١٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-02
Morning Live
أخطاء الماضي دروس للمستقبل - حلقة ١٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-02
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٨٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-02
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٨٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-02
بعد التحري
“جماعة القربان”.. قرعة المـ..وت وطقوس غامضة - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-01
بعد التحري
“جماعة القربان”.. قرعة المـ..وت وطقوس غامضة - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-01
52 دقيقة
واقع المهن في العراق - حلقة ٢٨ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-31
52 دقيقة
واقع المهن في العراق - حلقة ٢٨ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-31
من الأخير
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
من الأخير
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-04
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٤ الى ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-04
Biotic
نصائح صحية لفصل الشتاء، تاثير النوبات العصبية على الجنين - الحلقة ٣٨ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-03
Biotic
نصائح صحية لفصل الشتاء، تاثير النوبات العصبية على الجنين - الحلقة ٣٨ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-03
العراق في دقيقة
03-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-03
العراق في دقيقة
03-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-03
Celebrity
Best Of 2024 - الحلقة ٣٨ | season 3
14:30 | 2025-01-02
Celebrity
Best Of 2024 - الحلقة ٣٨ | season 3
14:30 | 2025-01-02
Morning Live
أخطاء الماضي دروس للمستقبل - حلقة ١٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-02
Morning Live
أخطاء الماضي دروس للمستقبل - حلقة ١٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-02
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٨٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-02
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٨٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-02
بعد التحري
“جماعة القربان”.. قرعة المـ..وت وطقوس غامضة - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-01
بعد التحري
“جماعة القربان”.. قرعة المـ..وت وطقوس غامضة - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-01
لقطات
ما هي التوقعات لسعر الدولار بعد رأس السنة؟ | من الأخير
17:00 | 2024-12-31
لقطات
ما هي التوقعات لسعر الدولار بعد رأس السنة؟ | من الأخير
17:00 | 2024-12-31
52 دقيقة
واقع المهن في العراق - حلقة ٢٨ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-31
52 دقيقة
واقع المهن في العراق - حلقة ٢٨ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-31
اخترنا لك
!سنة 2025 تحمل تحولات فارقة لبرج الدلو
02:50 | 2025-01-02
برج الحوت 2025: عام الحظ والتحولات الكبرى!
10:07 | 2025-01-01
شهر كانون الثاني 2025: هل نحن على أعتاب فوضى عالمية؟
00:00 | 2025-01-01
2025.. عام التحرر والفرص الذهبية لمواليد برج الجدي
06:24 | 2024-12-31
هل سيتزوج مولود برج الجوزاء في عام 2025؟ إليكم التوقعات الفلكية
01:41 | 2024-12-31
بين آخر 2024 وأوّل 2025... ما مصير الابراج؟
00:00 | 2024-12-27
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.