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في الأسبوع الأول من 2025... أحداث فلكية مفعمة بالفرص والتحديات!

أخبار الأبراج

2025-01-04 | 00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
في الأسبوع الأول من 2025... أحداث فلكية مفعمة بالفرص والتحديات!
697 مشاهدة

تتوقّع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 4 كانون الثاني حتّى الجمعة 10 كانون الثاني 2025 ، مجموعة من الأحداث الفلكية المهمة التي ستؤثر بطرق متنوعة على الأبراج. ويشهد الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني/ يناير أحداثًا فلكية مهمة تؤثر بشكل كبير على مختلف الأبراج.

تعتبر الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أنّ الحدث الابرز لهذا الاسبوع هو انتقال كوكب عطارد إلى برج الجدي يوم السبت 4 يناير، حيث ينضم إلى الشمس. هذا الانتقال يحمل معه طاقة إيجابية تدفع الأفراد للتقدم في مشاريعهم وخطواتهم العملية. تشجع الكواكب على العمل المتواصل وخوض مغامرات جديدة لتحقيق الإنجازات التي يحلم بها الجميع.

يُعتبر كوكب عطارد، المسؤول عن السفر والتنقلات، من الكواكب القريبة من الأرض، ممّا يجعل تأثيراته مباشرة على الأفراد. وجوده في برج الجدي يُعزز من سرعة البديهة ويسهل التنقلات، بالإضافة إلى تسهيل الأمور المتعلقة بالأوراق القانونية والاستشفائية. كما يُسهم في تحسين أداء الأجهزة الإلكترونية والإنترنت ووسائل النقل، سواء كانت طائرات أو سفن.

أمّا الحدث الثاني الذي يستحق الذكر، فهو انتقال كوكب الزهرة إلى برج الحوت في نفس اليوم، ممّا يُحسّن الظروف العاطفية والعائلية والمالية لمواليد الأبراج المائية، وخاصة السرطان، العقرب والحوت.
 
تابعوا جاكلين عقيقي على يوتيوب السومرية. 
فيما يتعلّق بالحدث الثالث، ينتقل كوكب المريخ من برج الأسد إلى برج السرطان، ممّا يُخفّف الضغوطات والتوترات عن مواليد العذراء، الذين عانوا من تأثيرات المريخ في الأسد، والذي كان في البيت الثاني عشر، بيت المتاعب والتهور. كما يستفيد من هذا الانتقال مواليد الثور والعقرب والدلو.

أمّا بالنسبة لتحركات القمر خلال هذا الأسبوع، فتسيطر الأجواء المائية في بداية الأسبوع مع وجود القمر في برج الحوت يومي السبت والأحد، مما يُحسّن الظروف لمواليد السرطان والعقرب والحوت. ينتقل القمر بعد ذلك إلى برج الحمل الناري، ليشكل مربعًا فلكيًا مع الشمس من برج الجدي يومي الاثنين والثلاثاء، ممّا يُعزّز من فرص النجاح والدعم لمواليد الأبراج النارية، مثل الحمل والأسد والقوس.

وبينما ينتقل القمر إلى برج الثور الترابي بين الأربعاء والجمعة، لينضم إلى كوكب أورانوس، ويشكل مثلثًا فلكيًا مع الشمس من برج الجدي. هذا التوافق يُلبّي طلبات مواليد الأبراج الترابية، ويدعم أفكارهم بالاجتهادات المناسبة والقرارات المتجاوبة.
وفيما يخصّ تنفلات الكواكب، فهي على الشكل التالي:
- عطارد في برج الجدي
- زحل ونبتون في الحوت
- المشتري متراجعًا في الجوزاء
- المريخ في السرطان
- الزهرة في الحوت
- اورانوس في الثور
 
يمكنكم الاضطلاع على برجكم أوّل بأوّل على موقع السومرية

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