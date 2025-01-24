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من الاغتيالات إلى الحروب الاهلية... هل نحنُ على أعتاب أزمة كونية؟

أخبار الأبراج

2025-01-24 | 00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
من الاغتيالات إلى الحروب الاهلية... هل نحنُ على أعتاب أزمة كونية؟
606 مشاهدة

تتوقّع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 25 الى الجمعة 31 كانون الثاني 2025، مجموعة من الأحداث الفلكية المهمة التي ستُؤثّر بطرق متنوعة على الأبراج. ويمثّل هذا الأسبوع فترة حافلة بالتغيرات والتحديات، ممّا يتطلّب الوعي والاستعداد لمواجهة ما قد يحمله من أحداث.

تعتبر الخبيرة الفلكية، جاكلين عقيقي، عبر السومرية أنّ هذا الاسبوع يحمل في طيّاته تطورات فلكية بارزة تعكس انقلابًا في الأوضاع الكونية، حيثُ يتواجد كوكب المريخ، المعروف بكوكب الحرّ والغضب، في حالة تراجع داخل برج السرطان حتى تاريخ 24 فبراير. هذا التراجع يتناغم مع وجود كوكب زحل، الذي يُمثّل الموت، في برج الحوت، ومع تواجد كوكب بلوتون، الذي يرمز إلى الشعوب والجماعات، في برج الدلو. هذه التشكيلات الفلكية تُنذر بحدوث تصرفات متهورة في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى أزمات وتوترات ونزاعات وحروب، بالإضافة إلى مشاكل سياسية وتظاهرات وثورات.

وبحسب عقيقي، تتّسم هذه الفترة بالحزن، إذ قد نشهد أحداثًا مؤلمة مثل اغتيالات وزلازل وسقوط طائرات وعمليات عسكرية. هذا فضلًا عن ثورات في الطبيعة وعواصف متقلبة وشتاء قاسي. هناك أيضًا مخاوف من اندلاع حروب أهلية في بعض المناطق، ممّا قد يؤدي إلى تغييرات في الأنظمة السياسية. وسيعاني العالم من نتائج غير متوقعة لبعض الإجراءات التي تتخذها الأنظمة الفاعلة لضبط الأوضاع.
 
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من جهة أخرى، يبرز خبر ولادة القمر الجديد في برج الدلو، حيث يلتقي مع الشمس وبلوتون. هذه المواقع الفلكية تُبشِّر بفترة متألقة من النجاح والتقدم، حيث تزداد المجاملات واللّقاءات والمغازلات، ممّا يُعزّز الحب والشغف. سيشعُر مواليد الأبراج الهوائية الجوزاء، الميزان، والدلو بجاذبية متزايدة، وسيكونون محط أنظار واهتمام الآخرين. هذه الفترة تُمثّل فرصة لتوسيع دائرة الاتصالات الشخصية والانخراط في نشاطات جديدة وغير تقليدية، وقد يحصل البعض على عائدات مالية أو زيادة في الرواتب.

أمّا بالنسبة للأجواء الفلكية المسيطرة على هذا الأسبوع، فإنّ حركة القمر يومي السبت والأحد في برج القوس تمنح مواليد الأبراج النارية أجواءً جيدة ومعنويات مرتفعة، ممّا يساعدهم على استعادة السيطرة وتحقيق نجاحات باهرة.
ينتقل القمر، بين يومي الاثنين والثلاثاء، إلى برج الجدي، ليمنح الانفراج والتعاطف لمواليد الأبراج الترابية (الثور، العذراء، والجدي).

لكن تتبدّل الظروف يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الجديد إلى برج الدلو، حيث يحصد مواليد الجوزاء والميزان والدلو الدعم والتقدم، ممّا يجعل هذه الفترة إيجابية ومناسبة للأعمال التجارية والمالية.

ومع وصول القمر إلى برج الحوت، في نهاية الاسبوع، تتحسّن أوضاع مواليد السرطان والعقرب والحوت.

أمّا بالنسبة الى تحركات الكواكب، فهي على الشكل التالي:
• الشمس وبلوتون في الدلو
• المشتري في الجوزاء
• المريخ في السرطان
• اورانوس في الثور
• الزهرة زحل
• نبتون في الحوت
 
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