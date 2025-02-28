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تحذير عاطفي: تراجع كوكب الزهرة يُهدّد علاقاتكم فانتبهوا!
أخبار الأبراج
2025-02-28 | 00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
202 شوهد
تتوقّع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 1 آذار حتّى الجمعة 7 آذار 2025، مجموعة من الأحداث الفلكية المهمة التي ستُؤثّر على حركة الكواكب وتفاعلاتها مع الأبراج.
تعتبر الخبيرة الفلكية، جاكلين عقيقي، عبر
السومرية
أنّ التّغييرات الفلكية لهذا الاسبوع تبدأ بتراجع كوكب الزهرة في برج
الحمل
. كوكب الزهرة، المعروف بأنه كوكب الحب والمال والشهرة، عندما يكون في حالة تراجعية، يحمل معه تحديات تتطلب منا الانتباه بشكل خاص إلى علاقاتنا العاطفية وأمورنا المالية والنفسية. وبما أنّ الزهرة قريبٌ من الأرض، فإنّ تأثيره يكون مباشرًا وقويًا، وقد نشعر خلال هذه الفترة ببعض القلق والتوتر، خاصة في المجالات العاطفية والمالية. لذلك، يُنصح بتوخي الحذر من العراقيل التي قد تظهر في هذه الفترة، والعمل على إدارة الضغوط بحكمة.
إلى جانب تراجع الزهرة، تستمر الكواكب الأخرى في حركتها وتأثيراتها. المريخ لا يزال متقدمًا في برج السرطان، مما يُعزّز الطاقة العاطفية والدفاع عن القيم العائلية. المشتري يتقدّم في برج الجوزاء، مما يُعزّز التواصل وتبادل الأفكار. أورانوس يتقدّم في برج الثور، ممّا يجلب تغييرات مفاجئة في المجالات المادية والمالية. بينما يظل بلوتو في برج الدلو، ممّا يعزز التحولات العميقة في المجتمعات والتكنولوجيا.
تابعوا جاكلين عقيقي على
يوتيوب
السومرية
.
الحدث الثاني المهم هذا الأسبوع هو انتقال كوكب عطارد من برج الحوت إلى برج
الحمل
. عطارد، كوكب الاتصالات والتفكير، يلعب دورًا كبيرًا في تحسين سبل التواصل وتنشيط الأفكار الإبداعية. مع انتقال عطارد إلى برج الحمل، ستتحسن الاتصالات والتنقلات، وستنشط الأفكار الخلاقة والمبدعة. وبما أنّ عطارد هو الكوكب المسؤول عن الطاقة الفكرية وكلّ ما يتعلّق بالتقنيات ووسائل التواصل، فإنّ تأثيره سيكون مباشرًا وملحوظًا، خاصةً كونه الكوكب الأقرب إلى الأرض.
بالنسبة لحركة القمر هذا الاسبوع، فهي تحمل أيضًا تأثيرات مهمة على الأبراج. يومي السبت والأحد، يكون القمر في برج
الحمل
الناري، ممّا يمنح مواليد الأبراج النارية (الحمل، الأسد، القوس) بداية شهرية مليئة بالحماسة والأمل والدعم الكامل. من الاثنين إلى الأربعاء، ينتقل القمر إلى برج الثور، ممّا يعزز لدى مواليد الأبراج الترابية (الثور، العذراء، الجدي) القدرة على تحقيق الإنجازات وتحقيق المكاسب المالية. وفي يومي الخميس والجمعة، ينتقل القمر إلى برج الجوزاء، مشكلًا مربعات فلكية مع الكواكب في برج الحوت، مما يجعل هذه الفترة مثالية لمواليد الأبراج الهوائية (الجوزاء، الميزان، الدلو) لتحقيق نجاحات كبيرة تتجاوز توقعاتهم.
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