خسوف القمر في العذراء: نعمة أم نقمة؟

تتوقّع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 8آذار حتّى الجمعة 14 آذار 2025، أحداثًا فلكيّة استثنائية، يأتي في مقدّمتها خسوف القمر المكتمل في برج يوم 14 مارس/آذار، والذي يُعتبر من أبرز الظواهر الفلكية لهذا العام.

تؤكد الخبيرة الفلكية جاكبين عقيقي، عبر السومرية، أنّ تاريخ 14 مارس/آذار يومًا فلكيًا حاسمًا، حيثُ يصل التوتر الفلكي إلى ذروته مع خسوف القمر المكتمل في برج العذراء، وهو البرج المعروف بسرعة البديهة والتفكير المتقدّم، حيث يحكمه كوكب عطارد. خلال هذا الخسوف، سيُواجه القمر المكتمل الشمس في برج الحوت، مع تربيع مع كوكب المشتري في برج الجوزاء، ممّا يجعل هذا اليوم محوريًا في اتخاذ القرارات المصيرية.

من جهة أخرى، تُؤثر هذه الظاهرة الفلكية بشكل خاص على مواليد أربعة أبراج، حيث يمرون بفترة حاسمة قد تحمل تحولات جذرية في حياتهم الشخصية والمهنية. بالنسبة لمواليد برج العذراء، فإنّ الخسوف يحدث في برجهم، ممّا يجعلهم يشعرون بتأثيرات قوية قد تطال حياتهم الشخصية والمهنية، ويتطلّب منهم التركيز واتخاذ قرارات مدروسة. أمّا مواليد برج الحوت، فبسبب مواجهة الشمس وزحل ونبتون في للقمر المكتمل في العذراء، سيُواجهون تحديات كبيرة تتطلب قرارات حاسمة، خاصة في المجالات العاطفية والمهنية.

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بالنّسبة لمواليد برج الجوزاء، فإنّ وجود المشتري في برجهم وتشكيله مربعًا مع الخسوف قد يسبب لهم توترات وصراعات، خاصة في المجالات المهنية، ممّا يتطلب منهم الحكمة في التعامل مع التحديات. أمّا مواليد برج القوس، فيتأثرون بشكل كبير بسبب مربعات الخسوف مع الكواكب في والمشتري في الجوزاء، ممّا قد يؤدي إلى تغييرات مفاجئة في حياتهم الشخصية والعملية.

خلال هذا الأسبوع، تشهد السماء حركة نشطة للكواكب، حيث ينتقل القمر إلى برج السرطان يومي السبت والأحد، مشكّلًا مثلثًا فلكيًا مائيًا مع الشمس والكواكب في . هذا التكوين الفلكي يُعزّز الحظ والإستقرار لمواليد الأبراج المائية (السرطان، العقرب، الحوت)، حيثُ تُفتَح أمامهم أبواب النجاح والفرص الكبيرة. ومع انتقال القمر إلى برج الأسد يومي الاثنين والثلاثاء، يتشكل مثلث ناري مع الزهرة المتراجعة في الحمل وعطارد، ممّا يعزز طاقات الحظ ويسهل تحقيق التقدير والنجاح.

ويُعتبر خسوف القمر المكتمل في برج بين الأربعاء والجمعة الحدث الأبرز هذا الأسبوع. خلال هذه الفترة، تبدو الأبراج الترابية (العذراء، الجدي، الثور) أكثر إشراقًا، حيث تزداد فرصهم في تحقيق النجاح والانتقال إلى مراحل جديدة، سواء عبر السفر أو الحصول على مكافآت وتقديرات مهنية.

وبالنسبة لحركة الكواكب فستكون على الشكل التالي:

- الشمس، زحل ونبتون في برج .

- عطارد والزهرة في برج الحمل.

- المريخ في برج السرطان.

- بلوتو في برج الدلو.

- المشتري في .

- أورانوس في برج الثور.