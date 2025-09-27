الصفحة الرئيسية
التالي
يوروماكس euromaxx
من
06:40 AM
الى
07:45 AM
LIVE
"فيفا" يدرس شكوى التلاعب في المباريات لمصلحة برشلونة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
عاصفة أورانوس: انهيارات مالية مرعبة تهدد العالم، بينما يغرق العقرب في بحر الحظ اللامتناهي!
أخبار الأبراج
2025-09-27 | 01:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
174 شوهد
تتوقّع الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أن يشهد الاسبوع الممتد من السبت 27 ايلول حتّى الجمعة 3 تشرين الاوّل مجموعة من الاحداث الفلكية البارزة، تبدأ بتغييرات جذرية في حياة بعض الأبراج، مرورًا بتأثيرات اقتصادية عالمية، وصولًا إلى فرص إيجابية. للآخرين.
يتواجد كوكبا الشمس وعطارد حاليًا في
برج الميزان
، مما يُشكل مربعات فلكية مع نبتون في برج الحمل، ومربعًا آخر مع المشتري في
برج السرطان
. هذه التكوينات الفلكية تُنذر بتغييرات جذرية في حياة مواليد أبراج
الجدي
، والميزان، والسرطان. وتؤكّد الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
أنّ هذه التحولات تشمل صراعات قوية في مجال العمل، حيث قد تطرأ تغييرات مهنية مفاجئة، بالإضافة إلى توترات في العلاقات الشخصية والاجتماعية على مختلف المستويات. يُنصح مواليد هذه الأبراج بالصبر والتخطيط الدقيق لمواجهة هذه التحديات، فهي قد تكون بوابة لنمو أكبر إذا تم التعامل معها بحكمة.
على الصعيد الدولي، يُعد تراجع كوكب أورانوس إلى
برج الثور
من أبرز الأحداث التي ستُسَرِّع من الاضطرابات الاقتصادية. يُعرف أورانوس بأنه كوكب المفاجآت الغريبة والعجيبة، وهو المسؤول الأول عن التدهور الاقتصادي والشح في الموارد. هذا التراجع سيؤثر بشكل كبير على المعاملات المالية، مصادر الدخل المتنوعة، والمؤسسات المصرفية حول العالم، مما يُنذر بمفاجآت غير متوقعة وأخبار سلبية تتعلق بالبنوك والشركات المالية. نتيجة لذلك، قد تشهد البورصات العالمية تقلبات حادة، بين تضخم اقتصادي وفقدان قيمة العملات، وانهيارات في أسعار الأسهم. يُتوقع أن تكون هذه الأزمات مشابهة لأسوأ الانهيارات المالية السابقة، مما يدعو الدول والأفراد إلى تعزيز الاحتياطات المالية.
تابعوا
جاكلين
عقيقي على
يوتيوب
السومرية
.
في تطور إيجابي، يتواجد كوكب المريخ في
برج العقرب
المائي، وهو بيته الطبيعي، إلى جانب بلوتون الكوكب الحاكم لهذا البرج. هذا الموقع يجعل مواليد
العقرب
من أكثر الأبراج حظًا هذا الأسبوع، حيث يمنحهم قوة هائلة، شغفًا لا ينتهي، ومثابرة تجعلهم يتغلبون على أي عقبة. شعارهم في الحياة يمكن تلخيصه بـ"أُسقط، لكنني أعود واقفًا من جديد". مواليد العقرب ليسوا غرباء عن الفشل، ليس لعدم كفاءتهم، بل لأنهم يُلقون أنفسهم في التحديات بشغف وربما جنون لا يُضاهيه أي برج آخر. لذا، ما يريدونه عادةً ما يحصلون عليه، مما يجعل هذه الفترة مثالية لتحقيق الأهداف الكبرى.
يُعد وجود الشمس وعطارد في برج
الميزان
الحدث الأكثر إشراقًا هذا الأسبوع، حيث يدخل مواليد الأبراج الهوائية (الجوزاء، الميزان، والدلو) في مرحلة جميلة مليئة بالإنجازات والأحلام المُحَقَّقَة. ستشهد هذه الأبراج لقاءات حلوة، ارتياحًا نفسيًا عميقًا، وحظًا كبيرًا في تجاوز العقبات، مما يتيح لهم ممارسة أقسى أنواع النشاطات بثقة. ستُبهرون الآخرين بقدراتهم الاستثنائية، وسيُسلَّط الضوء على أوضاعهم المالية، مع حديث عن أرباح جديدة ومكتسبات، ونجاح في مجالات متعددة. هذه الطاقة الهوائية ستُعزز التواصل والإبداع، مما يجعلها فترة مثالية للتقدم المهني والشخصي.
لمعرفة برجك أوّل بأوّل،
انقر هنا.
تُضيف تنقلات القمر إلى الإثارة الفلكية لهذا الأسبوع، حيث تبدأ بالسبت والأحد مع انتقال القمر إلى
برج القوس
يومي الاثنين والثلاثاء. هذا الوضع يمنح حظوظًا كبيرة واستثنائية لمواليد أبراج النار (الحمل، الأسد، والقوس)، مما يجعلهم "ملوك الأبراج بلا منازع" في هذه الأيام، مع فرص للنمو والمغامرة. ثم، بين الاثنين والأربعاء، ينتقل القمر إلى برج الجدي الترابي، مشكلاً مربعًا فلكيًا مع الشمس وعطارد في الميزان. هذا التكوين يُعِيش مواليد الأبراج الترابية (الثور،
العذراء
، والجدي) فترة جيدة، حيث ترتفع المعنويات، ويستعيدون السيطرة على أمورهم، محققين نجاحًا باهرًا في العمل والحياة اليومية. أما يومي الخميس والجمعة، فينتقل القمر إلى برج
الدلو
إلى جانب بلوتون، مشكلاً مثلثًا فلكيًا هوائيًا مع الشمس وعطارد في الميزان. هذه الأيام ستكون حافلة بتحقيق الأماني، حيث تخدم المثلثات الهوائية طاقات مواليد الجوزاء، الميزان، والدلو على مختلف المستويات، مما يُعزز الابتكار والتواصل.
لتلخيص الخريطة الفلكية، تتواجد الكواكب الرئيسية كالتالي: الشمس وعطارد في برج الميزان، الزهرة في برج العذراء، المريخ في برج العقرب، أورانوس متراجعًا في برج
الثور
(مع تأثيراته الاقتصادية)، زحل في
برج الحوت
، ونبتون في برج الحمل. هذه المواقع مجتمعة تُشير إلى أسبوع مليء بالتباينات: تحديات للبعض، وفرص ذهبية للآخرين، مع تأثيرات عالمية تتجاوز الحدود الشخصية.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
