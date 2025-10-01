شهرٌ لن يمرّ بسلام.. تشرين الاوّل: شهر التقلبات والانقلابات!

تؤكّد الخبيرة الفلكية ، عبر ، أنّ شهر أكتوبرأو تشرين الأول، شهرًا فلكيًا نشطًا ومصيريًا، حيث تتشابك تأثيرات الكواكب لتشكل مربعًا فلكيًا صعبًا يجمع بين في ونبتون في برج الحمل. يتفاقم هذا التأثير بوجود مربعات دقيقة مع الشمس وعطارد في ، مما يخلق حالة من التنافر الفلكي تحمل في طياتها توقعات بحدوث فوضى وتقلبات على الصعيد العالمي.هذا التنافر قد يزعزع بعض العلاقات الدولية ويُسفر عن ظهور صراعات عالمية على السلطة والنفوذ. وقد يشهد العالم أعمال شغب، عنف، وأعمالًا إرهابية. هذه المربعات الفلكية الصعبة قد تسبب التوتر والعدائية بين بعض الدول، وتُنذر بوقوع حروب أو كوارث طبيعية، بالإضافة إلى تغييرات جذرية وانقلابات في الأوضاع السياسية.