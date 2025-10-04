مع اكتمال القمر في برج الحمل.. أبواب الحظ ستنفتح لهذه الابراج!

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
03:25 AM
الى
03:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542570-638949898473100093.jpeg
مع اكتمال القمر في برج الحمل.. أبواب الحظ ستنفتح لهذه الابراج!
أخبار الأبراج
2025-10-04 | 01:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
114 شوهد
تتوقّع الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أن يشهد الاسبوع الممتد من السبت 4 تشرين الاوّل حتّى الجمعة 10 تشرين الاوّل مجموعة من من الأحداث الفلكية البارزة التي تحمل طاقات إيجابية وتأثيرات مصيرية على مختلف الأبراج.
تعتبر الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
أنّ اكتمال القمر في برج الحمل هو الحدث الأبرز لهذا الأسبوع، حيث يحدث في أول الأبراج، مما يشبه افتتاح عام الشمس الجديد، كأننا ندخل رسمياً في عام 2026. هذا القمر المكتمل يحمل طاقة نارية قوية، تمثل قمة الإيجابية والانطلاقة الجديدة، ويكون مصيريا لجميع الأبراج. خاصةً أنّه يمنح مواليد برج الحمل، الأسد، والقوس طاقة حظ هائلة، بينما يستفيد مواليد الجوزاء والدلو من تأثيرات جيدة تمتد طوال العام. إنها استفتاحية خيرية على كافة الأبراج، تُشجع على التجديد والتقدم في جميع المجالات.
من الأحداث البارزة الأخرى انتقال كوكب عطارد يوم 4 تشرين الأول (أكتوبر) إلى
برج العقرب
، حيث ينضم إلى كوكب المريخ ليشكل مثلثات فلكية مائية واعدة بالتقدم والازدهار. مع وجود المشتري في
السرطان
وزحل في
الحوت
، تتحسن ظروف مواليد الأبراج المائية (السرطان،
العقرب
، والحوت) على كافة المستويات. هؤلاء المواليد سيشعرون بحماس لإدخال تغييرات على روتين حياتهم اليومي، وسيتم حل المسائل العالقة بسرعة. يُعتبر عطارد كوكب التواصل والاتصالات، وهو الأقرب إلى الأرض، مسؤولًا عن التنقلات، الأسفار، والملفات القانونية والإدارية. أمّا
كوكب المشتري
، فهو كوكب الحظ الأكبر، الذي يوزع طاقات إيجابية لكل الأبراج دون استثناء، مما يُعزّز من فرص النجاح والتطور.
يتنقل القمر خلال هذا الأسبوع بين الأبراج المختلفة، مما يؤثر على طاقات كل مجموعة من المواليد. يومي السبت والأحد، يكون القمر في
برج الحوت
المائي، ممّا يعيد الحماس إلى مواليد الأبراج المائية (السرطان، العقرب، والحوت). سيشعرون بالرغبة في المشاركة في ورش عمل، مفاوضات، أو أبحاث مهمة، مع تسهيلات في التواصل والإنجاز. يومي الاثنين والثلاثاء، ينتقل القمر المكتمل (القمر الصياد) إلى برج الحمل الناري، حاملاً معه أجواءً نارية مميزة. يقدم تسهيلات وحظوظاً كبيرة لمواليد الحمل، الأسد، والقوس، مما يعزز من الطاقة الإيجابية والانطلاق.
تابعوا
جاكلين
عقيقي على
يوتيوب
السومرية
.
أمّا يومي الأربعاء والخميس، فينتقل القمر إلى
برج الثور الترابي
، فينعم مواليد
الثور
،
العذراء
، والجدي بحظوظ رائعة على مختلف المستويات، بما في ذلك الاستقرار المالي والعاطفي. ويوم الجمعة، يصل القمر إلى
برج الجوزاء
، ليشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس في
الميزان
، ومثلثا آخر مع بلوتون في
الدلو
. هذا يمنح تأثيرات إيجابية ومهمة لمواليد الجوزاء، الميزان، والدلو، مع فرص للابتكار والتغيير الإيجابي.
وبالنسبة لحركة الكواكب، فهي على الشكل التالي:
- الشمس في الميزان
- عطارد والمريخ في العقرب
- المشتري في السرطان
- زحل في الحوت
- أورانوس متراجع في الجوزاء
- بلوتون في الدلو
- الزهرة في العذراء
لمعرفة برجك أوّل بأوّل،
انقر هنا.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
لحظة قصف برج مشتهى في غزة
08:57 | 2025-09-05
القمر الدموي يترقبه مليارات البشر.. عالمة فلكية تؤكد: سيغير الأبراج
11:20 | 2025-09-03
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني
08:24 | 2025-09-15
السوداني يؤكد انفتاح الحكومة على الشراكات المثمرة والمنتجة مع ألمانيا
04:45 | 2025-07-20
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
الابراج
الابراج الاسبوعية
جاكلين عقيقي
السومرية
العراق
برج الثور الترابي
كوكب المشتري
برج الجوزاء
برج العقرب
برج الحوت
برج الثور
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
28.24%
04:01 | 2025-10-02
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
04:01 | 2025-10-02
توقف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا.. هذا السبب
اقتصاد
26.98%
08:44 | 2025-10-03
توقف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا.. هذا السبب
08:44 | 2025-10-03
بعد الارتفاع التاريخي.. تراجع أسعار الذهب في العراق
اقتصاد
25.33%
06:41 | 2025-10-02
بعد الارتفاع التاريخي.. تراجع أسعار الذهب في العراق
06:41 | 2025-10-02
حكيمي يثير الجدل بمنشوره بعد الفوز.. ما علاقة يامال؟
رياضة
19.45%
02:37 | 2025-10-02
حكيمي يثير الجدل بمنشوره بعد الفوز.. ما علاقة يامال؟
02:37 | 2025-10-02
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-03
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
الأكثر مشاهدة
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-03
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
اخترنا لك
شهرٌ لن يمرّ بسلام.. تشرين الاوّل: شهر التقلبات والانقلابات!
01:00 | 2025-10-01
عاصفة أورانوس: انهيارات مالية مرعبة تهدد العالم، بينما يغرق العقرب في بحر الحظ اللامتناهي!
01:00 | 2025-09-27
بين الابراج النارية والحبّ.. ابتسامة واحدة!
01:00 | 2025-08-23
بين الفرص الذهبية والتحديات الصعبة.. أسبوع مصيري بانتظار هذه الابراج
01:00 | 2025-08-02
الشمس تُضيء الطريق للمحظوظين.. والمريخ يحفر الفِخاخ!
01:00 | 2025-07-19
انفراجات عاطفية مقابل صدمات عالمية.. توقعات الأسبوع الأكثر سخونة في تموز 2025
01:00 | 2025-07-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.