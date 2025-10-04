مع اكتمال القمر في برج الحمل.. أبواب الحظ ستنفتح لهذه الابراج!

تعتبر الخبيرة الفلكية أنّ اكتمال القمر في برج الحمل هو الحدث الأبرز لهذا الأسبوع، حيث يحدث في أول الأبراج، مما يشبه افتتاح عام الشمس الجديد، كأننا ندخل رسمياً في عام 2026. هذا القمر المكتمل يحمل طاقة نارية قوية، تمثل قمة الإيجابية والانطلاقة الجديدة، ويكون مصيريا لجميع الأبراج. خاصةً أنّه يمنح مواليد برج الحمل، الأسد، والقوس طاقة حظ هائلة، بينما يستفيد مواليد الجوزاء والدلو من تأثيرات جيدة تمتد طوال العام. إنها استفتاحية خيرية على كافة الأبراج، تُشجع على التجديد والتقدم في جميع المجالات.

من الأحداث البارزة الأخرى انتقال كوكب عطارد يوم 4 تشرين الأول (أكتوبر) إلى ، حيث ينضم إلى كوكب المريخ ليشكل مثلثات فلكية مائية واعدة بالتقدم والازدهار. مع وجود المشتري في وزحل في ، تتحسن ظروف مواليد الأبراج المائية (السرطان، ، والحوت) على كافة المستويات. هؤلاء المواليد سيشعرون بحماس لإدخال تغييرات على روتين حياتهم اليومي، وسيتم حل المسائل العالقة بسرعة. يُعتبر عطارد كوكب التواصل والاتصالات، وهو الأقرب إلى الأرض، مسؤولًا عن التنقلات، الأسفار، والملفات القانونية والإدارية. أمّا ، فهو كوكب الحظ الأكبر، الذي يوزع طاقات إيجابية لكل الأبراج دون استثناء، مما يُعزّز من فرص النجاح والتطور.

يتنقل القمر خلال هذا الأسبوع بين الأبراج المختلفة، مما يؤثر على طاقات كل مجموعة من المواليد. يومي السبت والأحد، يكون القمر في المائي، ممّا يعيد الحماس إلى مواليد الأبراج المائية (السرطان، العقرب، والحوت). سيشعرون بالرغبة في المشاركة في ورش عمل، مفاوضات، أو أبحاث مهمة، مع تسهيلات في التواصل والإنجاز. يومي الاثنين والثلاثاء، ينتقل القمر المكتمل (القمر الصياد) إلى برج الحمل الناري، حاملاً معه أجواءً نارية مميزة. يقدم تسهيلات وحظوظاً كبيرة لمواليد الحمل، الأسد، والقوس، مما يعزز من الطاقة الإيجابية والانطلاق.

أمّا يومي الأربعاء والخميس، فينتقل القمر إلى ، فينعم مواليد ، ، والجدي بحظوظ رائعة على مختلف المستويات، بما في ذلك الاستقرار المالي والعاطفي. ويوم الجمعة، يصل القمر إلى ، ليشكل مثلثا فلكيا هوائيا مع الشمس في ، ومثلثا آخر مع بلوتون في . هذا يمنح تأثيرات إيجابية ومهمة لمواليد الجوزاء، الميزان، والدلو، مع فرص للابتكار والتغيير الإيجابي.

وبالنسبة لحركة الكواكب، فهي على الشكل التالي:

- الشمس في الميزان

- عطارد والمريخ في العقرب

- المشتري في السرطان

- زحل في الحوت

- أورانوس متراجع في الجوزاء

- بلوتون في الدلو

- الزهرة في العذراء

