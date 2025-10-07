كيف يخرج الجدي منتصرًا من أسبوع الضغوط العاطفية والمهنية؟

تتوقّع الخبيرة الفلكية ، عبر ، أن يجد مواليد برج أنفسهم هذا الأسبوع على مفترق طرق بين ضغوط المسؤوليات وإشراقة الفرص الجديدة. بينما تتسارع حركة الكواكب، من وجود المريخ وعطارد الداعم إلى مربع المشتري الذي يفرض تحدياته. يحمل الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول طاقة مزدوجة: ثقل الالتزامات المهنية والعائلية، وبشرى الانفراجات التي تلوح في الأفق. فكيف يمكن للجدي، بصلابته المعهودة، أن يتنقل بين هذه الزوايا الفلكية الصعبة ليخرج بأقل الخسائر وأكبر المكاسب؟

تؤكد الخبيرة الفلكبة، ، عبر أنّ هذا الاسبوع يحمل هذا الأسبوع مزيجاً من الطاقات الفلكية الجيدة والتحديات التي تتطلب من مواليد توازنًا وحذرًا.

فبالرغم من الدعم الذي يوفره وجود كوكبي المريخ وعطارد في وزحل في ، إلا أنّ المشتري يقع في مربع مع الشمس والزهرة في ، ما يؤثر على بيت العمل والالتزامات لدى لجدي. هذا التكوين الفلكي قد يجلب بعض الضغوط والمشاكل مع الزملاء أو أفراد العائلة، ما يستدعي خوض مواجهات صعبة.

لكن بالنسبة لعقيقي تبدأ الأيام بالتحسن مع وجود القمر في الجوزاء يوم السبت، وهو يوم ممتاز لتسوية الأوضاع واتخاذ القرارات الصائبة والانطلاق بثقة عالية. ينتقل القمر بعد ذلك إلى يومي الأحد والاثنين، ما يدعو مواليد الجدي إلى التروّي في معالجة الأمور، وقد يضطرون إلى تقديم بعض التسويات والتنازلات؛ لذا يجب عليهم تخفيف حدّة الكلام وتجنب تصعيد الخلافات، مع الانتباه من أشخاص قد يغارون منهم.

وفي الفترة الممتدة بين الثلاثاء والخميس، ينتقل القمر إلى الأسد، لتكون فترة دبلوماسية هادئة ومرنة؛ حيث يساعد الحدس على القيام بأعمال إبداعية والاحتفال بانفراجات ونجاحات.

أما الختام، فيأتي مع وصول القمر إلى يوم الجمعة، وهو موقع ممتاز يُبشّر بتحسّنٍ كبير على كافة الأصعدة، مع حلول على أرض الواقع وأفراح وأخبار طيبة وبداية مرحلة جديدة.

عاطفياً، قد تظهر قضايا عائلية طارئة بسبب الزهرة في مواجهة الجدي من الميزان، ما يسبب حالة من الركود وتوترا في العلاقات، وحوارات قاسية أحيانا. لذا يجب على العازبين الحذر الشديد من اتخاذ أي خطوة حاسمة أو سلبية، لتجنب الندم على أي قرار لاحقًا. باختصار، هذا الأسبوع يتطلب من برج الجدي المرونة والتروّي لمواجهة التحديات، مع توقع انفراجات كبيرة وتحسن ملموس مع اقتراب نهاية الاسبوع.