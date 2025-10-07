كيف يخرج الجدي منتصرًا من أسبوع الضغوط العاطفية والمهنية؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بينها العراق.. حسابات تأهل 22 منتخبًا لكأس العالم في أكتوبر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كيف يخرج الجدي منتصرًا من أسبوع الضغوط العاطفية والمهنية؟

أخبار الأبراج

2025-10-07 | 07:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كيف يخرج الجدي منتصرًا من أسبوع الضغوط العاطفية والمهنية؟
201 شوهد

تتوقّع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أن يجد مواليد برج الجدي أنفسهم هذا الأسبوع على مفترق طرق بين ضغوط المسؤوليات وإشراقة الفرص الجديدة. بينما تتسارع حركة الكواكب، من وجود المريخ وعطارد الداعم إلى مربع المشتري الذي يفرض تحدياته. يحمل الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول طاقة مزدوجة: ثقل الالتزامات المهنية والعائلية، وبشرى الانفراجات التي تلوح في الأفق. فكيف يمكن للجدي، بصلابته المعهودة، أن يتنقل بين هذه الزوايا الفلكية الصعبة ليخرج بأقل الخسائر وأكبر المكاسب؟

تؤكد الخبيرة الفلكبة، جاكلين عقيقي، عبر السومرية أنّ هذا الاسبوع يحمل هذا الأسبوع مزيجاً من الطاقات الفلكية الجيدة والتحديات التي تتطلب من مواليد الجدي توازنًا وحذرًا.
 
فبالرغم من الدعم الذي يوفره وجود كوكبي المريخ وعطارد في العقرب وزحل في الحوت، إلا أنّ المشتري يقع في مربع مع الشمس والزهرة في الميزان، ما يؤثر على بيت العمل والالتزامات لدى لجدي. هذا التكوين الفلكي قد يجلب بعض الضغوط والمشاكل مع الزملاء أو أفراد العائلة، ما يستدعي خوض مواجهات صعبة.
 
لكن بالنسبة لعقيقي تبدأ الأيام بالتحسن مع وجود القمر في الجوزاء يوم السبت، وهو يوم ممتاز لتسوية الأوضاع واتخاذ القرارات الصائبة والانطلاق بثقة عالية. ينتقل القمر بعد ذلك إلى السرطان يومي الأحد والاثنين، ما يدعو مواليد الجدي إلى التروّي في معالجة الأمور، وقد يضطرون إلى تقديم بعض التسويات والتنازلات؛ لذا يجب عليهم تخفيف حدّة الكلام وتجنب تصعيد الخلافات، مع الانتباه من أشخاص قد يغارون منهم.
 
 
تابعوا جاكلين عقيقي على يوتيوب السومرية.
 
وفي الفترة الممتدة بين الثلاثاء والخميس، ينتقل القمر إلى الأسد، لتكون فترة دبلوماسية هادئة ومرنة؛ حيث يساعد الحدس على القيام بأعمال إبداعية والاحتفال بانفراجات ونجاحات.
 
أما الختام، فيأتي مع وصول القمر إلى العذراء يوم الجمعة، وهو موقع ممتاز يُبشّر بتحسّنٍ كبير على كافة الأصعدة، مع حلول على أرض الواقع وأفراح وأخبار طيبة وبداية مرحلة جديدة.
 
 
عاطفياً، قد تظهر قضايا عائلية طارئة بسبب الزهرة في مواجهة الجدي من الميزان، ما يسبب حالة من الركود وتوترا في العلاقات، وحوارات قاسية أحيانا. لذا يجب على العازبين الحذر الشديد من اتخاذ أي خطوة حاسمة أو سلبية، لتجنب الندم على أي قرار لاحقًا. باختصار، هذا الأسبوع يتطلب من برج الجدي المرونة والتروّي لمواجهة التحديات، مع توقع انفراجات كبيرة وتحسن ملموس مع اقتراب نهاية الاسبوع.
 
 
لمعرفة برجك أوّل بأوّل، انقر هنا.


في الختام، يثبت هذا الأسبوع أنّ طريق الجدي نحو القمة لا يخلو من المنعطفات الحادة. فبينما تضعهم التحديات الفلكية أمام مسؤولية الحكمة والتحلي بالمرونة الدبلوماسية، تؤكد حركة القمر أن الصبر والإصرار هما مفتاحًا للخروج من عنق الزجاجة. لتكن أيام البداية هي أيام التروّي، ولتكن نهايتها هي بوابة العبور إلى العتبة الجديدة المليئة بالأفراح والتسويات. النجاح حليف هذا البرج متى ما أتقن فن التوازن بين الأداء القوي والهدوء العاطفي.
>> تابع قناة السومرية على  تويتر 

خاص السومرية

منوعات

أخبار الأبراج

الابراج

برج الجدي

جاكلين عقيقي

السومرية

العراق

الميزان

العذراء

السرطان

يوتيوب

جاكلين

العقرب

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
Play
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
من الأخير
Play
من الأخير
رخصة فودافون.. أسئلة قبل الشرارة الأولى - من الأخير م٢ - حلقة ٦٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-06
Play
رخصة فودافون.. أسئلة قبل الشرارة الأولى - من الأخير م٢ - حلقة ٦٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-06
Play
العراق في دقيقة 06-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-06
Play
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-06
Live Talk
Play
Live Talk
‏‏الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
Play
‏‏الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
عشرين
Play
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
Play
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
Play
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Play
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
Play
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Play
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
Play
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
الهوا الك
Play
الهوا الك
ملفات عالقة ورواتب مقطوعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-03
Play
ملفات عالقة ورواتب مقطوعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-03
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
Play
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
من الأخير
Play
من الأخير
رخصة فودافون.. أسئلة قبل الشرارة الأولى - من الأخير م٢ - حلقة ٦٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-06
Play
رخصة فودافون.. أسئلة قبل الشرارة الأولى - من الأخير م٢ - حلقة ٦٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-06
Play
العراق في دقيقة 06-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-06
Play
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-06
Live Talk
Play
Live Talk
‏‏الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
Play
‏‏الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
عشرين
Play
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
Play
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
Play
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Play
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
Play
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Play
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
Play
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
الهوا الك
Play
الهوا الك
ملفات عالقة ورواتب مقطوعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-03
Play
ملفات عالقة ورواتب مقطوعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-03

اخترنا لك
مع اكتمال القمر في برج الحمل.. أبواب الحظ ستنفتح لهذه الابراج!
01:00 | 2025-10-04
شهرٌ لن يمرّ بسلام.. تشرين الاوّل: شهر التقلبات والانقلابات!
01:00 | 2025-10-01
عاصفة أورانوس: انهيارات مالية مرعبة تهدد العالم، بينما يغرق العقرب في بحر الحظ اللامتناهي!
01:00 | 2025-09-27
بين الابراج النارية والحبّ.. ابتسامة واحدة!
01:00 | 2025-08-23
بين الفرص الذهبية والتحديات الصعبة.. أسبوع مصيري بانتظار هذه الابراج
01:00 | 2025-08-02
الشمس تُضيء الطريق للمحظوظين.. والمريخ يحفر الفِخاخ!
01:00 | 2025-07-19

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.