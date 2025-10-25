عامُ المعجزات يفتح أبواب الثراء للعقرب.. لكن "مربع بلوتو" يُهدّد الجميع!

تتوقّع الخبيرة الفلكية ، عبر ، أن يشهد الاسبوع الممتدّ من السبت 25 حتّى الجمعة 31 تشرين الاوّل، مجموعة من الاحداث الفلكية الّتي ستغيّر مصير الابراج.

تعتبر الخبير الفلكية، ، أنّ الفلك يشهد حاليًا حدثًا بارزًا يتمثّل بانتقال الشمس إلى لتنضم إلى كوكب المريخ، وهي حركة كوكبية تتزامن مع تشكيل مثلثات فلكية مائية داعمة مع المشتري، كوكب الحظ الأكبر، المتمركز في ، ومع زحل في .

هذه التشكيلة الفلكية النادرة ترسم ملامح عام يُتوقع أن يكون "سنة تحقيق المعجزات والأمنيات" و"سنة الانفراجات الكبيرة" للعديد من الأبراج.

هذا العام هو سنة بامتياز؛ فوجود المشتري، كوكب التوسع، في برج يُعد موقعًا مناسبًا جدا لمواليد العقرب، فهو موقع المال الذي يؤمن لهم فرصا للعمل، ، والربح والمكاسب، ويساعدهم هذا الموقع مئة بالمئة على الحركة الكبيرة، مع دعم كامل من زحل المتمركز في في أفضل موقع فلكي داعم لهم.

ومع ذلك، يحتاج العقرب إلى الانتباه والحذر من تأثيرات المتمركز في برج ، الذي يشكل مربعاً معاكساً يهدد بعض مصالحهم، مما يتطلب الكثير من الوعي والتصرف ومضاعفة الجهود، لضمان أن تكون هذه السنة الحلوة محملة بتغييرات مهمة لصالحهم.

وفي سياق التنقلات الكوكبية الأسبوعية، هناك خبر فلكي مهم يتعلق بكوكب عطارد الذي ينتقل اعتبارا من تاريخ 26 تشرين الأول (أكتوبر) من العقرب إلى ، ليُسبب مربعات صعبة مع أورانوس في الجوزاء ومع الكواكب المتمركزة في الحوت (زحل ونبتون)، وهي تربيعات صعبة جدًّا تؤثر بشكل مباشر على مواليد الأبراج الجوزاء، ، القوس، والحوت.

أمّا تنقلات القمر، فتأتي داعمة للأبراج الأخرى، حيث يقضي القمر يومي السبت والأحد في ، ممّا يجعل مواليد الأبراج النارية (الحمل، الأسد، والقوس) تنعم بانفراج ملموس وتعاطف كبير، وتكون فترة إيجابية ومناسبة للأعمال التجارية والمالية وحصاد الدعم والتقدم.

ثم ينتقل القمر يومي الاثنين والثلاثاء إلى ، ممّا يجعل مواليد تعيش فترة جيدة جدًّا ترتفع فيها المعنويات وتستعيد سيطرتها وتحقّق نجاحًا باهرًا. ويأتي دور الأبراج الهوائية يومي الأربعاء والخميس بوجود القمر في الدلو إلى جانب بلوتو، في مربع مع الشمس والمريخ في العقرب، ممّا يجعل مواليد هذه الأبراج تنعم بتأثيرات جيدة على كافة الأصعدة، ليختتم الأسبوع والشهر بانتقال القمر إلى الحوت ليشكل مثلثات فلكية رائعة مع الكواكب في العقرب والمشتري في السرطان.

وعلى الصعيد العاطفي، فإنّ تمركز كوكب الزهرة في الهوائي يعني أن مواليد الأبراج الهوائية سوف تعيش أسبوعًا سعيدًا ورومانسيًا ودافئًا، وتكون على موعد وبحر من العواطف الصاخبة، بينما تتوزع بقية الكواكب بين الشمس والمريخ في العقرب، وأورانوس المتراجع في الجوزاء، وبلوتون المتقدم في الدلو، والمشتري في السرطان، وعطارد في القوس.