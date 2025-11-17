الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
اندلاع حريق كبير في محال تجارية شمالي بغداد
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547238-638989821588684379.jpg
حظك اليوم 17-11-2025: فرص جديدة وتحديات تحتاج لتوازن!
أخبار الأبراج
2025-11-17 | 07:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
215 شوهد
اليوم يحمل طاقات متنوّعة لكل الأبراج، حيث تميل بعض الشخصيات إلى الانطلاق والطموح، بينما تحتاج أخرى إلى التركيز على التوازن الداخلي والتأمّل. هذا اليوم مُناسب لمراجعة أولوياتك، والاستماع لصوت حدسك قبل اتخاذ أي خطوات مهمّة، سواء على المستوى الشخصيّ أو المهنيّ. فماذا تخبئه النجوم لكل برج؟.
بحظك اليوم الاثنين 17
نوفمبر
2025
برج الحمل: تشعر اليوم ببعض الضغط المهني نتيجة تراكم المهام، لكن إذا رتّبت أولوياتك بذكاء، يمكنك السيطرة على الموقف. عاطفيًا، يُنصح بتجنّب النقاشات الحادة مع الشريك للحفاظ على الهدوء، فالصبر والتروي سيساعدانك.
برج الثور
: هذا اليوم يدعوك للاستمتاع بالراحة. صحتك تحتاج إلى توازن؛ فممارسة التمارين الخفيفة، تناول طعام متوازن، وأخذ فترات استرخاء يمكن أن تكون مفيدة جدًا. على المستوى العاطفي، قد تلتقي بشخص يشاركك القيم، أو تشعر بدفء أكبر في علاقاتك الحالية.
برج الجوزاء
: طاقة هادئة تحيط بك اليوم. تميل إلى التأمل والتفكير بعقل وقلب معًا قبل اتخاذ قراراتك، وهذا يساعدك على التواصل بعمق مع من حولك. إنه يوم جيد لإعادة الاتصال بالناس الذين تهمك راحتهم النفسية.
برج السرطان
: قد تشعر اليوم ببعض التوتر الأسري أو المهني، لكن طاقاتك الداخلية تدعوك إلى التروي قبل الرد على أي موقف. ركز على ما تحتاجه من استقرار داخلي أكثر من السعي وراء التغيير السريع.
برج الأسد
: اليوم يحمل لك دفئًا متجددًا. تمتلك الطاقة والثقة الكافية لإعادة ترتيب أولوياتك، وتحديد ما يرهقك وما يستحق أن تستثمر فيه. صحتك تستفيد من لحظات هدوء ومشي خفيف أو استرخاء بسيط.
على الصعيد المهني، هذا وقت مناسب لاتخاذ قرارات بناءة، لكن من المهم أن تكون ثابتًا وواثقًا من خطواتك.
برج
العذراء
: قد يكون اليوم بمثابة تحول خفي في طاقتك. هناك شيء داخلي يتغيّر، وربما تكون نواة تغيير كبير دون أن تدركه بالكامل. من المهم أن تبقى صادقًا مع نفسك، وتعبّر عن مشاعرك واحتياجاتك، لأن التجاهل قد يجلب فرصًا ضائعة.
برج الميزان
تشعر برغبة في إعادة تقييم علاقاتك وأولوياتك. اليوم قد يكون خصبًا لتجديد بعض الالتزامات أو لتحسين التواصل مع من حولك. لا تتردد في وضع حدود واضحة لما ترغب به، فهذا سيساعدك على بناء علاقات أكثر توازنًا.
برج العقرب
: فرص جديدة قد تلوح في الأفق اليوم، سواء على المستوى المهني أو الشخصي. تحلي بالصبر والوضوح في قراراتك، فالتفكير العميق والمراقبة الدقيقة للأشخاص من حولك سيمكنانك من تحقيق تقدم ثابت.
من المهم أيضًا التواصل بعناية لتفادي سوء الفهم، خاصة مع وجود طاقات معقدة تدور حول التغيّرات.
برج القوس
: اليوم يشجعك على التعاون المثمر. ربما تجد نفسك جزءًا من مشروع يحتاج إلى تنسيق أو دعم جماعي، وهذا سيمنحك دفعة قوية. من الناحية العاطفية، التوازن مهم: لا تتسرّع في القرارات، ولكن أيضًا لا تتراجع إذا شعرت بأهمية الفرصة.
برج
الجدي
: قد تشعر بتحمّل مسؤوليات إضافية اليوم، لكنك قادر على التعامل معها بعزيمة. التركيز على التنظيم وتوزيع الجهود سيكون مفتاحًا لنجاحك. خذ وقتًا أيضًا للاسترخاء وإعادة شحن طاقتك، فالتوازن بين العمل والراحة ضروري.
برج
الدلو
: تشعر بأن الكون يختبر مدى جاهزيتك. بعض الأفكار الجديدة قد تظهر، لكن لا تتسرّع في اتخاذ خطوات كبيرة دون مراجعة. تأكد من الأرضية التي تقف عليها، ولا تتجاهل العادات التي تمنحك الاستقرار.
برج الحوت
: قد يكون اليوم مناسبة لإعادة تقييم طموحاتك القديمة، وربما التفكير في مسار جديد. امنح نفسك الإذن لتحلم، ولكن أيضًا لتخطط بخطوات واضحة. العواطف قد تكون شديدة، فحاول التعبير عنها بصدق ووضوح.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
ما علاقة الإجهاد بالهرمونات وتوازن الجسم والصحة؟
09:02 | 2025-10-15
اليوم.. اطلاق آيفون 17 رسميا
06:51 | 2025-09-09
بالفيديو.. المشهداني يفقد توازنه أثناء الإدلاء بصوته
06:38 | 2025-11-11
أسهم أوروبا تفقد توازنها بسبب ترامب وماكرون
16:50 | 2025-10-10
فن وثقافة
منوعات
أخبار الأبراج
السومرية
العراق
برج الميزان
برج السرطان
برج الجوزاء
برج العقرب
برج القوس
برج الحوت
برج الأسد
برج الثور
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المفوضية تعلن استبعاد 6 مرشحين وحجب أصواتهم الانتخابية (وثائق)
سياسة
61.69%
06:45 | 2025-11-17
المفوضية تعلن استبعاد 6 مرشحين وحجب أصواتهم الانتخابية (وثائق)
06:45 | 2025-11-17
تحديث جديد من المفوضية بشأن إعلان النتائج النهائية اليوم
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
18.42%
05:46 | 2025-11-17
تحديث جديد من المفوضية بشأن إعلان النتائج النهائية اليوم
05:46 | 2025-11-17
اطلاق تطبيق "ممنون" في العراق
اقتصاد
11.79%
09:18 | 2025-11-16
اطلاق تطبيق "ممنون" في العراق
09:18 | 2025-11-16
محافظة عراقية تعطل دوام المدارس غدا
محليات
8.1%
11:56 | 2025-11-15
محافظة عراقية تعطل دوام المدارس غدا
11:56 | 2025-11-15
المزيد
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
من الأخير
السوداني يستعير سُلّم الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٨٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-16
من الأخير
السوداني يستعير سُلّم الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٨٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-16
Live Talk
توعية هندسية في مجال البناء - Live Talk - الحلقة ١٦٠ | 2025
10:30 | 2025-11-16
Live Talk
توعية هندسية في مجال البناء - Live Talk - الحلقة ١٦٠ | 2025
10:30 | 2025-11-16
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
من الأخير
السوداني يستعير سُلّم الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٨٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-16
من الأخير
السوداني يستعير سُلّم الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٨٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-16
Live Talk
توعية هندسية في مجال البناء - Live Talk - الحلقة ١٦٠ | 2025
10:30 | 2025-11-16
Live Talk
توعية هندسية في مجال البناء - Live Talk - الحلقة ١٦٠ | 2025
10:30 | 2025-11-16
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
ولادة "القمر الجديد" في العقرب تنهي شراكات وتمنح 6 أبراج "الضوء الأخضر"!
00:00 | 2025-11-15
عامُ المعجزات يفتح أبواب الثراء للعقرب.. لكن "مربع بلوتو" يُهدّد الجميع!
00:00 | 2025-10-25
أسبوع الفرص الذهبية للعقرب: أخبار طيبة، جمال متزايد ووفرة مالية!
00:00 | 2025-10-18
"الزهرة في الميزان": أسبوع الحب، المال، والشهرة.. وهذه الأبراج هي الأكثر حظًا!
00:00 | 2025-10-11
كيف يخرج الجدي منتصرًا من أسبوع الضغوط العاطفية والمهنية؟
06:26 | 2025-10-07
مع اكتمال القمر في برج الحمل.. أبواب الحظ ستنفتح لهذه الابراج!
00:00 | 2025-10-04
