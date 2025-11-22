Alsumaria Tv
بشرى سارة لمواليد القوس: ثلاث كواكب معاكسة ترحل.. ومغامرة "المكافآت السعيدة" تبدأ!

أخبار الأبراج

2025-11-22 | 01:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بشرى سارة لمواليد القوس: ثلاث كواكب معاكسة ترحل.. ومغامرة &quot;المكافآت السعيدة&quot; تبدأ!
95 شوهد

تتوقّع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أن يشهد الاسبوع الممتد من السبت 22 حتّى الجمعة 28 تشرين الثاني 2025 بداية مرحلة جديدة من التحرر الفلكي الذي ينهي سيطرة الكواكب المعاكسة ويبشر بمغامرة المكافآت السعيدة والأخبار القانونية لمواليد الأبراج النارية.

تؤكّد الخبيرة القلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أنّ هذا الاسبوع سيبدأ بتحول فلكي بارز حيث تنتقل الشمس يوم الأحد، الموافق 23 من الشهر، إلى برج القوس الناري، لتنضم إلى المريخ. إنّ تأثيرات الشمس من برج القوس تحمل دلالات عميقة، إذ ترمز إلى روح المغامرة المتجددة والرغبة العارمة في التعلم والنمو. فمواليد القوس معروفون بسعيهم الدائم للاستكشاف والجديد؛ فهم متفائلون بطبعهم، وإيجابيون في نظرتهم للحياة، ويعشقون المعرفة والاستقلالية والحرية.

ينتظر مواليد القوس بصفة خاصة سنة حافلة بالمكافآت والأخبار السعيدة؛ حيث تنتهي فيها معاكسة كواكب زحل ونبتون والمشتري، والأهم هو زوال تأثير بلوتو من برج الجدي، ممّا يمنحهم شعورًا بالراحة والاطمئنان والتحرر والأمل والمغامرة والفرح.
 
 
تابعوا جاكلين عقيقي على يوتيوب السومرية.
ويمكن القول بأنّ هذه السنة هي سنة الحظوظ الإيجابية والمكافآت الغنية التي تحمل الخيرات وفرصًا مهنية وعقودًا ستغير للأفضل، بالإضافة إلى حلول قانونية طال انتظارها. وتأتي هذه التطورات الإيجابية مع انتقال ثلاثة كواكب من مواقع معاكسة: زحل ونبتون يغادران الحوت، والمشتري يترك الجوزاء. وكنتيجة لانتقال زحل من الحوت إلى الحمل، سيرتاح مواليد القوس من تأثيراته المزعجة، وتتاح لهم فرصة توقيع عقود جديدة وربح مال وفير من العمل الحر. كما أن المشتري، وهو كوكبهم الأساسي، سيدخل إلى موقع أفضل في السرطان ثم إلى الأسد اعتبارًا من شهر تموز/يوليو 2026، ممّا يحقق لهم نجاحات كبيرة وأرباح، وتكون جميع المفاوضات لمصلحتهم.

أما عن حركة الكواكب الأخرى، فتستقر الشمس والمريخ في القوس، مما يعني تأثيرات فلكية مهمة تحمل معها التقدم المهني والتألق والشهرة، خاصة لمواليد الحمل والأسد والقوس، كما تحمل لهم أكثر من فرصة للمشاركة في حدث مهم وكبير. بينما تظل الزهرة وعطارد متراجعين في برج العقرب، وبلوتو في الدلو، ويستمر المشتري في تراجعه في السرطان حتى شهر آذار/مارس 2026، ويبقى أورانوس في الثور حتى الشهر الأول من السنة الجديدة، بينما يستقر زحل ونبتون في الحوت. وفيما يخص حركة القمر الأسبوعية، فإنه يكون في القوس يوم السبت، مما يزيد من شعبية مواليد الأبراج النارية ويحمل حسمًا جذريًا للقضايا العالقة وتسويات قانونية ومشاريع جديدة. بين الأحد والاثنين يتمركز القمر في الجدي، ثم ينتقل بين الثلاثاء والخميس إلى الدلو، ليختتم الأسبوع يوم الجمعة وهو في الحوت ومربع مع الشمس والمريخ في القوس.
 
لمعرفة برجك أوّل بأوّل، انقر هنا.

>> تابع قناة السومرية على  تويتر 

خاص السومرية

أخبار الأبراج

الابراج

الابراج الاسبوعية

القوس

جاكلين عقيقي

السومرية

العراق

برج القوس الناري

السنة الجديدة

برج العقرب

برج القوس

السرطان

راجعين

حظك اليوم 17-11-2025: فرص جديدة وتحديات تحتاج لتوازن!
07:54 | 2025-11-17
ولادة "القمر الجديد" في العقرب تنهي شراكات وتمنح 6 أبراج "الضوء الأخضر"!
00:00 | 2025-11-15
عامُ المعجزات يفتح أبواب الثراء للعقرب.. لكن "مربع بلوتو" يُهدّد الجميع!
00:00 | 2025-10-25
أسبوع الفرص الذهبية للعقرب: أخبار طيبة، جمال متزايد ووفرة مالية!
00:00 | 2025-10-18
"الزهرة في الميزان": أسبوع الحب، المال، والشهرة.. وهذه الأبراج هي الأكثر حظًا!
00:00 | 2025-10-11
كيف يخرج الجدي منتصرًا من أسبوع الضغوط العاطفية والمهنية؟
06:26 | 2025-10-07

