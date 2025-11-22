بشرى سارة لمواليد القوس: ثلاث كواكب معاكسة ترحل.. ومغامرة "المكافآت السعيدة" تبدأ!





ينتظر مواليد القوس بصفة خاصة سنة حافلة بالمكافآت والأخبار السعيدة؛ حيث تنتهي فيها معاكسة كواكب زحل ونبتون والمشتري، والأهم هو زوال تأثير من برج ، ممّا يمنحهم شعورًا بالراحة والاطمئنان والتحرر والأمل والمغامرة والفرح. تؤكّد الخبيرة القلكية ، عبر ، أنّ هذا الاسبوع سيبدأ بتحول فلكي بارز حيث تنتقل الشمس يوم الأحد، الموافق 23 من الشهر، إلى ، لتنضم إلى المريخ. إنّ تأثيرات الشمس من تحمل دلالات عميقة، إذ ترمز إلى روح المغامرة المتجددة والرغبة العارمة في التعلم والنمو. فمواليد معروفون بسعيهم الدائم للاستكشاف والجديد؛ فهم متفائلون بطبعهم، وإيجابيون في نظرتهم للحياة، ويعشقون المعرفة والاستقلالية والحرية.

ويمكن القول بأنّ هذه السنة هي سنة الحظوظ الإيجابية والمكافآت الغنية التي تحمل الخيرات وفرصًا مهنية وعقودًا ستغير للأفضل، بالإضافة إلى حلول قانونية طال انتظارها. وتأتي هذه التطورات الإيجابية مع انتقال ثلاثة كواكب من مواقع معاكسة: زحل ونبتون يغادران ، والمشتري يترك الجوزاء. وكنتيجة لانتقال زحل من الحوت إلى الحمل، سيرتاح مواليد القوس من تأثيراته المزعجة، وتتاح لهم فرصة توقيع عقود جديدة وربح مال وفير من العمل الحر. كما أن المشتري، وهو كوكبهم الأساسي، سيدخل إلى موقع أفضل في ثم إلى الأسد اعتبارًا من شهر تموز/يوليو 2026، ممّا يحقق لهم نجاحات كبيرة وأرباح، وتكون جميع المفاوضات لمصلحتهم.



أما عن حركة الكواكب الأخرى، فتستقر الشمس والمريخ في القوس، مما يعني تأثيرات فلكية مهمة تحمل معها التقدم المهني والتألق والشهرة، خاصة لمواليد الحمل والأسد والقوس، كما تحمل لهم أكثر من فرصة للمشاركة في حدث مهم وكبير. بينما تظل الزهرة وعطارد متراجعين في ، وبلوتو في ، ويستمر المشتري في تراجعه في السرطان حتى شهر آذار/مارس 2026، ويبقى أورانوس في حتى الشهر الأول من ، بينما يستقر زحل ونبتون في الحوت. وفيما يخص حركة القمر الأسبوعية، فإنه يكون في القوس يوم السبت، مما يزيد من شعبية مواليد الأبراج النارية ويحمل حسمًا جذريًا للقضايا العالقة وتسويات قانونية ومشاريع جديدة. بين الأحد والاثنين يتمركز القمر في الجدي، ثم ينتقل بين الثلاثاء والخميس إلى الدلو، ليختتم الأسبوع يوم الجمعة وهو في الحوت ومربع مع الشمس والمريخ في القوس.