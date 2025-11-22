بشرى سارة لمواليد القوس: ثلاث كواكب معاكسة ترحل.. ومغامرة "المكافآت السعيدة" تبدأ!

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
غارقة منذ ثلاثة قرون.. علماء يقتربون من اكتشاف كنز سفينة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547589-638992252656105142.jpeg
بشرى سارة لمواليد القوس: ثلاث كواكب معاكسة ترحل.. ومغامرة "المكافآت السعيدة" تبدأ!
أخبار الأبراج
2025-11-22 | 01:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
95 شوهد
تتوقّع الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أن يشهد الاسبوع الممتد من السبت 22 حتّى الجمعة 28 تشرين الثاني 2025 بداية مرحلة جديدة من التحرر الفلكي الذي ينهي سيطرة الكواكب المعاكسة ويبشر بمغامرة المكافآت السعيدة والأخبار القانونية لمواليد الأبراج النارية.
تؤكّد الخبيرة القلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أنّ هذا الاسبوع سيبدأ بتحول فلكي بارز حيث تنتقل الشمس يوم الأحد، الموافق 23 من الشهر، إلى
برج القوس الناري
، لتنضم إلى المريخ. إنّ تأثيرات الشمس من
برج القوس
تحمل دلالات عميقة، إذ ترمز إلى روح المغامرة المتجددة والرغبة العارمة في التعلم والنمو. فمواليد
القوس
معروفون بسعيهم الدائم للاستكشاف والجديد؛ فهم متفائلون بطبعهم، وإيجابيون في نظرتهم للحياة، ويعشقون المعرفة والاستقلالية والحرية.
ينتظر مواليد القوس بصفة خاصة سنة حافلة بالمكافآت والأخبار السعيدة؛ حيث تنتهي فيها معاكسة كواكب زحل ونبتون والمشتري، والأهم هو زوال تأثير
بلوتو
من برج
الجدي
، ممّا يمنحهم شعورًا بالراحة والاطمئنان والتحرر والأمل والمغامرة والفرح.
تابعوا
جاكلين
عقيقي على
يوتيوب
السومرية.
ويمكن القول بأنّ هذه السنة هي سنة الحظوظ الإيجابية والمكافآت الغنية التي تحمل الخيرات وفرصًا مهنية وعقودًا ستغير للأفضل، بالإضافة إلى حلول قانونية طال انتظارها. وتأتي هذه التطورات الإيجابية مع انتقال ثلاثة كواكب من مواقع معاكسة: زحل ونبتون يغادران
الحوت
، والمشتري يترك الجوزاء. وكنتيجة لانتقال زحل من الحوت إلى الحمل، سيرتاح مواليد القوس من تأثيراته المزعجة، وتتاح لهم فرصة توقيع عقود جديدة وربح مال وفير من العمل الحر. كما أن المشتري، وهو كوكبهم الأساسي، سيدخل إلى موقع أفضل في
السرطان
ثم إلى الأسد اعتبارًا من شهر تموز/يوليو 2026، ممّا يحقق لهم نجاحات كبيرة وأرباح، وتكون جميع المفاوضات لمصلحتهم.
أما عن حركة الكواكب الأخرى، فتستقر الشمس والمريخ في القوس، مما يعني تأثيرات فلكية مهمة تحمل معها التقدم المهني والتألق والشهرة، خاصة لمواليد الحمل والأسد والقوس، كما تحمل لهم أكثر من فرصة للمشاركة في حدث مهم وكبير. بينما تظل الزهرة وعطارد متراجعين في
برج العقرب
، وبلوتو في
الدلو
، ويستمر المشتري في تراجعه في السرطان حتى شهر آذار/مارس 2026، ويبقى أورانوس في
الثور
حتى الشهر الأول من
السنة الجديدة
، بينما يستقر زحل ونبتون في الحوت. وفيما يخص حركة القمر الأسبوعية، فإنه يكون في القوس يوم السبت، مما يزيد من شعبية مواليد الأبراج النارية ويحمل حسمًا جذريًا للقضايا العالقة وتسويات قانونية ومشاريع جديدة. بين الأحد والاثنين يتمركز القمر في الجدي، ثم ينتقل بين الثلاثاء والخميس إلى الدلو، ليختتم الأسبوع يوم الجمعة وهو في الحوت ومربع مع الشمس والمريخ في القوس.
لمعرفة برجك أوّل بأوّل،
انقر هنا.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
بشرى سارة لفئة من طلبة الجامعات العراقية
08:27 | 2025-09-07
مغامرة البحث عن سيارة مستعملة في العراق… رحلة بين الأحلام والواقع
03:00 | 2025-09-19
ألمانيا تبدأ حملات ترحيل السوريين نحو بلادهم
04:25 | 2025-09-27
زين العراق تطلق برنامج المكافآت الجديد "ممنون" عبر تطبيقها لتعزيز تجربة المشتركين
03:00 | 2025-09-17
خاص السومرية
أخبار الأبراج
الابراج
الابراج الاسبوعية
القوس
جاكلين عقيقي
السومرية
العراق
برج القوس الناري
السنة الجديدة
برج العقرب
برج القوس
السرطان
راجعين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق
اقتصاد
35.57%
04:25 | 2025-11-21
الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق
04:25 | 2025-11-21
3 قضايا تهدد حلم العراق في التأهل لكأس العالم
رياضة
28.72%
02:45 | 2025-11-21
3 قضايا تهدد حلم العراق في التأهل لكأس العالم
02:45 | 2025-11-21
بين الحسد والمرض.. ناشطون يكشفون سبب وفاة نجل "أبو جنة"
محليات
20.19%
09:25 | 2025-11-20
بين الحسد والمرض.. ناشطون يكشفون سبب وفاة نجل "أبو جنة"
09:25 | 2025-11-20
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
أخبار الطقس
15.51%
00:21 | 2025-11-22
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
00:21 | 2025-11-22
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
الأكثر مشاهدة
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
اخترنا لك
حظك اليوم 17-11-2025: فرص جديدة وتحديات تحتاج لتوازن!
07:54 | 2025-11-17
ولادة "القمر الجديد" في العقرب تنهي شراكات وتمنح 6 أبراج "الضوء الأخضر"!
00:00 | 2025-11-15
عامُ المعجزات يفتح أبواب الثراء للعقرب.. لكن "مربع بلوتو" يُهدّد الجميع!
00:00 | 2025-10-25
أسبوع الفرص الذهبية للعقرب: أخبار طيبة، جمال متزايد ووفرة مالية!
00:00 | 2025-10-18
"الزهرة في الميزان": أسبوع الحب، المال، والشهرة.. وهذه الأبراج هي الأكثر حظًا!
00:00 | 2025-10-11
كيف يخرج الجدي منتصرًا من أسبوع الضغوط العاطفية والمهنية؟
06:26 | 2025-10-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.