الميزان والعقرب… مفاجآت مهنية وعاطفية اليوم

الجوزاء:صحياً: تجد نفسك بين الحين والآخر منزعجاً وقلقاً ومضطرباً، الحلّ بالخروج ومشاركة الأصدقاء في بعض الأنشطة، وعليك ان تستثمر علاقتك الجيّدة بالشريك، لتبني معه أساساً متيناً من أجل مستقبل أكثر إشراقاً.مهنيا: يمنحك هذا اليوم فرصة من العمر، لا تضيعها بل تلقفها واستفد منها لتحقيق حلمك الذي طالما راودك، بينما تتأثر سلبا بتدخل الآخرين بعلاقتك مع الشريك.عاطفياً: يساورك الندم من خطأ اقترفته مع الحبيب وسبّب له الخيبة والإحباط، فتحاول التقرب منه مجدداً، لكن صحيا عليك ان انتبه لصحتك ولسلامتك.يدفعك هذا اليوم المميز جداً والحافل بالمفاجآت نحو آفاق جديدة أكثر وعداً على الصعيد المهني وتلتقي أشخاصاً تثير إعجابهم، وقد يوجه إليك الشريك رسالة غير متوقعة تنبهك إلى الواقع الذي تعيشه معه وتجعلك تغير تصرفك تجاهه.تعيش يوماً مميزاً وتقضي وقتاً ممتعاً مع الشريك لن تنساه أبداً لأن لقاءاتكما معاً قليلة في المدة الأخيرة، بينما قد تراجع الطبيب في مسألة تتعلق بصحتك أو بصحة أحد المقربين.