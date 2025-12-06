الصفحة الرئيسية
العراق يحسم مواجهة السودان ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549217-639006240067436515.jpg
الميزان والعقرب… مفاجآت مهنية وعاطفية اليوم
أخبار الأبراج
2025-12-06 | 05:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية
72 شوهد
إليكم أبرز التوقعات الفلكية اليومية لمواليد الجوزاء،
السرطان
،
العذراء
،
الميزان
والعقرب، ليوم السبت 6 كانون الاول 2025، بحسب الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
عبر
السومرية
.
الجوزاء:
صحياً: تجد نفسك بين الحين والآخر منزعجاً وقلقاً ومضطرباً، الحلّ بالخروج ومشاركة الأصدقاء في بعض الأنشطة، وعليك ان تستثمر علاقتك الجيّدة بالشريك، لتبني معه أساساً متيناً من أجل مستقبل أكثر إشراقاً.
السرطان
:
مهنيا: يمنحك هذا اليوم فرصة من العمر، لا تضيعها بل تلقفها واستفد منها لتحقيق حلمك الذي طالما راودك، بينما تتأثر سلبا بتدخل الآخرين بعلاقتك مع الشريك.
العذراء
:
عاطفياً: يساورك الندم من خطأ اقترفته مع الحبيب وسبّب له الخيبة والإحباط، فتحاول التقرب منه مجدداً، لكن صحيا عليك ان انتبه لصحتك ولسلامتك.
تابعوا
جاكلين عقيقي
على
يوتيوب
السومرية
.
الميزان
:
يدفعك هذا اليوم المميز جداً والحافل بالمفاجآت نحو آفاق جديدة أكثر وعداً على الصعيد المهني وتلتقي أشخاصاً تثير إعجابهم، وقد يوجه إليك الشريك رسالة غير متوقعة تنبهك إلى الواقع الذي تعيشه معه وتجعلك تغير تصرفك تجاهه.
العقرب
:
تعيش يوماً مميزاً وتقضي وقتاً ممتعاً مع الشريك لن تنساه أبداً لأن لقاءاتكما معاً قليلة في المدة الأخيرة، بينما قد تراجع الطبيب في مسألة تتعلق بصحتك أو بصحة أحد المقربين.
لمعرفة توقعات الابراج لعام 2026،
انقر هنا
.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
خاص السومرية
أخبار الأبراج
السومرية
العراق
ابراج
جاكلين عقيقي
ابراج ٢٠٢٦
توقعات ٢٠٢٦
فلك
الميزان
مع الحب
العذراء
السرطان
يوتيوب
جاكلين
+A
-A
