توقعات 2026.. سنة النهضة والعمران بـ "عام الشمس"

وترى عقيقي أن الأشهر الأولى من العام المقبل لن تكون سهلة، إذ تستمر خلالها تأثيرات فلكية ثقيلة من العام الماضي، ما يجعل الوتيرة مشحونة بالمتقلبات. لكن مع حلول شهر أيار، تبدأ الأجواء بالتغير تدريجياً بفضل خروج أورانوس من واستقراره في الجوزاء، وهو حدث يعتبر بداية مسار أكثر استقراراً وتوازناً.كما توضح عالمة الفلك أن انتقال زحل من إلى الحمل، وتحرك المشتري بين والأسد، سيشكلان تغييرات واسعة وأن هذه التحركات ستنعكس على وتيرة العمل والمال والعلاقات، مع نشاط واضح وقرارات سريعة في مختلف المجالات.وتطلق على سنة 2026 اسم "عام الشمس"، عاماً تظهر فيه الكثير من الخفايا إلى العلن، سواء في السياسة أو العلاقات الاجتماعية. كما تتوقع أن يشهد العام الجديد ظروفاً مناخية قاسية، من حرارة مرتفعة الى جفاف وتوترات مترابطة على أكثر من صعيد.وترى عقيقي أن عام 2026 يشكل النقطة الختامية لدورة بدأت في 2020، لينطلق العالم نحو مرحلة إعادة الإعمار وتصحيح المسار. وتعتبر أن سنة 2026 ستكون سريعة الإيقاع، تتطلب خطوات حاسمة ومبادرات مستمرة دون تأجيل.وللراغبين بمتابعة التوقعات الكاملة، فهي متوفّرة عبر، ويمكن مشاهدتها أيضاً علىأو من خلال النسخة المخصصة للأبراج في