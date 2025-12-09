2026 سنة القفزة الكبرى للحمل.. عندما يُجبر "ملك التحدي" على إعادة بناء عالمه!

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

2026 سنة القفزة الكبرى للحمل.. عندما يُجبر "ملك التحدي" على إعادة بناء عالمه!

أخبار الأبراج

2025-12-09 | 04:09
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2026 سنة القفزة الكبرى للحمل.. عندما يُجبر &quot;ملك التحدي&quot; على إعادة بناء عالمه!
88 شوهد

تتوّقع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، ضمن سلسلة توقعاتها الفلكية لعام 2026 على السومرية، أن ينطلق مواليد برج الحمل إلى عام 2026 وهم على موعد مع القدر!

وبالنسبة لعقيقي، هذه السنة ليست عادية، بل هي محطة مفصلية تُعيد فيها الكواكب رسم الخريطة الشخصية لمواليد هذا البرج الناري. القادم ليس سهلًا، لكنه مصيري؛ فمع وجود زحل، "سيد التحديات"، في برج الحمل، ما يجبره على وضع الأساسات الصلبة لمستقبله خلال السنوات القادمة. هذه السنة هي اختبار للقوة، تفرض علي مواليد هذا البرج مسؤوليات وضرورات لا مفر منها، لكنها ليست بلا حماية، فالكون يمنحه حدسًا قويًا وإلهامًا مع دعم خفي من بلوتو ونبتون وأورانوس في بيت الحظ.
مهنياً، تشهد الأشهر الأولى من السنة ضغوطا مهنية وتوترات قد تتضمن تغييرات جذرية في المسار المهني، إضافة إلى التعرض لهفوات محتملة بسبب تأثير المشتري والمريخ المعاكسين. المطلوب هو وضع خطط مدروسة وتجنب الارتجال. لكن الصورة تنقلب بالكامل ابتداءً من شهر تموز/يوليو، فمع انتقال المشتري إلى برج الأسد الصديق تبدأ "المرحلة الذهبية".
في النصف الثاني، ترتفع الحظوظ بشكل مذهل، وتتوسع الأعمال، وتلوح في الأفق فرص لترقية أو منصب مميز. كما يحقق الحمل أرباحًا مالية غير متوقعة من رواتب أو استثمارات سابقة، مدعومة بأسفار وعمليات مالية ناجحة.
لمعرفة توقعات برجك لعام 2026، انقر هنا.
أمّا عاطفيًا، فالعام حافل بالأجواء السعيدة، لكن الحمل سيكون أكثر انتقائية. رغم أن الأشهر الستة الأولى قد تحمل قلقًا حول استقرار علاقة قائمة أو ترددًا تجاه ارتباط جديد، إلّا أنّ النصف الثاني يجلب الانقلاب العاطفي لمصلحة الحمل. إذ يدخل مواليد الحمل في فترة ذهبية من الحب والشغف والجاذبية الكبيرة، مع تلقي عروض عاطفية متعددة، وربما لقاء حب جديد مؤثر لا يُنسى، سواء انتهى بزواج أو بمغامرة عابرة.
على الصعيد الصحي، السنة تتطلب وعيًا وانتباهًا لتجنب استنزاف الطاقة، حيث أن الضغط المهني والشخصي قد يسبب توترًا عصبيًا وإرهاقًا. لذا يُنصح الحمل بتنظيم الحياة اليومية، والحرص على مراجعة القلب والشرايين، واعتماد أسلوب غذائي صحي، مع تجنب المجازفات الجسدية والحرص على الوقاية قبل العلاج.
في الختام عام 2026 هو عام التحديات التي تصنع الأبطال. لن تكون البداية سهلة، لكنها الأساس الذي سيبنى عليه مجد الحمل. وكل ما ينصح الفلك به لهذا المولود هو البدء في زرع بذور العمل والمثابرة في النصف الأول بتأنٍ لحصد كل شيء في النصف الثاني!

>> تابع قناة السومرية على  تويتر 

خاص السومرية

أخبار الأبراج

الحمل

التوقعات الفلكية لعام 2026

جاكلين عقيقي

السومرية

العراق

برج الأسد

يوتيوب

جاكلين

ﻹعادة

اكسين

بلوتو

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-09
Play
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-09
من الأخير
Play
من الأخير
ثياب الامبراطور في نسخة إطارية - من الأخير م٢ - حلقة ٩٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-08
Play
ثياب الامبراطور في نسخة إطارية - من الأخير م٢ - حلقة ٩٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-08
Play
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
Play
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
Live Talk
Play
Live Talk
الرضاعة الطبيعية بعد عمليات السليكون - Live Talk - الحلقة ١٧٦ | 2025
10:30 | 2025-12-08
Play
الرضاعة الطبيعية بعد عمليات السليكون - Live Talk - الحلقة ١٧٦ | 2025
10:30 | 2025-12-08
عشرين
Play
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
Play
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
Play
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Play
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Biotic
Play
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Play
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
Play
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-09
Play
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-09
من الأخير
Play
من الأخير
ثياب الامبراطور في نسخة إطارية - من الأخير م٢ - حلقة ٩٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-08
Play
ثياب الامبراطور في نسخة إطارية - من الأخير م٢ - حلقة ٩٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-08
Play
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
Play
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
Live Talk
Play
Live Talk
الرضاعة الطبيعية بعد عمليات السليكون - Live Talk - الحلقة ١٧٦ | 2025
10:30 | 2025-12-08
Play
الرضاعة الطبيعية بعد عمليات السليكون - Live Talk - الحلقة ١٧٦ | 2025
10:30 | 2025-12-08
عشرين
Play
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
Play
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
Play
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Play
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Biotic
Play
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Play
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
Play
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05

اخترنا لك
يوم من الفرص والدروس والتوازن... ماذا يخبئ الفلك للحمل والثور والدلو والحوت؟
06:40 | 2025-12-09
عطارد يفتح أبواب النجاح لـ 3 أبراج.. لكن احذروا الصداع المتكرر والقرارات المادية الخاطئة!
08:15 | 2025-12-08
الميزان والعقرب… مفاجآت مهنية وعاطفية اليوم
05:10 | 2025-12-06
هدوء ما قبل العاصفة.. تحولات فلكية مصيرية تهدد استقرار مواليد الجوزاء،القوس والحوت
02:00 | 2025-12-06
توتر عاطفي لدى الجوزاء... ماذا يخبئ الفلك للسرطان والعذراء والجدي؟
04:10 | 2025-12-04
صدمة مالية تضرب مواليد الحوت.. بينما الرومانسية المشتعلة تنقذ 3 أبراج من المخاطر!
06:11 | 2025-12-03

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.