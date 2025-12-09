2026 سنة القفزة الكبرى للحمل.. عندما يُجبر "ملك التحدي" على إعادة بناء عالمه!

تتوّقع الخبيرة الفلكية ، ضمن سلسلة توقعاتها الفلكية لعام 2026 على ، أن ينطلق مواليد برج الحمل إلى عام 2026 وهم على موعد مع القدر!

وبالنسبة لعقيقي، هذه السنة ليست عادية، بل هي محطة مفصلية تُعيد فيها الكواكب رسم الخريطة الشخصية لمواليد هذا البرج الناري. القادم ليس سهلًا، لكنه مصيري؛ فمع وجود زحل، "سيد التحديات"، في برج الحمل، ما يجبره على وضع الأساسات الصلبة لمستقبله خلال السنوات القادمة. هذه السنة هي اختبار للقوة، تفرض علي مواليد هذا البرج مسؤوليات وضرورات لا مفر منها، لكنها ليست بلا حماية، فالكون يمنحه حدسًا قويًا وإلهامًا مع دعم خفي من ونبتون وأورانوس في بيت الحظ.

مهنياً، تشهد الأشهر الأولى من السنة ضغوطا مهنية وتوترات قد تتضمن تغييرات جذرية في المسار المهني، إضافة إلى التعرض لهفوات محتملة بسبب تأثير المشتري والمريخ المعاكسين. المطلوب هو وضع خطط مدروسة وتجنب الارتجال. لكن الصورة تنقلب بالكامل ابتداءً من شهر تموز/يوليو، فمع انتقال المشتري إلى الصديق تبدأ "المرحلة الذهبية".

في النصف الثاني، ترتفع الحظوظ بشكل مذهل، وتتوسع الأعمال، وتلوح في الأفق فرص لترقية أو منصب مميز. كما يحقق الحمل أرباحًا مالية غير متوقعة من رواتب أو استثمارات سابقة، مدعومة بأسفار وعمليات مالية ناجحة.

أمّا عاطفيًا، فالعام حافل بالأجواء السعيدة، لكن الحمل سيكون أكثر انتقائية. رغم أن الأشهر الستة الأولى قد تحمل قلقًا حول استقرار علاقة قائمة أو ترددًا تجاه ارتباط جديد، إلّا أنّ النصف الثاني يجلب الانقلاب العاطفي لمصلحة الحمل. إذ يدخل مواليد الحمل في فترة ذهبية من الحب والشغف والجاذبية الكبيرة، مع تلقي عروض عاطفية متعددة، وربما لقاء حب جديد مؤثر لا يُنسى، سواء انتهى بزواج أو بمغامرة عابرة.

على الصعيد الصحي، السنة تتطلب وعيًا وانتباهًا لتجنب استنزاف الطاقة، حيث أن الضغط المهني والشخصي قد يسبب توترًا عصبيًا وإرهاقًا. لذا يُنصح الحمل بتنظيم الحياة اليومية، والحرص على مراجعة القلب والشرايين، واعتماد أسلوب غذائي صحي، مع تجنب المجازفات الجسدية والحرص على الوقاية قبل العلاج.

في الختام عام 2026 هو عام التحديات التي تصنع الأبطال. لن تكون البداية سهلة، لكنها الأساس الذي سيبنى عليه مجد الحمل. وكل ما ينصح الفلك به لهذا المولود هو البدء في زرع بذور العمل والمثابرة في النصف الأول بتأنٍ لحصد كل شيء في النصف الثاني!