واشنطن تتحدث عن استخدام نفوذها لوقف فظائع السودان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549440-639008693844534215.jpg
الحرية تعلن وصولها إلى برج الثّور.. إنّها سنة التعويض عن 7 سنوات من العبء!
أخبار الأبراج
2025-12-09 | 11:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
51 شوهد
تكتفي الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، بالقول لمواليد
برج الثور
، ضمن سلسلسة توقعاتها الفلكية لعام 2026 على
السومرية
:"ها قد وصلت لحظة التحرر المنتظرة"!
تؤكّد الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
عبر
السومرية
أنّه بعد سنوات عجاف فرضت فيها الكواكب قيودًا ثقيلة على مواليد
برج الثور
، يفتح عام 2026 ذراعيه ليكون "عام التعويضات" بامتياز. فخروج أورانوس نهائيًا من برج الثّور يُبشّر ببدء عصر جديد من الانطلاقة الذهبية والارتياح.
الثّور مدعوم من المشتري في
السرطان
والكواكب الترابية الصديقة، ما يضمن له بداية قوية جدًّا منذ الأشهر الأولى ليحقق فيها إنجازات مالية، مصالحات، وأرباحًا تخرجه تدريجيًّا من أعباء الماضي.
تابعوا
جاكلين
عقيقي على
يوتيوب
السومرية.
مهنيًا، يُعد القسم الأول من السنة وحتى شهر تموز هو الأفضل، حيث تتوالى الفرص المهنية السهلة، وتتاح إمكانية تطوير العمل أو تغيير الموقع نحو الأفضل. يتميز
الثور
بالشجاعة والقدرة على الصمود وتحقيق نتائج ملموسة بعد صراعات سابقة. ولكن، اعتبارًا من تموز، ينتقل المشتري إلى الأسد في مربع مع برجهم، ممّا يتطلب الحذر الشديد: يجب الانتباه للعروض الوهمية، وتجنب الاستثمارات الخطرة، والالتزام بالقوانين خوفًا من الأعداء الخفيين.
على الصعيد العاطفي، تشهد السنة بعض التوترات في الربع الأول، حيث قد تتصاعد الخلافات الزوجية أو العائلية، ممّا يستلزم الكثير من الحوار لتفادي الانفجار. قد ينشغل المرتبطون بتحسين الأوضاع الشخصية أو التفكير في تغيير السكن والهجرة. أمّا العازبون، فالسنة تحمل لهم فرصًا عاطفية حقيقية قد تبدأ بصداقة وتتطور إلى ارتباط، مع انفتاح على حياة جديدة ومناسبات اجتماعية كثيرة، قد تتوج بمشروع زواج أو توسع عائلي.
لمعرفة توقعات برجك لعام 2026،
انقر هنا.
صحيًا، العام مناسب جدًّا لإجراء فحوصات شاملة، ومراجعة النظام الغذائي، وممارسة الرياضة بانتظام. لذا، على الثور الانتباه للتقلبات المزاجية التي قد تنعكس على صحته النفسية والجسدية. وإذا كانت هناك حاجة لعملية جراحية، فالحماية الفلكية واعدة بالشفاء، لكن يجب الابتعاد عن التهور والانتباه من الكسور والحوادث البسيطة.
يمكن القول أنّ عام 2026 هو عام استرداد الحقوق والحظوظ. لقد انتهى زمن الضغوط بلا مقابل، وبدأت الآن مرحلة المكاسب المادية والمهنية. و نصيحة الفلك الأخيرة لبرج الثور:" لا تتنازل عن المكاسب الكبيرة في النصف الأول، واستمتع أخيرًا بطعم الحرية والتعويض"!
