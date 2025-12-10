"مفاجأة القرن" بانتظار الجوزاء.. 7 سنوات من التجديد تبدأ هذا الربيع والأرباح المالية تتدفق!

تدعو الخبيرة الفلكية ، ضمن سلسلة توقعاتها الفلكية لعام 2026 عبر ، موزاليد الجوزاء إلى الاستعداد لأفضل عام منذ فترة طويلة!

وتؤكّد عقيقي، عبر ، أنّ مواليد على موعد مع مفاجأة الفلكية؛ فهم ليسوا محظوظين فقط هذا العام، بل يدخلون مرحلة استثنائية تستمر لسبع سنوات قادمة.





تابعوا على السومرية. فمع انتقال زحل وتمركز كواكب داعمة، ينتهي زمن الخيبات والأحزان ويُعاد لمواليد الجوزاء نشاطهم وحماسهم. لكن الحدث الجوهري هو عودة كوكب أورانوس، "كوكب التجديد"، إلى برج الجوزاء في الربيع ليمكث 7 سنوات كاملة، ما يُشعل الحماسة والانفتاح والتجديد الفكري والثقافي المنتظر.تابعوا على

مهنيًا، يبدأ القسم الأول من السنة بمكاسب واضحة؛ فوجود المشتري في (بيت المال) يتحدث عن أرباح مالية وتعويضات عن خسائر سابقة. وابتداءً من شهر تموز، ينتقل المشتري إلى الأسد (بيت الحظ)، وهذا يدعم مشاريع الجوزاء المهنية والسفرية والإعلامية، ويعزز حضوره وشعبيته. قد يحصل البعض على ترقية أو منصب، أو يشهد توسعًا في الأعمال والتجارة، وقد يتلقى البعض الآخر من مواليد الجوزاء دعمًا من مؤسسات رسمية، خاصة لمن يعمل في مجالات السياسة أو الإعلام.





لمعرفة توقعات برجك لعام 2026، انقر هنا. عاطفيًا، تزهو هذه السنة بجاذبية لافتة وحضور قوي، حيث ينتهي زمن الخيبات والأحزان، ويدخل الجوزاء دورة فلكية واعدة. بينما قد يحمل النصف الأول علاقات عابرة وتجارب سريعة، فإن الأجواء تتغير كليًّا ابتداءً من الصيف، حيث قد يعيش الجوزاء لقاءً استثنائيًا أو يدخل في علاقة جدية تتحول إلى ارتباط. أمّا المرتبطون، فيشاركون الشريك نشاطات جديدة وسفرًا أو مشروعًا مشتركًا، وتزداد متانة العلاقة. الحياة الاجتماعية ستكون صاخبة، وسيكون الجوزاء موضع إعجاب أينما حلّ.لمعرفة توقعات برجك لعام 2026،

على الصعيد الصحي، مواقع الكواكب ملائمة عمومًا، ممّا قد يُجنّب مشاكل صحية كبيرة. لكن يُنصح بالتروي في الأشهر الأولى إلى حين شهر تموز. فبعد هذا الشهر يمكن للجوزاء الانطلاق في نشاطات جديدة بثقة أكبر. كما يجب الانتباه إلى ضرورة عدم إهمال الراحة والنوم والرياضة، وقد يتمكن الجوزاء من اكتشاف بعض الثغرات الصحية في الوقت المناسب وعلاجها.

أخيرًا، إنّ عام 2026 هو البداية الحقيقية للجوزاء، لذا يتوجّب عليه استغلال "سحر أورانوس" ليبدأ مشروعًا كبيرًا في الربيع، فهذه فرصته ليصبح حديث الجميع!