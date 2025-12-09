الصفحة الرئيسية
غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549460-639008769460877675.jpg
يوم من الفرص والدروس والتوازن... ماذا يخبئ الفلك للحمل والثور والدلو والحوت؟
أخبار الأبراج
2025-12-09 | 06:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
81 شوهد
يحمل يوم الثلاثاء 9 كانون الأول/ديسمبر 2025 طاقة فلكية مختلفة لكل برج، ما بين انفتاح مهني، وتطوّر عاطفي، وحاجة إلى الاهتمام بالصحة وتعديل الإيقاع اليومي.
تكشف الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
عبر
السومرية
أبرز توقعات أبراج: الحمل،
الثور
،
الدلو
، والحوت.
برج الحمل
على الصعيد المهني، تتصدّر القضايا المالية اهتمامك اليوم، وتبدو مؤشراً أساسياً لحركة أعمالك، مع فرص واضحة لتحقيق النجاح والتقدم. أمّا عاطفياً، فقد يحمل لك هذا اليوم لقاءً مميزاً مع شخص تشعر بانجذاب كبير تجاهه، وربما يشكل بداية علاقة قوية وطويلة الأمد. صحياً، تحتاج إلى الالتزام ببرنامجك الرياضي وعدم التذمر منه، فهو مفتاح لتحسين طاقتك ولياقتك.
برج الثور
مهنياً، يُنصح مولود الثور بالتفكير المتعمق قبل الإقدام على أي مشروع، فالحكمة مطلوبة اليوم رغم أن الحظ يساند خطواتك ويسهّل مبادراتك. عاطفياً، تُعيد المصارحة المتبادلة مع الشريك الأمان والانسجام إلى العلاقة، ما يعزز الروابط ويقوّي الثقة بينكما. أما صحياً، فعليك الانتباه لطبيعة الأطعمة التي تتناولها، والابتعاد قدر الإمكان عن كل ما هو دسم أو ثقيل.
برج الدلو
على الصعيد المهني، تحيط بك أجواء إيجابية ترفع من معنوياتك، وقد تحصل على مكاسب غير متوقعة، الأمر الذي يعزّز استقرارك ويعطيك دفعة قوية للمضي قدماً. عاطفياً، تزداد حماستك اليوم وتبدو مستعداً لبذل الكثير من الجهد لإسعاد الشريك، وربما القيام بما كنت تعتبره مستحيلاً. صحياً، عليك تخفيف الأعباء اليومية وتجنب إرهاق نفسك بالتزامات قد تؤثر سلباً في وضعك الصحي.
برج الحوت
مهنياً، يُنصحك الفلك بالهدوء والتعامل بحكمة مع المحيطين، وتجنّب الضغط عليهم، فالتفاهم هو الطريق الأفضل لتصحيح الأوضاع. عاطفياً، تنتظرك انفراجات وسعادة كبيرة، وتشهد العلاقة دفئاً واضحاً بفضل قدرة الشريك على العطاء والتقدير. صحياً، تحتاج إلى ضبط أعصابك والابتعاد عن ردود الفعل الانفعالية، وعدم تحميل الآخرين مسؤولية أخطاء لا علاقة لهم بها.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
