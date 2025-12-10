من بينها الاسد.. عطارد يفتح أبواب الثراء لـ 4 أبراج والتنافس يصل حد الخيانة!

إليكم أبرز التوقعات الفلكية اليومية لمواليد الحمل، ، الجوزاء، والاسد ليوم الاربعاء 10 كانون الاول 2025، بحسب الخبيرة الفلكية عبر .

الحمل:

تدافع عن مصالحك ببراعة قبل أن تبدأ دورة فلكية جديدة تجلب التأييد، دعم الشريك يساعدك على تجاوز المصاعب، واليوم مناسب للمراجعة الطبية أو الخضوع لعملية جراحية إذا لزم الأمر.

:

فكر جيدًّا قبل خوض أي مشروع لكن اغتنم الحظ المتاح للمغامرة، مصارحة الحبيب تُعزّزعلاقتكما وتجلب لك الطمأنينة، بينما صحتك الجيدة هي انعكاس مباشر لحياتك السعيدة.

الجوزاء:

تلمس تحسنًّا وتطورًا كبيرًا يُشجعك على التحرك بجرأة، بينما يجب عليك مشاركة الشريك في القرارات الحساسة، ويُنصح بالاطلاع على الكتب والمجلات العلمية للحصول على نصائح سليمة.



:

استغل انتقال عطارد إلى في اقتناص العروض والفرص المهمة لتمتين موقعك، وكن سندًا للحبيب لمساندته في تخطي الصعاب، مع استغلال أوقات الفراغ لممارسة الرياضة والتخلص من البدانة.

:

يجب عليك الحذر من الزملاء الذين يحاولون إقناعك بالاستثمار في مشاريع غير مضمونة لإبعادك عن المنافسة، ركّز على استقرار علاقتك بالحبيب، مع استغلال اليوم في نشاط رياضي للخروج من الروتين.