مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
سنة الحظ والمال والانطلاقات الواعدة... ماذا يخبئ الفلك للسرطان في 2026؟
أخبار الأبراج
أشارت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي إلى أنه مع دخول عام 2026، يبدو أن مولود برج السرطان مقبل على سنة استثنائية تحمل له الكثير من التحوّلات الإيجابية على مختلف الأصعدة.
2025-12-11 | 02:00
2025-12-11T02:00:00+00:00
سنة الحظ والمال والانطلاقات الواعدة... ماذا يخبئ الفلك للسرطان في 2026؟
أشارت خبيرة الفلك
جاكلين عقيقي
إلى أنه مع دخول عام 2026، يبدو أن مولود
برج السرطان
مقبل على سنة استثنائية تحمل له الكثير من التحوّلات الإيجابية على مختلف الأصعدة.
حركة الكواكب الكبرى، ولا سيما وجود المشتري في برجك ثم انتقاله إلى بيت المال، تَعِدُك بفترة غنية بالفرص، الإنجازات، والانفراجات التي طال انتظارها. إنها سنة تُعيد إليك حيويتك وثقتك، وتضعك على مسار جديد أكثر استقرارًا ونجاحًا سواء في العمل أو العاطفة أو
الصحة
.
وأكدت
جاكلين عقيقي
عبر
قناة السومرية
: "هي سنة الحظ الكبير في قسمها الأول، وسنة المال في قسمها الثاني. يستقر المشتري في برجك في بداية السنة، فيدعم خطواتك بقوة ويمنحك القدرة على تحقيق أحلامك المهنية وتطوير مشاريعك. عطارد في
الحوت
في مثلث مع برجك بين شباط ونيسان، والمريخ في
الثور
في الصيف، يمنحانك قرارات جريئة وثقة بالنفس واندفاعًا إيجابيًا في العمل".
مهنياً... فرص ثمينة وانطلاقة غير مسبوقة
وبحسب
جاكلين
عقيقي: "اعتبارًا من تموز، ينتقل المشتري إلى
برج الأسد
(البيت الثاني، بيت المال)، فيكون شهرًا مفصليًا يفتح أمامك باب المكاسب المالية، وتترجم جهودك السابقة إلى أرباح وترقية ومسؤوليات أكبر".
السنة ممتازة لتثبيت قواعدك المهنية، توسيع أعمالك، بدء مشروع تجاري، أو شراء
عقار
أو استثمار واعد داخل البلد أو خارجه.
للمزيد من التفاصيل، تابعوا
توقعات الأبراج
مع جاكلين عقيقي على موقع
السومرية
.
عاطفيًا... تجدد، لقاءات، وعلاقات أكثر استقرارًا
سنة 2026 عاطفيًا جميلة ومليئة بالتجدد.
ولفتت عقيقي: "إذا كنت عازبًا، فالأجواء واعدة بلقاءات مميزة ومغامرات عاطفية ممتعة، وربما انتقال من حالة اللااستقرار إلى علاقة ثابتة. المشتري في برجك ثم في الأسد يجذب إليك أشخاصًا مناسبين ويمنحك شعبية واسعة، فتتوسع دائرة صداقاتك ويزداد حضورك الاجتماعي".
إذا كنت مرتبطًا، فقد توطد علاقتك بالشريك، وربما تقدم على زواج، تأسيس عائلة، أو استقبال مولود جديد. المناخ العام يحمل مناسبات سعيدة ولقاءات عائلية دافئة وعودة للانسجام بعد فترات سابقة من التعب.
يمكنكم مشاهدة توقعات الفلك لبرج
السرطان
وغيرها من الأبراج على
يوتيوب
السومرية.
صحيًا... مناعة أقوى وطاقات متجددة
وتقول عقيقي: "تتحسن صحتك عمومًا وتبدو مناعتك أقوى من السابق، وتعوض عما عانيته من متاعب صحية في الفترة الماضية. مع ذلك، قد تمر بلحظات إرهاق بسبب كثرة الأشغال وتوسع النشاط، لذا من الضروري مراجعة الطبيب عند أي عارض وعدم إهمال الفحوص الدورية، خصوصًا إذا شعرْت بتعب مفاجئ أو توتر زائد".
باختصار، عام 2026 يحمل لك أيها السرطان
جرعة
كبيرة من الحظ والدعم الفلكي، شرط أن تستثمرها بوعي وحكمة، وأن تستفيد من الظروف المؤاتية دون تسرّع أو تفريط. النجوم تدعمك بقوة، لكن القرار الأخير يبقى لك في كيفية تحويل هذه الطاقات إلى إنجازات ملموسة. فاستقبل سنتك الجديدة بتفاؤل، واستعد لمرحلة مليئة بالتحسّن، النمو، والاستقرار الذي تستحقه.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
