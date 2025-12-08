هل ستعيش أجمل أيام حياتك في 2026؟ هل برجك محظوظ؟ اكتشف توقعات العام الجديد!

تتوقع عالمة الفلك ، عبر على ، أن يكون عام 2026 مختلفاً تماماً عن عام 2025. فالسنة الجديدة تحمل وعداً بالعدالة في توزيع الحظ بين جميع الأبراج، بحيث يمتلك كل برج فرصة لتحقيق النجاح في مجالات الحب، المال، العمل، والصحة، شرط التحرك في الوقت المناسب والسعي الجاد.

سنة إيجابية على كل الأصعدة





ملوك الحظ: والعذراء تشير عقيقي إلى أن الأجواء العامة لعام 2026 ستتميز بطاقة إيجابية متوازنة، تمنح الأبراج القدرة على تحقيق إنجازات ملموسة. ورغم أن جميع الأبراج ستشهد فرصاً جيدة، إلا أن بعض الأبراج ستستفيد من دفعة إضافية نتيجة مواقع الكواكب الكبرى، ما قد يؤدي إلى تحولات مهمة في حياتهم المهنية والعاطفية.

تُبرز عقيقي وبرج كالأكثر استفادة هذا العام، إذ يساهم زوال قيود كوكب زحل في إطلاق العنان لهما. بعد فترات من التحديات والتأجيل، يدخل مواليد هذين البرجين مرحلة جديدة من الثقة بالنفس والقدرة على الإنجاز، قد تصل في بعض الحالات إلى ما تصفه عقيقي بـ"المعجزات".



على صعيد ما تقدّم، عام 2026 يعد سنة الفرص المفتوحة لكلّ الأبراج، مع تأكيد على أهمية التخطيط والعمل الجاد لاستغلال هذه الطاقة الإيجابية وتحقيق الإنجازات المنشودة.