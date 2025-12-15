Alsumaria Tv
البث المباشر
انخفاض جديد للعملة الإيرانية مقابل الدولار
توقعات الفلك... نجاحات للجدي وتحديات عاطفية للميزان

أخبار الأبراج

2025-12-15 | 04:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
توقعات الفلك... نجاحات للجدي وتحديات عاطفية للميزان
1 شوهد

يحمل يوم الإثنين 15 كانون الأول/ديسمبر 2025 طاقة فلكية مختلفة لكل برج، ما بين أجواء إيجابية، وتطوّر عاطفي، وحاجة إلى الاهتمام بالصحة وتعديل الإيقاع اليومي.

تكشف الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي عبر السومرية أبرز توقعات أبراج: الجدي، الميزان والقوس.

برج الجدي
تعيش مهنيًا أجواء إيجابية مليئة بالثقة وشعور بالانتصار، حيث تخوض تجارب متعددة قد تفتح أمامك أبواب الأحلام والمشاعر العذبة في الأيام المقبلة. عاطفيًا، تستمتع بأوقات سعيدة إلى جانب الشريك، وقد يكون لك دور داعم في مساعدته على حل مسألة تتعلق بعائلته أو أحد أقربائه. صحيًا، يُنصح بالحذر من الإرهاق، إذ إن الضغوط قد تعرّضك لارتجاجات أو تعب مفاجئ إن لم تنتبه جيدًا لطاقتك.

برج الميزان
فتظهر مهنيًا مسؤوليات ملحّة ومهمة تسلّط الضوء على مهاراتك وقدرتك على تحمّل المصاعب، ما يمنحك فرصة لإثبات جدارتك. عاطفيًا، يلوح في الأفق لقاء حاسم مع الشريك، خصوصًا مع تكرار الأخطاء بينكما، الأمر الذي يجعل المواجهة والمعالجة أمرًا ضروريًا في هذه المرحلة. صحيًا، السعي الدائم وراء المتاعب يرهق أعصابك ويؤثر سلبًا في صحتك، لذا انتبه لما قد تحمله الأيام المقبلة من ضغط إضافي.

برج القوس
تحمل لك الأجواء المهنية عروضًا واعدة جدًا تشكّل حافزًا قويًا لتطوير أدائك، كما تبدأ الظروف المعاكسة بالتلاشي تدريجيًا. عاطفيًا، لا تواجه صعوبات تُذكر في علاقتك، بل تتعامل مع الشريك بروح صادقة ومخلصة إلى أبعد الحدود. صحيًا، يُفضَّل أن تخصّص وقتًا لنزهة في أحضان الطبيعة، لما لها من دور فعّال في الترفيه عن النفس والتخفيف من هموم العمل المتشعبة.
 
يمكنكم متابعة توقعات 2026 عبر يوتيوب السومرية.

>> تابع قناة السومرية على  تويتر 

القوس

الميزان

الجدي

الأبراج

الفلك

السومرية

جاكلين عقيقي

برج الميزان

برج القوس

يوتيوب

ديسمبر

جاكلين

اخترنا لك
برج القوس 2026.. سنة الصعود والتفوّق
04:49 | 2025-12-15
الكسوف والخسوف 2026: بدايات جديدة وانكشاف ملفات وتحولات عالمية!
08:15 | 2025-12-14
برج الميزان 2026.. عام المواجهة وتعديل المسار
04:52 | 2025-12-14
يوم متقلّب بين ضغوط مهنية وتحذيرات صحية لـ6 مواليد
02:37 | 2025-12-14
كوكب الحظ يعلن تغيير اللعبة.. السرطان والاسد يتقاسمان الصدارة في 2026!
11:00 | 2025-12-13
توقعات الأبراج ليوم 13 ديسمبر 2025: تغيّرات، مكاشفات، وفرص ذهبية بانتظار البعض!
02:30 | 2025-12-13

