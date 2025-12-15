توقعات الفلك... نجاحات للجدي وتحديات عاطفية للميزان

يحمل يوم الإثنين 15 كانون الأول/ديسمبر 2025 طاقة فلكية مختلفة لكل برج، ما بين أجواء إيجابية، وتطوّر عاطفي، وحاجة إلى الاهتمام بالصحة وتعديل الإيقاع اليومي.





برج الجدي

تحمل لك الأجواء المهنية عروضًا واعدة جدًا تشكّل حافزًا قويًا لتطوير أدائك، كما تبدأ الظروف المعاكسة بالتلاشي تدريجيًا. عاطفيًا، لا تواجه صعوبات تُذكر في علاقتك، بل تتعامل مع الشريك بروح صادقة ومخلصة إلى أبعد الحدود. صحيًا، يُفضَّل أن تخصّص وقتًا لنزهة في أحضان الطبيعة، لما لها من دور فعّال في الترفيه عن النفس والتخفيف من هموم العمل المتشعبة.


