سنة مفصلية وتحول جذري في حياة مولود برج الدلو... ماذا سيحصل لك في عام 2026؟

تحمل هذه السنة لمولود برج طابعًا مفصليًا في مسار حياتك، إذ تشكّل نقطة انتقال حقيقية من مرحلة اتسمت بالتعب، التعطيل، والضغوط المستمرة، إلى مرحلة جديدة أكثر نضجًا وازدهارًا. فمع خروج كوكب أورانوس من بعد سبع سنوات من الزوايا الفلكية المرهِقة، تبدأ الأعباء المهنية والعائلية والصحية بالانحسار تدريجيًا، لتُفتح أمامك آفاق وفرص لم تكن متاحة سابقًا.

مهنيًا: تعويض واستعادة المكانة



تشير الطوالع الفلكية العامة، بحسب جاكلبن عقيقي على ، إلى عام داعم مهنيًا بامتياز، حيث تبرز فرص لتوقيع عقود مهمة، تسلّم مناصب عالية، وتحقيق زيادة ملحوظة في المدخول المادي. كما يحمل هذا العام تعويضات معنوية ومادية عن مرحلة قاسية مررت بها في السابق.



في الأشهر الأولى، يحيطك بفرص متعددة، ويشجعك على إبرام تسويات مهنية أو قانونية، والدخول في اتفاقات جديدة، وقد يفتح الباب أمام شراكة عملية ناجحة أو حتى ارتباط رسمي.



صحيًا: انتباه واعتدال



صحيًا، قد تشهد في النصف الثاني من السنة بعض العوارض البسيطة، مثل الرشح المتكرر، اضطرابات المعدة، آلام الظهر أو المفاصل، إضافة إلى الصداع الناتج عن التوتر. المطلوب هو عدم الاستهانة بالإشارات الصغيرة، ومراقبة وضعك الصحي بشكل دائم، مع اعتماد نمط حياة متوازن يقوم على النوم الكافي، التغذية المنتظمة، وممارسة رياضة خفيفة تساهم في تحسين طاقتك العامة.

على الصعيد العاطفي، تدعوك هذه السنة إلى إعادة تنظيم حياتك الشخصية، والتخلّص من علاقات استنزفت طاقتك أو أشخاص لم يعودوا يتناسبون مع تطورك الحالي. الأجواء الفلكية تساعدك على الحسم الواضح: إما إنهاء علاقات متعبة بلا تردد، أو تثبيت ارتباط جدي مبني على أسس متينة.خلال فصل الصيف، ومع ازدياد وضوح الرؤية، قد تقدم على خطوة سريعة نحو الزواج أو الخطوبة، أو تبدأ علاقة عاطفية واعدة قائمة على تفاهم عميق وناضج. يحمل العام عنوان الاستقرار العاطفي لكل من يرغب فعليًا في الالتزام، خصوصًا في النصف الثاني من السنة، حيث تتبلور أولوياتك وتصبح أكثر وعيًا بما تريد وما ترفضه في الحب.