سوريا.. اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة معرة النعمان
سنة مفصلية وتحول جذري في حياة مولود برج الدلو... ماذا سيحصل لك في عام 2026؟
أخبار الأبراج
2025-12-16 | 09:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
تحمل هذه السنة لمولود برج
الدلو
طابعًا مفصليًا في مسار حياتك، إذ تشكّل نقطة انتقال حقيقية من مرحلة اتسمت بالتعب، التعطيل، والضغوط المستمرة، إلى مرحلة جديدة أكثر نضجًا وازدهارًا. فمع خروج كوكب أورانوس من
برج الثور
بعد سبع سنوات من الزوايا الفلكية المرهِقة، تبدأ الأعباء المهنية والعائلية والصحية بالانحسار تدريجيًا، لتُفتح أمامك آفاق وفرص لم تكن متاحة سابقًا.
مهنيًا: تعويض واستعادة المكانة
تشير الطوالع الفلكية العامة، بحسب جاكلبن عقيقي على
يوتيوب
السومرية
، إلى عام داعم مهنيًا بامتياز، حيث تبرز فرص لتوقيع عقود مهمة، تسلّم مناصب عالية، وتحقيق زيادة ملحوظة في المدخول المادي. كما يحمل هذا العام تعويضات معنوية ومادية عن مرحلة قاسية مررت بها في السابق.
في الأشهر الأولى، يحيطك
كوكب المشتري
بفرص متعددة، ويشجعك على إبرام تسويات مهنية أو قانونية، والدخول في اتفاقات جديدة، وقد يفتح الباب أمام شراكة عملية ناجحة أو حتى ارتباط رسمي.
ابتداءً من شهر تموز، ينتقل المشتري إلى
برج الأسد
، في مواجهة مع برجك، ويتشكل جانب دقيق مع بلوتون الموجود لديك. هذه المرحلة تتطلب منك قدرًا عاليًا من الانضباط والوعي، والحفاظ على سمعتك المهنية، مع ضرورة تجنب التأخير والأخطاء والانجرار وراء الاستفزازات. إنها فترة اختبار وتحضير لبناء مرحلة أكثر استقرارًا ونضجًا على المدى الطويل.
عاطفيًا: قرارات حاسمة واستقرار منتظر
على الصعيد العاطفي، تدعوك هذه السنة إلى إعادة تنظيم حياتك الشخصية، والتخلّص من علاقات استنزفت طاقتك أو أشخاص لم يعودوا يتناسبون مع تطورك الحالي. الأجواء الفلكية تساعدك على الحسم الواضح: إما إنهاء علاقات متعبة بلا تردد، أو تثبيت ارتباط جدي مبني على أسس متينة.
خلال فصل الصيف، ومع ازدياد وضوح الرؤية، قد تقدم على خطوة سريعة نحو الزواج أو الخطوبة، أو تبدأ علاقة عاطفية واعدة قائمة على تفاهم عميق وناضج. يحمل العام عنوان الاستقرار العاطفي لكل من يرغب فعليًا في الالتزام، خصوصًا في النصف الثاني من السنة، حيث تتبلور أولوياتك وتصبح أكثر وعيًا بما تريد وما ترفضه في الحب.
صحيًا: انتباه واعتدال
صحيًا، قد تشهد في النصف الثاني من السنة بعض العوارض البسيطة، مثل الرشح المتكرر، اضطرابات المعدة، آلام الظهر أو المفاصل، إضافة إلى الصداع الناتج عن التوتر. المطلوب هو عدم الاستهانة بالإشارات الصغيرة، ومراقبة وضعك الصحي بشكل دائم، مع اعتماد نمط حياة متوازن يقوم على النوم الكافي، التغذية المنتظمة، وممارسة رياضة خفيفة تساهم في تحسين طاقتك العامة.
تابعوا كافة التوقعات مع
جاكلين عقيقي
على يوتيوب السومرية،
اضغط هنا.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
سنة الحسم لمولود الجدي: ماذا يخبئ لك 2026؟
08:08 | 2025-12-16
توقعات برج الأسد لعام 2026: سنة الفرص والتحولات الكبرى!
02:00 | 2025-12-12
برج العقرب 2026.. سنة الانتفاضة والانطلاق
10:40 | 2025-12-15
برج القوس 2026.. سنة الصعود والتفوّق
04:49 | 2025-12-15
خاص السومرية
أخبار الأبراج
السومرية
العراق
ابراح
سنة 2026
جاكلين عقيقي
كوكب المشتري
برج الأسد
برج الثور
يوتيوب
جاكلين
