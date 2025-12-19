ماذا سيحدث في 21 كانون الأوّل؟ تحوّلات كبرى تقلب موازين الأبراج في الأيام الأخيرة من سنة 2026

تتوقّع الخبيرة الفلكية ، عبر ، أن يشهد الاسبوع الممتد من السبت 20 حتّى الجمعة 26 كانون الاول تحولات كونية كبرى ترسم المشهد الفلكي الجديد مع اقتراب نهاية العام.

تؤكّد الخبيرة الفلكية ، عبر ، أنّ هذا الاسبوع سيكون حافلًا بالتحولات الفلكية حيث يبرز الحدث الأبرز والأكثر تأثيرًا وهو الانقلاب الشتوي الذي يبدأ رسميًا في 21 كانون الأول/ ، مؤذنًا ببداية فصل ، والّذي سيلقي بظلاله على الابراج كافّة.

ومع ولوج الشمس إلى برج الترابي في 22 من الشهرعينه، تنحسر طاقة لتفسح المجال أمام مرحلة جديدة تتسم بالواقعية والرزانة والطموح. ممّا يسلط الأضواء بقوة على شخصية مواليد ، لا سيما الجدي والثور والعذراء، ويمنحهم إشراقًا نابعًا من إرادة صلبة وتفاؤل بمستقبل واعد مع انطلاقة سنة الحظوظ والفرص.

هذا الانتقال الشمسي لا يأتي منفردًا، بل يتعزز باجتماع كوكبي المريخ والزهرة في برج الجدي بحلول الرابع والعشرين من الشهر، ما يجعل مولود الجدي مدعومًا بترسانة كوكبية قوية تفتح أمامه أبواب تحقيق الأماني والوصول إلى أهداف طال انتظارها، مستفيدًا من الدعم النوعي الذي يقدمه كوكب أورانوس في وزحل في ، وهو ما يُبشّر بمكاسب مالية وعمليات بيع وشراء ناجحة تُكلّل جهوده بالنجاح.

أمّا على صعيد حركة القمر، فإنّ طاقات القمر الجديد في لا تزال تمنح مواليد الأبراج النارية كالحمل والأسد والقوس شعبية متصاعدة وقدرة عالية على حسم القضايا العالقة والوصول إلى تسويات قانونية ومشاريع مبتكرة. ومع انتقال القمر إلى برج الجدي يومي الأحد والاثنين، تزداد الحوافز لدى الأبراج الترابية وتنهال المكافآت والخيارات الجديدة التي تتطلب حزمًا في القرار.

وبحلول يومي الثلاثاء والأربعاء، ينتقل القمر إلى برج ، ممّا يدفع مواليد الأبراج الهوائية نحو آفاق مهنية جديدة، فقد يشهدون توقيع عقود أساسية أو إبرام صفقات مالية استراتيجية. ويختتم القمر جولته الأسبوعية يومي الخميس والجمعة في ، ممّا يسهل الأمور ويُعيد التوازن والهدوء لمواليد الأبراج المائية كالسرطان والعقرب والحوت، فاتحًا أمامهم مسارات ميسرة في التعاملات اليومية.

وبالنظر إلى الخارطة الفلكية العامة، نجد أن الكواكب تتوزع بشكل يخدم التوجهات العملية؛ فبينما يستقر عطارد في ليعزز التواصل، يستمر المشتري في تراجعه في مما يدعو للتأمل في القرارات العائلية الكبرى، في حين يواصل نبتون وزحل تقدمهما في الحوت وأورانوس في الثور وبلوتون في الدلو، ممّا يرسم ملامح سنة قوية وواعدة تبدأ بملامح الانفراج والراحة النفسية للكثيرين، وتدفع الجميع نحو استقبال العام الجديد بروح إيجابية مليئة بالطموح والمكاسب المرتقبة.