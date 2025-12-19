Alsumaria Tv
فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
ماذا سيحدث في 21 كانون الأوّل؟ تحوّلات كبرى تقلب موازين الأبراج في الأيام الأخيرة من سنة 2026

أخبار الأبراج

2025-12-19 | 00:00
ماذا سيحدث في 21 كانون الأوّل؟ تحوّلات كبرى تقلب موازين الأبراج في الأيام الأخيرة من سنة 2026
تتوقّع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أن يشهد الاسبوع الممتد من السبت 20 حتّى الجمعة 26 كانون الاول تحولات كونية كبرى ترسم المشهد الفلكي الجديد مع اقتراب نهاية العام.

تؤكّد الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أنّ هذا الاسبوع سيكون حافلًا بالتحولات الفلكية حيث يبرز الحدث الأبرز والأكثر تأثيرًا وهو الانقلاب الشتوي الذي يبدأ رسميًا في 21 كانون الأول/ ديسمبر، مؤذنًا ببداية فصل الشتاء، والّذي سيلقي بظلاله على الابراج كافّة.
ومع ولوج الشمس إلى برج الجدي الترابي في 22 من الشهرعينه، تنحسر طاقة برج القوس الناري لتفسح المجال أمام مرحلة جديدة تتسم بالواقعية والرزانة والطموح. ممّا يسلط الأضواء بقوة على شخصية مواليد الأبراج الترابية، لا سيما الجدي والثور والعذراء، ويمنحهم إشراقًا نابعًا من إرادة صلبة وتفاؤل بمستقبل واعد مع انطلاقة سنة الحظوظ والفرص.
هذا الانتقال الشمسي لا يأتي منفردًا، بل يتعزز باجتماع كوكبي المريخ والزهرة في برج الجدي بحلول الرابع والعشرين من الشهر، ما يجعل مولود الجدي مدعومًا بترسانة كوكبية قوية تفتح أمامه أبواب تحقيق الأماني والوصول إلى أهداف طال انتظارها، مستفيدًا من الدعم النوعي الذي يقدمه كوكب أورانوس في الثور وزحل في الحوت، وهو ما يُبشّر بمكاسب مالية وعمليات بيع وشراء ناجحة تُكلّل جهوده بالنجاح.
 
 
تابعوا جاكلين عقيقي على يوتيوب السومرية. 

أمّا على صعيد حركة القمر، فإنّ طاقات القمر الجديد في برج القوس لا تزال تمنح مواليد الأبراج النارية كالحمل والأسد والقوس شعبية متصاعدة وقدرة عالية على حسم القضايا العالقة والوصول إلى تسويات قانونية ومشاريع مبتكرة. ومع انتقال القمر إلى برج الجدي يومي الأحد والاثنين، تزداد الحوافز لدى الأبراج الترابية وتنهال المكافآت والخيارات الجديدة التي تتطلب حزمًا في القرار.
وبحلول يومي الثلاثاء والأربعاء، ينتقل القمر إلى برج الدلو، ممّا يدفع مواليد الأبراج الهوائية نحو آفاق مهنية جديدة، فقد يشهدون توقيع عقود أساسية أو إبرام صفقات مالية استراتيجية. ويختتم القمر جولته الأسبوعية يومي الخميس والجمعة في برج الحوت، ممّا يسهل الأمور ويُعيد التوازن والهدوء لمواليد الأبراج المائية كالسرطان والعقرب والحوت، فاتحًا أمامهم مسارات ميسرة في التعاملات اليومية.
 
 
لمعرفة توقعات برجك لعام 2026، انقر هنا.
وبالنظر إلى الخارطة الفلكية العامة، نجد أن الكواكب تتوزع بشكل يخدم التوجهات العملية؛ فبينما يستقر عطارد في القوس ليعزز التواصل، يستمر المشتري في تراجعه في برج السرطان مما يدعو للتأمل في القرارات العائلية الكبرى، في حين يواصل نبتون وزحل تقدمهما في الحوت وأورانوس في الثور وبلوتون في الدلو، ممّا يرسم ملامح سنة قوية وواعدة تبدأ بملامح الانفراج والراحة النفسية للكثيرين، وتدفع الجميع نحو استقبال العام الجديد بروح إيجابية مليئة بالطموح والمكاسب المرتقبة.

>> تابع قناة السومرية على  تويتر 

الابراج

الابراج الاسبوعية

جاكلين عقيقي

توقعات 2026

السومرية

العراق

برج القوس الناري

الأبراج الترابية

برج السرطان

برج القوس

برج الحوت

العذراء

