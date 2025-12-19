ماذا سيحدث في 21 كانون الأوّل؟ تحوّلات كبرى تقلب موازين الأبراج في الأيام الأخيرة من سنة 2026

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550526-639016525799830859.jpeg
ماذا سيحدث في 21 كانون الأوّل؟ تحوّلات كبرى تقلب موازين الأبراج في الأيام الأخيرة من سنة 2026
أخبار الأبراج
2025-12-19 | 00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
174 شوهد
تتوقّع الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أن يشهد الاسبوع الممتد من السبت 20 حتّى الجمعة 26 كانون الاول تحولات كونية كبرى ترسم المشهد الفلكي الجديد مع اقتراب نهاية العام.
تؤكّد الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أنّ هذا الاسبوع سيكون حافلًا بالتحولات الفلكية حيث يبرز الحدث الأبرز والأكثر تأثيرًا وهو الانقلاب الشتوي الذي يبدأ رسميًا في 21 كانون الأول/
ديسمبر
، مؤذنًا ببداية فصل
الشتاء
، والّذي سيلقي بظلاله على الابراج كافّة.
ومع ولوج الشمس إلى برج
الجدي
الترابي في 22 من الشهرعينه، تنحسر طاقة
برج القوس الناري
لتفسح المجال أمام مرحلة جديدة تتسم بالواقعية والرزانة والطموح. ممّا يسلط الأضواء بقوة على شخصية مواليد
الأبراج الترابية
، لا سيما الجدي والثور والعذراء، ويمنحهم إشراقًا نابعًا من إرادة صلبة وتفاؤل بمستقبل واعد مع انطلاقة سنة الحظوظ والفرص.
هذا الانتقال الشمسي لا يأتي منفردًا، بل يتعزز باجتماع كوكبي المريخ والزهرة في برج الجدي بحلول الرابع والعشرين من الشهر، ما يجعل مولود الجدي مدعومًا بترسانة كوكبية قوية تفتح أمامه أبواب تحقيق الأماني والوصول إلى أهداف طال انتظارها، مستفيدًا من الدعم النوعي الذي يقدمه كوكب أورانوس في
الثور
وزحل في
الحوت
، وهو ما يُبشّر بمكاسب مالية وعمليات بيع وشراء ناجحة تُكلّل جهوده بالنجاح.
تابعوا
جاكلين
عقيقي على
يوتيوب
السومرية.
أمّا على صعيد حركة القمر، فإنّ طاقات القمر الجديد في
برج القوس
لا تزال تمنح مواليد الأبراج النارية كالحمل والأسد والقوس شعبية متصاعدة وقدرة عالية على حسم القضايا العالقة والوصول إلى تسويات قانونية ومشاريع مبتكرة. ومع انتقال القمر إلى برج الجدي يومي الأحد والاثنين، تزداد الحوافز لدى الأبراج الترابية وتنهال المكافآت والخيارات الجديدة التي تتطلب حزمًا في القرار.
وبحلول يومي الثلاثاء والأربعاء، ينتقل القمر إلى برج
الدلو
، ممّا يدفع مواليد الأبراج الهوائية نحو آفاق مهنية جديدة، فقد يشهدون توقيع عقود أساسية أو إبرام صفقات مالية استراتيجية. ويختتم القمر جولته الأسبوعية يومي الخميس والجمعة في
برج الحوت
، ممّا يسهل الأمور ويُعيد التوازن والهدوء لمواليد الأبراج المائية كالسرطان والعقرب والحوت، فاتحًا أمامهم مسارات ميسرة في التعاملات اليومية.
لمعرفة توقعات برجك لعام 2026،
انقر هنا.
وبالنظر إلى الخارطة الفلكية العامة، نجد أن الكواكب تتوزع بشكل يخدم التوجهات العملية؛ فبينما يستقر عطارد في
القوس
ليعزز التواصل، يستمر المشتري في تراجعه في
برج السرطان
مما يدعو للتأمل في القرارات العائلية الكبرى، في حين يواصل نبتون وزحل تقدمهما في الحوت وأورانوس في الثور وبلوتون في الدلو، ممّا يرسم ملامح سنة قوية وواعدة تبدأ بملامح الانفراج والراحة النفسية للكثيرين، وتدفع الجميع نحو استقبال العام الجديد بروح إيجابية مليئة بالطموح والمكاسب المرتقبة.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
توقعات برج الأسد لعام 2026: سنة الفرص والتحولات الكبرى!
02:00 | 2025-12-12
نصائح مهنية واختبارات عاطفية.. توقعات الأبراج ليوم 18 كانون الأول
02:08 | 2025-12-18
ما هو اليوم الذي سيصادف الأول من رمضان 2026؟
05:00 | 2025-10-18
سنة الحسم لمولود الجدي: ماذا يخبئ لك 2026؟
08:08 | 2025-12-16
الابراج
الابراج الاسبوعية
جاكلين عقيقي
توقعات 2026
السومرية
العراق
برج القوس الناري
الأبراج الترابية
برج السرطان
برج القوس
برج الحوت
العذراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
محليات
52.63%
13:00 | 2025-12-17
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
13:00 | 2025-12-17
تحذير عالمي.. 72 ساعة فقط تفصلنا عن "يوم قيامة مداري" لا رجعة فيه
دوليات
17.35%
00:56 | 2025-12-18
تحذير عالمي.. 72 ساعة فقط تفصلنا عن "يوم قيامة مداري" لا رجعة فيه
00:56 | 2025-12-18
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
محليات
17%
11:35 | 2025-12-17
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
11:35 | 2025-12-17
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
رياضة
13.02%
09:53 | 2025-12-18
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
09:53 | 2025-12-18
المزيد
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
اخترنا لك
نصائح مهنية واختبارات عاطفية.. توقعات الأبراج ليوم 18 كانون الأول
02:08 | 2025-12-18
برج الحوت في 2026: عام الفرص والانطلاق نحو النجاح... هذا ما ستحقّقه!
11:28 | 2025-12-16
سنة مفصلية وتحول جذري في حياة مولود برج الدلو... ماذا سيحصل لك في عام 2026؟
09:19 | 2025-12-16
سنة الحسم لمولود الجدي: ماذا يخبئ لك 2026؟
08:08 | 2025-12-16
نجاح مهني حاسم للميزان والجدي.. ونصائح عاجلة للعقرب والدلو!
02:38 | 2025-12-16
برج العقرب 2026.. سنة الانتفاضة والانطلاق
10:40 | 2025-12-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.