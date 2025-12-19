Alsumaria Tv
ارتباك أمام السرطان وعدائية تواجه الأسد... ماذا يخبئ الفلك لهذه الأبراج؟

أخبار الأبراج

2025-12-19 | 06:41
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ارتباك أمام السرطان وعدائية تواجه الأسد... ماذا يخبئ الفلك لهذه الأبراج؟
60 شوهد

في عالم يمتلئ بالضغوط والتحديات اليومية، يبحث الكثيرون عن لمحة بسيطة تساعدهم على فهم مسار يومهم أو توازن علاقاتهم ومهامهم، حيث تشكل توقعات الفلك خارطة طريق لحياتهم.

إليكم أبرز توقعات الفلك لأبراج الجوزاء والسرطان والعذراء والأسد، ليوم الجمعة 19 كانون الاول 2025، بحسب الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي عبر السومرية.

برج السرطان

يشهد يوماً مهنياً تتأخر فيه بعض الاستحقاقات، إذ تسود حالة من البطء والارتباك وقد ينشأ سوء تفاهم أو التباس في محيط العمل. عاطفياً، ورغم الجهود التي تبذلها، قد لا تجد التقدير الذي تستحقه إلا من الشريك، وهو أمر إيجابي يمنحك دعماً معنوياً مهماً. صحياً، يُنصح بتجنب رفع الأشياء الثقيلة، إذ إن الإجهاد قد يسبب آلاماً حادة في الظهر قد تستدعي تدخلاً جراحياً لا سمح الله.

 

برج الأسد

أما برج الأسد، فيُفضّل أن يتجنب النقاشات أو عقد الاتفاقات المهنية، فقد تواجه بعض التفاصيل المزعجة أو تتعرض لمواقف تتسم بالعدائية أو سوء النية من بعض المسؤولين أو الزملاء. على الصعيد العاطفي، الحظ لن يعاكسك، بل ستكون قادراً على تحقيق الأهداف التي تخطط لها مع الشريك. صحياً، حاول الحفاظ على هدوئك وعدم الانفعال مهما حاول الآخرون استفزازك، فسيكون ضبط الأعصاب مفتاح سلامتك اليوم.

 

برج العذراء

وبالنسبة إلى برج العذراء، تلوح في الأفق فرص مهنية تسمح ببعض المغامرة المحسوبة، وقد تحظى بدعم وموافقة من أحد الزملاء الذي يثق بقراراتك وخطواتك. عاطفياً، احرص على عدم المبالغة في ردود فعلك مع الشريك، فهو شخص حساس ولا يحتمل تكرار الأخطاء. صحياً، من الأفضل التخفيف من تناول الطعام في المساء، والاكتفاء بوجبة خفيفة تتكون من الخضراوات للحفاظ على توازنك ونشاطك.

 

تعامل مع النصائح بإيجابية، واستفد مما يناسبك وتجنب ما يضر بمصلحتك وصحتك.

لمعرفة توقعات الابراج لعام 2026، انقر هنا.

>> تابع قناة السومرية على  تويتر 

السومرية

العراق

الأبراج

الفلك

الأسد

العذراء

السرطان

جاكلين عقيقي

برج السرطان

برج الأسد

الاستحقاق

جاكلين

