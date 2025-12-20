الصفحة الرئيسية
فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
توقعات الأبراج ليوم السبت 20 كانون الأول 2025: توازن مطلوب بين الطموح والحذر
أخبار الأبراج
2025-12-20 | 02:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
69 شوهد
يحمل يوم السبت 20 كانون الأول 2025 مجموعة من المؤشرات المتباينة لمواليد الأبراج، تتراوح بين فرص مهنية واعدة، وتحديات عاطفية تحتاج إلى حكمة، وتنبيهات صحية لا يجب الاستهانة بها. وفي ما يلي أبرز التوقعات لكل من
الجدي
،
الدلو
، والحوت.
برج
الجدي
على الصعيد المهني، يُنصح مواليد الجدي بعدم إفساح المجال أمام الزملاء لمجاراتهم أو التقليل من إنجازاتهم، بل بالتركيز على الحفاظ على النجاحات التي حققوها بجهودهم الخاصة. أما عاطفياً، فتبدو الحاجة ملحّة للخروج من دائرة الوحدة والعزلة، حيث يلعب الشريك دوراً أساسياً في إعادة التوازن النفسي وتعزيز الاستقرار العاطفي. صحياً، التحذير واضح من الانسياق وراء إهمال الآخرين لصحتهم، إذ يُستحسن الاهتمام بالنفس واعتماد أسلوب حياة أكثر اعتدالاً.
برج
الدلو
مهنياً، قد يجد مواليد الدلو أنفسهم أمام نقاشات مرتبطة مباشرة بعملهم، إلا أن الأجواء قابلة للتوتر، ما يستدعي تجنّب النزاعات التي قد تتفاقم سريعاً وتؤدي إلى نتائج غير محمودة. عاطفياً، يشهد هذا اليوم نوعاً من التجاذب مع الشريك بهدف تحقيق مكاسب معيّنة، غير أن التنازلات المتبادلة تبقى العامل الحاسم في رسم مستقبل العلاقة. صحياً، يُطلب من مواليد هذا البرج توخي الحذر، سواء من بعض العوارض الصحية المفاجئة أو من احتمال التعرّض لحادث بسيط.
برج الحوت
يبدأ اليوم بشكل واعد لمواليد
الحوت
، حاملاً معه أخباراً سارة، وأحلاماً قابلة للتحقق، ولقاءات استثنائية قد تترك أثراً إيجابياً على المسار المهني. عاطفياً، تبقى الواقعية حجر الأساس في التعامل مع الشريك، إذ تساعد على فهم الأمور بوضوح وتجنّب الوقوع في فخ السلبيات. أما صحياً، فرغم محاولات بعض الزملاء في العمل تحذيرك من خطوات غير محسوبة، فإن
تجاهل
هذه النصائح قد يفرض ثمناً في الأيام المقبلة، ما يستدعي مراجعة المواقف قبل فوات الأوان.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
