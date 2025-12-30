كيف ستكون نهاية العام عليك؟ إليكم توقعات الأبراج – 30 ديسمبر 2025

اليوم يحتاج مواليد الأسد إلى ضبط انفعالاتهم، خاصة عند مواجهة مواقف متصلبة أو صعبة. قد تشعر برغبة قوية في الدفاع عن رأيك، لكن من الأفضل التحلي بالصبر، فالأسباب التي تثير الانفعال لن تستمر طويلاً. التحكم بعواطفك يساعدك على تجنب التوتر ويجعلك أكثر قدرة على التعامل مع الآخرين بفاعلية.أمام تحديات تتطلب اتخاذ قرارات صعبة. الفلك ينصح بعدم التردد إذا كانت هذه القرارات تساعدك على التقدّم. من المهم أيضاً تجنّب إعطاء آرائك عندما لا يُطلب منك ذلك، حتى لا ينشأ توتر أو سوء تفاهم مع المحيطين بك.مواليد القوس قد يواجهون اليوم بعض الضغوط المالية أو الحساسية تجاه أمور تخص العمل أو الشراكات. يجب الحذر من الغيرة المفرطة أو التملّك، وتجنب نقل الشكوك والهواجس للزملاء. الحفاظ على هدوئك ومراقبة الوضع بعقلانية يساعدك على تجاوز أي صعوبات بسهولة.يبدو أن الحوت في نهاية اليوم سينال مكافأة جهوده. يشير الفلك إلى مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على التفاصيل. قد تحظى بالتهنئة من المحيطين بك، سواء على مستوى العمل أو المشاريع الشخصية، لتختتم السنة بطاقة إيجابية ومتفائلة لعام 2026.30 2025 يدعو جميع الأبراج إلى التوازن بين العاطفة والعقل، مع التركيز على القرارات الصائبة وإدارة الانفعالات. سواء كنت تنهي سنة مليئة بالتحديات أو تستعد لبداية جديدة، اليوم مناسب لتقييم النجاحات ووضع خطط واضحة للمستقبل.