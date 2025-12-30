الصفحة الرئيسية
البرلمان يرفع جلسته للمداولة بشأن منصب النائب الثاني
كيف ستكون نهاية العام عليك؟ إليكم توقعات الأبراج – 30 ديسمبر 2025
أخبار الأبراج
2025-12-30 | 06:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
279 شوهد
يوم الثلاثاء 30
ديسمبر
2025، يحمل طاقة خاصة للتقييم الشخصي وتحقيق الإنجازات قبل نهاية العام. يقدم الفلك اليوم توجيهات مهمة لكل برج حول كيفية التعامل مع المشاعر، القرارات، والفرص المتاحة. إليكم أبرز توقعات الأبراج مع
جاكلين عقيقي
عبر
السومرية
على
يوتيوب
.
الأسد:
اليوم يحتاج مواليد الأسد إلى ضبط انفعالاتهم، خاصة عند مواجهة مواقف متصلبة أو صعبة. قد تشعر برغبة قوية في الدفاع عن رأيك، لكن من الأفضل التحلي بالصبر، فالأسباب التي تثير الانفعال لن تستمر طويلاً. التحكم بعواطفك يساعدك على تجنب التوتر ويجعلك أكثر قدرة على التعامل مع الآخرين بفاعلية.
العقرب
:
العقارب
أمام تحديات تتطلب اتخاذ قرارات صعبة. الفلك ينصح بعدم التردد إذا كانت هذه القرارات تساعدك على التقدّم. من المهم أيضاً تجنّب إعطاء آرائك عندما لا يُطلب منك ذلك، حتى لا ينشأ توتر أو سوء تفاهم مع المحيطين بك.
القوس
:
مواليد القوس قد يواجهون اليوم بعض الضغوط المالية أو الحساسية تجاه أمور تخص العمل أو الشراكات. يجب الحذر من الغيرة المفرطة أو التملّك، وتجنب نقل الشكوك والهواجس للزملاء. الحفاظ على هدوئك ومراقبة الوضع بعقلانية يساعدك على تجاوز أي صعوبات بسهولة.
الحوت
:
يبدو أن الحوت في نهاية اليوم سينال مكافأة جهوده. يشير الفلك إلى مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على التفاصيل. قد تحظى بالتهنئة من المحيطين بك، سواء على مستوى العمل أو المشاريع الشخصية، لتختتم السنة بطاقة إيجابية ومتفائلة لعام 2026.
30
ديسمبر
2025 يدعو جميع الأبراج إلى التوازن بين العاطفة والعقل، مع التركيز على القرارات الصائبة وإدارة الانفعالات. سواء كنت تنهي سنة مليئة بالتحديات أو تستعد لبداية جديدة، اليوم مناسب لتقييم النجاحات ووضع خطط واضحة للمستقبل.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
توقعات الأبراج ليوم 13 ديسمبر 2025: تغيّرات، مكاشفات، وفرص ذهبية بانتظار البعض!
02:30 | 2025-12-13
من سيلتقي بالحبيب اليوم؟ ومن سيحظى بالمال الكثير؟ إليكم توقعات الأبراج ليوم 12/12/2025!
02:29 | 2025-12-12
توقعات الأبراج ليوم السبت 20 كانون الأول 2025: توازن مطلوب بين الطموح والحذر
02:10 | 2025-12-20
هل ستعيش أجمل أيام حياتك في 2026؟ هل برجك محظوظ؟ اكتشف توقعات العام الجديد!
08:30 | 2025-12-08
السومرية
العراق
ابرج
ابراج اليوم
جاكلين عقيقي
العقارب
يوتيوب
ديسمبر
جاكلين
العقرب
مشاري
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية في بغداد والمحافظات.. 40 أمبير مقابل 15 ألف دينار شهرياً
محليات
34.8%
02:25 | 2025-12-29
تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية في بغداد والمحافظات.. 40 أمبير مقابل 15 ألف دينار شهرياً
02:25 | 2025-12-29
من هو رئيس مجلس النواب الجديد هيبت الحلبوسي؟
سياسة
23.47%
08:35 | 2025-12-29
من هو رئيس مجلس النواب الجديد هيبت الحلبوسي؟
08:35 | 2025-12-29
أسعار الدولار تواصل التحليق في الصيرفات.. إليكم الأسعار
اقتصاد
21.03%
02:49 | 2025-12-30
أسعار الدولار تواصل التحليق في الصيرفات.. إليكم الأسعار
02:49 | 2025-12-30
أسعار صرف الدولار تحلق في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
20.7%
02:40 | 2025-12-29
أسعار صرف الدولار تحلق في الأسواق العراقية اليوم
02:40 | 2025-12-29
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة العروبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-30
ناس وناس
ساحة العروبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-30
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-29
Live Talk
ما تأثير العرافة والخطابة؟ - Live Talk - الحلقة ١٩١ | 2025
12:30 | 2025-12-29
Live Talk
ما تأثير العرافة والخطابة؟ - Live Talk - الحلقة ١٩١ | 2025
12:30 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
ناس وناس
ساحة العروبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-30
ناس وناس
ساحة العروبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-30
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-29
Live Talk
ما تأثير العرافة والخطابة؟ - Live Talk - الحلقة ١٩١ | 2025
12:30 | 2025-12-29
Live Talk
ما تأثير العرافة والخطابة؟ - Live Talk - الحلقة ١٩١ | 2025
12:30 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
استديو Noon
تحدي المستمعين 29-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
صباحكم أحلى مع سلمى
الاعتماد 29-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
طل الصباح
الأبراج - يمين يسار 29-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-29
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
توقعات الأبراج ليوم 4 كانون الثاني: حذر مهني وقرارات عاطفية دقيقة
01:08 | 2025-12-30
ماذا يحمل 28 كانون الأول لمواليد برج لأسد والميزان والدلو؟
06:48 | 2025-12-28
أجواء واعدة وتقلبات عاطفية مؤقتة.. توقعات الأبراج ليوم 25 كانون الأول
01:08 | 2025-12-25
فرص مهنية لامعة ونصائح صحية ضرورية.. توقعات الأبراج ليوم 22 كانون الأول
02:12 | 2025-12-22
توقعات الأبراج ليوم السبت 20 كانون الأول 2025: توازن مطلوب بين الطموح والحذر
02:10 | 2025-12-20
ارتباك أمام السرطان وعدائية تواجه الأسد... ماذا يخبئ الفلك لهذه الأبراج؟
06:41 | 2025-12-19
