نتنياهو يزعم بوجود قضايا "لم تُنجز" في الشرق الأوسط
آخر يوم في عام 2025 فلكياً: قرارات مصيرية وبدايات نفسية جديدة لـ6 أبراج
أخبار الأبراج
2025-12-31 | 01:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية
163 شوهد
يحمل يوم 31 كانون الأول 2025، آخر أيام السنة، أجواء فلكية حساسة تدفع إلى المراجعة والحسم، سواء على الصعيد المهني أو العاطفي أو الصحي. وتكشف التوقعات عن نسب متفاوتة من الحظ والتأثير لمواليد
الميزان
،
العقرب
،
القوس
،
الجدي
،
الدلو
، والحوت، في يوم يُعدّ فاصلاً بين عام يُطوى وآخر يُفتح على احتمالات جديدة.
برج الميزان
مهنياً: يوم واعد شرط التوجه نحو التسويات، مع ضرورة التأكد من أوضاعك المالية وتسديد المستحقات في وقتها، تفادياً لأي نزاع مرتبط بالأرقام أو التقارير.
عاطفياً: قرارات حاسمة تفرض نفسها، وتجد أنك مضطر لتحديد مسار العلاقة في المرحلة المقبلة.
صحياً: تبدأ قريباً اعتماد المشي اليومي بعد قناعة تامة بأهميته لصحتك.
برج العقرب
مهنياً: راجع وضعك المالي بدقة، ولا تؤجل الالتزامات، فقد تواجه خلافات تتعلق بحسابات أو أوراق رسمية.
عاطفياً: الضغط الزائد على الشريك قد يولّد ردود فعل سلبية، فالتخفيف مطلوب.
صحياً: رحلة إلى المناطق الجبلية أو ممارسة التزلج تمنحك طاقة صحية ونفسية إيجابية.
برج القوس
مهنياً: تشوش في الأفكار وصعوبة في اتخاذ القرار، لكنك تنجح في تجنب العشوائية.
عاطفياً: تنحسر الضغوط وتعود العلاقة إلى هدوئها، لتعيش يوماً دافئاً ومليئاً بالمشاعر الجميلة.
صحياً:
الصحة
أولوية قصوى لديك اليوم، وهذا ما يلفت أنظار من حولك.
برج
الجدي
مهنياً: أجواء فرح تعمّ مكان العمل بعد النجاح الكبير الذي حققته في أحد المشاريع المهمة.
عاطفياً: العلاقة الواضحة والأفكار الخلاقة هي الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والثمار الإيجابية.
صحياً: حان الوقت لتخفيف المقالي بعد ثبوت ارتفاع
الكوليسترول
.
برج
الدلو
مهنياً: يُنصح بالابتعاد عن المضاربات المالية أو توقيع العقود، ومواجهة المستجدات بحذر وشجاعة من دون مجازفة.
عاطفياً: لقاءات مع أشخاص مميزين، يقابلها شعور بالغيرة تحاول السيطرة عليه.
صحياً: تشكك بجدوى ما تقوم به رياضياً، لكنك سرعان ما تغيّر قناعتك.
برج
الحوت
مهنياً: لست وحدك في المواجهة، والاستمرار بالمحاولات كفيل بتجاوز التعثر رغم الضغوط.
عاطفياً: أجواء رومانسية جميلة، لكنك تتردد في فتح مواضيع حساسة مع الشريك.
صحياً: الطقس يشجعك على نزهة في أحضان الطبيعة تعيد لك التوازن.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
