أبراج 9 كانون الثاني: فرص مهنية من الماضي وتوتر عاطفي لهذه الأبراج

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يحسم جدل منح مادورو عفوا رئاسيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أبراج 9 كانون الثاني: فرص مهنية من الماضي وتوتر عاطفي لهذه الأبراج

أخبار الأبراج

2026-01-09 | 01:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أبراج 9 كانون الثاني: فرص مهنية من الماضي وتوتر عاطفي لهذه الأبراج
المصدر:
السومرية
63 شوهد

يحمل يوم 9 كانون الثاني مستجدات فلكية متباينة، حيث تعود فرص مهنية مرتبطة بالماضي إلى الواجهة، وتتطلب العلاقات العاطفية مرونة أكبر، فيما تشير الكواكب إلى ضرورة الانتباه للصحة وتخفيف الضغوط النفسية.

برج الحمل
مهنياً، تبرز فرص مرتبطة بإنجازات سابقة وتواكبها بمهارة لافتة، وقد تهتم بالدراسة أو بشؤون بعض الأولاد وتفرح للتطورات الحاصلة. عاطفياً، يقدم لك الشريك نصائح مفيدة، إلا أن الفتور يخيّم على العلاقة بسبب عدم تقبلك لملاحظاته.

برج الثور
مهنياً، قد تُعرض عليك قيادة أحد المشاريع، الأمر الذي يسبب بعض الاحتكاكات، لكن ثقتك بنفسك ودفاعك عن أهدافك يساعدانك على التقدم. عاطفياً، تعيش أوقاتاً جميلة مع الشريك وتشعر بالانسجام داخل العائلة، ما يمنحك راحة نفسية. صحياً، الانزعاج الذي تشعر به قد يكون نتيجة تراكم التعب والتوتر العصبي.

برج الجوزاء
مهنياً، تناقش قضايا مالية طارئة أو ملفاً استثمارياً مهماً قد يكون مصيرياً. عاطفياً، إذا كنت عازباً تحتاج إلى الاقتراب أكثر من الشخص الذي تحبه وتشعر بالحاجة إليه. صحياً، التخفيف من القلق يكون عبر لقاء الأصدقاء ومحاولة الاسترخاء والهدوء.

برج السرطان
مهنياً، تعيش حالة من الإرباك أو تمر باتفاق على انفصال، مع احتمال مواجهة عدائية من الآخرين، ما يستدعي الحذر من نزاعات قد تتفاقم. أنت بحاجة إلى دعم قوي لا إلى مزيد من السلبيات. عاطفياً، تشهد علاقتك بالمقربين والعائلة والجيران اضطرابات بسبب محاولتك فرض آرائك.

برج الأسد
مهنياً، يُنصح بتجنب النقاشات الحادة، خاصة أنك تشعر بأنك تراوح مكانك، والمبادرة والظهور بصورة إيجابية ضروريان اليوم. عاطفياً، حياتك العاطفية مصدر فرح وصفاء يمنحك تفاؤلاً في مختلف شؤونك. صحياً، كثرة الأعمال قد تجعلك تهمل صحتك، ما يستدعي الانتباه لتخفيف التشنجات والتوتر العصبي.
>> تابع قناة السومرية على  تويتر 

الابراج اليومية

توقعات 2026

السومرية

جاكلين عقيقي

ابراج

ابراج 2026

فلك

اسرار الأبراج

الابراج

ابراج سنة 2026

برج السرطان

برج الجوزاء

برج الأسد

برج الثور

من الآخر

السرطان

مشاري

الثور

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
Play
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Play
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Play
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-08
Play
نشرة ٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 8-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-08
Play
العراق في دقيقة 8-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-08
Live Talk
Play
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
Play
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-08
Play
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-08
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
Play
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
Play
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
Play
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Play
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Play
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-08
Play
نشرة ٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-08
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 8-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-08
Play
العراق في دقيقة 8-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-08
Live Talk
Play
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
Play
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-08
Play
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-08
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
Play
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
Play
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07

اخترنا لك
هل سيبتسم الحظ لك اليوم؟ توقعات الأبراج ليوم الخميس 8/1/2026 تكشف كل شيء!
10:51 | 2026-01-07
فرص مهنية وتحذيرات عاطفية.. ماذا تقول الأبراج اليوم للجدي والدلو والحوت؟
03:08 | 2026-01-07
يوم الحسم والفرص الذهبية للأبراج... لا تفوت قراءة توقعات الأبراج مع جاكلين عقيقي ليوم 6-1-2026!
05:25 | 2026-01-06
بين الانفراج والركود.. كيف تستقبل هذه الأبراج أول يوم من 2026؟
04:15 | 2026-01-01
"القمر الصياد" يفتح أبواب الحظ: لكن احذروا من غيرة العقرب واندفاع القوس!
03:00 | 2026-01-01
آخر يوم في عام 2025 فلكياً: قرارات مصيرية وبدايات نفسية جديدة لـ6 أبراج
01:08 | 2025-12-31

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.