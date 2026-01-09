الصفحة الرئيسية
ترامب يحسم جدل منح مادورو عفوا رئاسيا
أبراج 9 كانون الثاني: فرص مهنية من الماضي وتوتر عاطفي لهذه الأبراج
أخبار الأبراج
2026-01-09 | 01:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية
63 شوهد
يحمل يوم 9 كانون الثاني مستجدات فلكية متباينة، حيث تعود فرص مهنية مرتبطة بالماضي إلى الواجهة، وتتطلب العلاقات العاطفية مرونة أكبر، فيما تشير الكواكب إلى ضرورة الانتباه للصحة وتخفيف الضغوط النفسية.
برج الحمل
مهنياً، تبرز فرص مرتبطة بإنجازات سابقة وتواكبها بمهارة لافتة، وقد تهتم بالدراسة أو بشؤون بعض الأولاد وتفرح للتطورات الحاصلة. عاطفياً، يقدم لك الشريك نصائح مفيدة، إلا أن الفتور يخيّم على العلاقة بسبب عدم تقبلك لملاحظاته.
برج الثور
مهنياً، قد تُعرض عليك قيادة أحد المشاريع، الأمر الذي يسبب بعض الاحتكاكات، لكن ثقتك بنفسك ودفاعك عن أهدافك يساعدانك على التقدم. عاطفياً، تعيش أوقاتاً جميلة مع الشريك وتشعر بالانسجام داخل العائلة، ما يمنحك راحة نفسية. صحياً، الانزعاج الذي تشعر به قد يكون نتيجة تراكم التعب والتوتر العصبي.
برج الجوزاء
مهنياً، تناقش قضايا مالية طارئة أو ملفاً استثمارياً مهماً قد يكون مصيرياً. عاطفياً، إذا كنت عازباً تحتاج إلى الاقتراب أكثر من الشخص الذي تحبه وتشعر بالحاجة إليه. صحياً، التخفيف من القلق يكون عبر لقاء الأصدقاء ومحاولة الاسترخاء والهدوء.
برج السرطان
مهنياً، تعيش حالة من الإرباك أو تمر باتفاق على انفصال، مع احتمال مواجهة عدائية من الآخرين، ما يستدعي الحذر من نزاعات قد تتفاقم. أنت بحاجة إلى دعم قوي لا إلى مزيد من السلبيات. عاطفياً، تشهد علاقتك بالمقربين والعائلة والجيران اضطرابات بسبب محاولتك فرض آرائك.
برج الأسد
مهنياً، يُنصح بتجنب النقاشات الحادة، خاصة أنك تشعر بأنك تراوح مكانك، والمبادرة والظهور بصورة إيجابية ضروريان اليوم. عاطفياً، حياتك العاطفية مصدر فرح وصفاء يمنحك تفاؤلاً في مختلف شؤونك. صحياً، كثرة الأعمال قد تجعلك تهمل صحتك، ما يستدعي الانتباه لتخفيف التشنجات والتوتر العصبي.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
الابراج اليومية
توقعات 2026
السومرية
جاكلين عقيقي
ابراج
ابراج 2026
فلك
اسرار الأبراج
الابراج
ابراج سنة 2026
برج السرطان
برج الجوزاء
برج الأسد
برج الثور
من الآخر
السرطان
مشاري
الثور
+A
-A
