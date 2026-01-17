زلزال إيجابي يضرب برج الجدي ويقلب موازين حياته للأبد!





ومع انتقال "الزهرة" أيضًا إلى الدلو، تنعكس هذه الطاقة على العلاقات العاطفية، حيث تسود قيم الاستقلالية، والصداقة، والتفاهم الفكري، ويصبح الحب أكثر ميلًا للحرية والاهتمام بالحقوق الإنسانية.



وبهذا، تُقفل أبواب التحديات والمشاكسات التي أرهقت هذه الأبراج لسنوات، لتبدأ مرحلة من النجاحات والانقلابات الإيجابية الحاسمة. ستطال هذه التحسينات الجوانب الأكاديمية والمهنية، كما سيشهد مواليد برج الجدي تحسنًا ملحوظًا في وضعهم الصحي وتعزيزًا لمكانتهم على مختلف المستويات.



حركة القمر وتأثيراته الأسبوعية



تتوزع طاقة الأسبوع بناءً على تنقلات القمر وفق الآتي:

السبت والأحد: تسيطر الأجواء الترابية مع ولادة القمر الجديد في الجدي، ممّا يمنح مواليد الأبراج الترابية زمام المبادرة والقدرة على اتخاذ القرارات المصيرية بحماسة عالية.



الاثنين والثلاثاء: ينتقل القمر إلى الدلو ليلتقي بالشمس، ممّا يُحسّن أوضاع مواليد الأبراج الهوائية (الجوزاء، ، والدلو)، مع فرص كبيرة لتلقي أخبار سارة.



من الأربعاء إلى الجمعة: يستقر القمر في ، حيث تخف الضغوط وتنتعش الفرص. تعتبر طاقة القمر في غنية بالحظوظ وتصحيح المسارات العالقة.

على صعيد حركة الكواكب الأخرىفهي على الشّكل التالي:

- المريخ وعطارد والشمس في الجدي

- المشتري في

- أورانوس في الثور

- نبتون في الحمل

- زحل في الحوت