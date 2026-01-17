الصفحة الرئيسية
زلزال إيجابي يضرب برج الجدي ويقلب موازين حياته للأبد!
أخبار الأبراج
2026-01-17 | 00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
321 شوهد
تتوقّع الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أن يشهد الاسبوع الممتد من السبت 17 حتّى الجمعة 23 كانون الثاني عن تحوّلات جذرية كبرى، حيث تتهيأ الكواكب للانتقال إلى برج
الدلو
الهوائي، معلنةً عن مرحلة جديدة تقودها طاقة التغيير الجماعي والتحولات الكبرى.
تؤكّد الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أنّ كوكب "بلوتون" هو المحرّك الأساسي لأحداث عام 2026. فمع استقراره في برج
الدلو
وانضمام الشمس إليه في الـ 19 من الشهر، يصبح "بلوتون" هو الآمر الناهي لحركة الكواكب الأخرى. يرمز هذا الكوكب البعيد إلى القوة الجماعية، والانتفاضات، وإعادة الهيكلة، مما يضفي طابعًا من التحرر والمطالبة بالعدالة الإنسانية على مدار العام.
ومع انتقال "الزهرة" أيضًا إلى الدلو، تنعكس هذه الطاقة على العلاقات العاطفية، حيث تسود قيم الاستقلالية، والصداقة، والتفاهم الفكري، ويصبح الحب أكثر ميلًا للحرية والاهتمام بالحقوق الإنسانية.
وبالنسبة لعقيقي فإنّ الحدث الأبرز في مستهل هذا العام هو ولادة "القمر الجديد" في برج
الجدي
الترابي، ليكون أوّل قمر جديد في السنة. وبوجود المريخ وعطارد إلى جانبه، وتشكيله مثلثًا فلكيًا مع "أورانوس" في
الثور
، يُعلن الفلك نهاية المعاناة الطويلة لمواليد
الأبراج الترابية
(الجدي، الثور، والعذراء).
تابعوا
جاكلين
عقيقي على
يوتيوب
السومرية.
وبهذا، تُقفل أبواب التحديات والمشاكسات التي أرهقت هذه الأبراج لسنوات، لتبدأ مرحلة من النجاحات والانقلابات الإيجابية الحاسمة. ستطال هذه التحسينات الجوانب الأكاديمية والمهنية، كما سيشهد مواليد برج الجدي تحسنًا ملحوظًا في وضعهم الصحي وتعزيزًا لمكانتهم على مختلف المستويات.
حركة القمر وتأثيراته الأسبوعية
تتوزع طاقة الأسبوع بناءً على تنقلات القمر وفق الآتي:
السبت والأحد:
تسيطر الأجواء الترابية مع ولادة القمر الجديد في الجدي، ممّا يمنح مواليد الأبراج الترابية زمام المبادرة والقدرة على اتخاذ القرارات المصيرية بحماسة عالية.
الاثنين والثلاثاء:
ينتقل القمر إلى الدلو ليلتقي بالشمس، ممّا يُحسّن أوضاع مواليد الأبراج الهوائية (الجوزاء،
الميزان
، والدلو)، مع فرص كبيرة لتلقي أخبار سارة.
من الأربعاء إلى الجمعة:
يستقر القمر في
برج الحوت
، حيث تخف الضغوط وتنتعش الفرص. تعتبر طاقة القمر في
الحوت
غنية بالحظوظ وتصحيح المسارات العالقة.
لمعرفة برجك أوّل بأوّل،
انقر هنا.
المواقع الفلكية العامة
على صعيد حركة الكواكب الأخرىفهي على الشّكل التالي:
- المريخ وعطارد والشمس في الجدي
- المشتري في
السرطان
- أورانوس في الثور
- نبتون في الحمل
- زحل في الحوت
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
