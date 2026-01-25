اليوم 25/1/2026 ليس عاديًا… قرارات مصيرية بانتظار هذه الأبراج الخمسة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:45 AM
الى
12:20 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تسريب ضخم لملايين تسجيلات دخول وكلمات مرور
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554212-639049343548576012.jpeg
اليوم 25/1/2026 ليس عاديًا… قرارات مصيرية بانتظار هذه الأبراج الخمسة
أخبار الأبراج
2026-01-25 | 05:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
546 شوهد
يحمل هذا اليوم تحولات دقيقة لبعض الأبراج، حيث تختلط الفرص بالتحديات، ويكون الوعي في اتخاذ القرار هو العامل الحاسم. وتشير الأجواء الفلكية إلى ضرورة ضبط الانفعالات، خصوصًا في العلاقات المهنية والعاطفية، وعدم التسرع في الحكم على الأمور.
برج الحمل
يعيش الحمل يومًا نشيطًا يحمل معه اندفاعًا قويًا نحو الإنجاز. مهنيًا، قد تفتح أمامه أبواب جديدة شرط أن يحسن استثمارها بهدوء ودون تهور. عاطفيًا، يحتاج إلى تخفيف حدة ردود فعله والاقتراب أكثر من الشريك. صحيًا، الطاقة مرتفعة لكن من المهم تنظيم الجهد.
برج الأسد
يواجه الأسد بعض الضغوط التي تختبر قدرته على الصبر. مهنيًا، مطلوب منه المرونة وتجنب العناد حتى لا تتعقد الأمور. عاطفيًا، العلاقة تمر بمرحلة تحتاج إلى تفاهم وتنازل بسيط يعيد الاستقرار. صحيًا، الانتباه إلى الإرهاق ضروري.
برج الميزان
يحاول
الميزان
استعادة توازنه الداخلي بعد فترة من التوتر. مهنيًا، يوم مناسب لتسوية خلاف أو إعادة ترتيب الأولويات. عاطفيًا، الأجواء إيجابية وتسمح بتقارب واضح مع الشريك. صحيًا، الراحة النفسية تنعكس تحسنًا عامًا.
برج العقرب
يشعر
العقرب
بقوة داخلية تدفعه لاتخاذ قرارات مهمة.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
هل سيبتسم الحظ لك اليوم؟ توقعات الأبراج ليوم الخميس 8/1/2026 تكشف كل شيء!
10:51 | 2026-01-07
آخر يوم في عام 2025 فلكياً: قرارات مصيرية وبدايات نفسية جديدة لـ6 أبراج
01:08 | 2025-12-31
اليوم ليس كأي يوم… يفتح أبوابًا ويغلق أخرى! إليكم توقعات الأبراج ليوم 10/1/2026
07:53 | 2026-01-10
توقعات الأبراج ليوم 13 ديسمبر 2025: تغيّرات، مكاشفات، وفرص ذهبية بانتظار البعض!
02:30 | 2025-12-13
خاص السومرية
أخبار الأبراج
السومرية
العراق
ابراج
برج الميزان
برج العقرب
برج الأسد
الميزان
العقرب
ﻹعادة
براج
لويا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
موجة البرد تبدأ بالانحسار.. يشمل جميع المحافظات باستثناء واحدة
محليات
33.35%
00:56 | 2026-01-24
موجة البرد تبدأ بالانحسار.. يشمل جميع المحافظات باستثناء واحدة
00:56 | 2026-01-24
الدولار يرتفع في بغداد وأربيل.. إليكم الأسعار مع إغلاق البورصة
اقتصاد
24.7%
08:33 | 2026-01-24
الدولار يرتفع في بغداد وأربيل.. إليكم الأسعار مع إغلاق البورصة
08:33 | 2026-01-24
بينها تخص الرواتب التقاعدية والتموينية.. المرسومي يقدم 30 حلاً للأزمة المالية
اقتصاد
22.47%
05:21 | 2026-01-24
بينها تخص الرواتب التقاعدية والتموينية.. المرسومي يقدم 30 حلاً للأزمة المالية
05:21 | 2026-01-24
التقاعد توضح بشأن تقديم شهادة "إثبات حياة" مقابل الراتب: يخص فئة واحدة
محليات
19.47%
09:50 | 2026-01-24
التقاعد توضح بشأن تقديم شهادة "إثبات حياة" مقابل الراتب: يخص فئة واحدة
09:50 | 2026-01-24
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-25
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-25
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-25
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-25
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
اخترنا لك
بين طموح المهنة وهدوء القلب.. إليك خارطة طريق الأبراج اليوم
02:56 | 2026-01-24
توقعات الأبراج ليوم 22 كانون الثاني: عروض مغرية وتغييرات مهنية
02:09 | 2026-01-22
فرص مهنية واعدة وجاذبية عاطفية لافتة.. أبراج يوم 21 كانون الثاني
02:24 | 2026-01-21
في أبراج اليوم: انقلابات كبرى للجدي والدلو وتحذير شديد للقوس!
03:12 | 2026-01-19
أبراج 17 كانون الثاني: انفراجات مهنية وضغوط عاطفية لبعض الأبراج
02:01 | 2026-01-17
زلزال إيجابي يضرب برج الجدي ويقلب موازين حياته للأبد!
00:00 | 2026-01-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.