يوم فلكي مليء بالتغييرات.. هل برجك من المحظوظين؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
06:00 AM
الى
06:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554323-639050330256770102.webp
يوم فلكي مليء بالتغييرات.. هل برجك من المحظوظين؟
أخبار الأبراج
2026-01-28 | 02:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
120 شوهد
يحمل يوم 28 كانون الثاني إيقاعاً عملياً متسارعاً، يفرض مزيداً من الجهد والانتباه في الشأن المهني، مقابل محطات عاطفية دقيقة تتطلب مشاركة ووضوحاً، مع تأكيد فلكي على أهمية الحفاظ على التوازن الصحي والجسدي.
برج الحمل
مهنياً، العمل يتطلب منك مضاعفة الجهد، وأي تقصير قد لا يكون في مصلحتك في المرحلة المقبلة. عاطفياً، ابتعد عن الأنانية وشارك الشريك في اتخاذ القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل العلاقة. صحياً، الاستمرار في النظام الغذائي الذي تتبعه يضمن لك نتائج إيجابية كما تتمنى.
برج الثور
مهنياً، اجتهادك لا يمرّ من دون تقدير، والجميع يسعى لإنصافك، ما يمنحك شعوراً بالراحة والرضا. عاطفياً، توضيح النقاط العالقة ضرورة لتفادي الوقوع في دوامة الشكوك. صحياً، الإفراط في العمل والانفعالات العاطفية قد يعرّضك للتوتر العصبي، فحاول التخفيف.
برج الجوزاء
مهنياً، لا تعر اهتماماً لتصرفات الآخرين، فبعضهم يسعى لدفعك إلى قرارات عشوائية، والحكمة اليوم مطلوبة. عاطفياً، امنح الشريك مساحة للتعبير، فقد تحمل نصيحته فائدة حقيقية لك. صحياً، استمتع بالأجواء الإيجابية وحاول نشر الطاقة الجيدة من حولك.
برج السرطان
مهنياً، دقّق في التفاصيل قبل توقيع أي عقد، وتحقق من مصداقية الاتصالات والمواصلات. عاطفياً، رغم الضغوط المالية، تعيش أجواء رومانسية منعشة ومليئة بالمغامرة. صحياً، العلاجات الطبيعية والتخلي عن العادات السيئة يشكلان خطوة مهمة لتحسين وضعك الصحي.
برج الأسد
مهنياً، مستجدات طارئة قد تغيّر مسار بعض الأمور، فلا تستخف بأي تطور مهما بدا بسيطاً. عاطفياً، لا تسمح للتراكمات القديمة بالتحكم بعلاقتك، فالمعالجة المتأخرة تزيد التعقيد. صحياً، تمتعك بصحة جيدة لا يغنيك عن ممارسة الرياضة والحفاظ على لياقتك.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
هل ستعيش أجمل أيام حياتك في 2026؟ هل برجك محظوظ؟ اكتشف توقعات العام الجديد!
08:30 | 2025-12-08
هل أنت من المحظوظين اليوم؟ اكتشف ما يخبئه الفلك لبرجك
02:53 | 2026-01-12
توقعات الأبراج ليوم 22 كانون الثاني: عروض مغرية وتغييرات مهنية
02:09 | 2026-01-22
ماذا يقول الفلك في 13 كانون الثاني 2026؟ اكتشف ما ينتظرك حسب برجك!
04:02 | 2026-01-13
الابراج اليومية
توقعات 2026
السومرية
جاكلين عقيقي
ابراج
ابراج 2026
فلك
اسرار الأبراج
الابراج
ابراج سنة 2026
برج السرطان
برج الجوزاء
برج الأسد
برج الثور
السرطان
الرياض
الثور
روما
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث في "المنطقة الخضراء"
أمن
44.21%
14:15 | 2026-01-26
مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث في "المنطقة الخضراء"
14:15 | 2026-01-26
بعد الارتفاع الجنوني.. تراجع طفيف بأسعار الدولار في البورصة العراقية
اقتصاد
19.62%
08:20 | 2026-01-27
بعد الارتفاع الجنوني.. تراجع طفيف بأسعار الدولار في البورصة العراقية
08:20 | 2026-01-27
أسعار الدولار تقفز لمستويات لم تصلها منذ عام
اقتصاد
18.55%
03:10 | 2026-01-27
أسعار الدولار تقفز لمستويات لم تصلها منذ عام
03:10 | 2026-01-27
بعد القفزات المتسارعة.. خبير يحدد مدى استمرار "تحليق الدولار"
اقتصاد
17.62%
03:42 | 2026-01-27
بعد القفزات المتسارعة.. خبير يحدد مدى استمرار "تحليق الدولار"
03:42 | 2026-01-27
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-27
Live Talk
العقلية المنتجة .. اساس للنجاح المهني والاستقرار الشخصي - Live Talk - الحلقة ٢١٢ | 2026
10:30 | 2026-01-27
Live Talk
العقلية المنتجة .. اساس للنجاح المهني والاستقرار الشخصي - Live Talk - الحلقة ٢١٢ | 2026
10:30 | 2026-01-27
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
الأكثر مشاهدة
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-27
Live Talk
العقلية المنتجة .. اساس للنجاح المهني والاستقرار الشخصي - Live Talk - الحلقة ٢١٢ | 2026
10:30 | 2026-01-27
Live Talk
العقلية المنتجة .. اساس للنجاح المهني والاستقرار الشخصي - Live Talk - الحلقة ٢١٢ | 2026
10:30 | 2026-01-27
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
اخترنا لك
قرارات جريئة، فرص واعدة، وتنبيهات صحية... ماذا يخبئ الفلك لهذه الأبراج؟
03:47 | 2026-01-27
ثروات مفاجئة وفرص أخيرة.. ماذا يُخبئ لكَ الفلك اليوم؟
03:27 | 2026-01-26
اليوم 25/1/2026 ليس عاديًا… قرارات مصيرية بانتظار هذه الأبراج الخمسة
05:36 | 2026-01-25
بين طموح المهنة وهدوء القلب.. إليك خارطة طريق الأبراج اليوم
02:56 | 2026-01-24
توقعات الأبراج ليوم 22 كانون الثاني: عروض مغرية وتغييرات مهنية
02:09 | 2026-01-22
فرص مهنية واعدة وجاذبية عاطفية لافتة.. أبراج يوم 21 كانون الثاني
02:24 | 2026-01-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.