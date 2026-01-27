الصفحة الرئيسية
رسميا.. النصر السعودي يعلن التعاقد مع حيدر عبد الكريم
قرارات جريئة، فرص واعدة، وتنبيهات صحية... ماذا يخبئ الفلك لهذه الأبراج؟
أخبار الأبراج
2026-01-27 | 03:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
122 شوهد
يحمل يوم الثلاثاء 27-01-2026 مجموعة من التحولات المهنية والعاطفية والصحية لعدد من الأبراج، حيث تطغى الرغبة في التغيير واتخاذ المبادرات، مع دعوات واضحة للحذر من التسرّع والضغوط.
إليكم أبرز التوقعات الفلكية اليومية لمواليد
الجدي
،
الدلو
، والحوت، ليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني 2025، بحسب الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
عبر
السومرية
.
برج الجدي
مهنياً، يبدو مولود الجدي متحمساً للعمل السريع، وتدفعه طاقته العالية إلى اتخاذ قرارات جريئة قد تكون متسرّعة في بعض الأحيان، ما يتطلب منه التروي قبل الحسم. عاطفياً، يعيش حالة من الاستقرار والسعادة داخل محيطه العائلي، ويتمكن من احتواء الخلافات البسيطة وحلّها بهدوء. صحياً، يبرز تنبيه مهم بضرورة الابتعاد عن مصادر الضغط والتوتر، لأن الجدي بحاجة ماسة إلى الشعور بالاستقرار النفسي.
برج الدلو
يشهد الدلو يوماً واعداً على الصعيد المهني، حيث تبرز فرص للحظ والسفر أو خوض تجربة جديدة تحمل تغييرات إيجابية في مسار حياته. عاطفياً، قد تظهر بعض النقاشات الحساسة مع الشريك، ويُطلب من الدلو بذل جهد إضافي للتفهم وتجنّب سوء الفهم. صحياً، تكثر الدعوات إلى السهر والمناسبات الاجتماعية، ما يستدعي انتقاء ما يناسب صحته وعدم المبالغة.
برج الحوت
مهنياً، قد يواجه
الحوت
مشاكل طارئة أو مستجدات تدفعه إلى التنقل وتغيير المكان، لكنها قد تشكّل بداية لمرحلة جديدة ومهمة في حياته المهنية. عاطفياً، يحمل اليوم فرصة لارتباط أو زواج قد تكون له فوائد مادية، مع تحذير واضح من الغيرة والتملّك والحسد. صحياً، يُنصح الحوت بعدم إهمال أي عوارض جانبية والتواصل مع الطبيب عند الحاجة.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
