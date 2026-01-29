بين مفاجآت الحمل وأرباح العذراء المالية.. من يسيطر على المشهد اليوم؟

إليكم أبرز التوقعات الفلكية اليومية لمواليد الحمل، ، الجوزاء، ، والعذراء، ليوم الخميس 29 كانون الثاني 2026، بحسب الخبيرة الفلكية عبر .

الحمل:

يتطلب اليوم سعيًا حثيثًا لنيل الحقوق المهنية، مع انفتاح عاطفي غير متوقع، وضرورة الحذر من السرعة أثناء القيادة.



:

تضعك نجاحاتك المهنية تحت الأضواء، بينما يُنصح بتقديم الدعم المستمر للشريك وممارسة الرياضة لتفريغ التوتر.

الجوزاء:

تواجه تقلبات بين الرغبة في العزلة والاضطرار للمواجهة مهنيًا، في حين تنعم باستقرار عائلي وحاجة للاستجمام في الطبيعة.



:

تدفعك التحديات المهنية لحماية مصالحك بحذر، وسط أجواء عاطفية وعائلية دافئة وتفاؤل ينعكس إيجابًا على صحتك.

يُنصح بالالتزام بالمسؤوليات المهنية دون تأجيل، والحفاظ على الثقة مع الشريك، مستفيدًا من حالة الهدوء النفسي التي تعيشها.



:

تخطط لمشاريع واستثمارات رابحة، لكن عليك الحذر من الانفعالات التي قد توتر علاقتك بالشريك، وتجنّب لوم الذات صحيًا.