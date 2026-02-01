"لا تستدرج الآخرين للهاوية".. رسائل فلكية قاسية لبرج الثور وتحذيرات للحمل

إليكم أبرز التوقعات الفلكية اليومية لمواليد الحمل، ، الجوزاء، والاسد ليوم الاحد الاوّل منن شباط 2026، بحسب الخبيرة الفلكية عبر .

الحمل:

ابتعد عن صراعات العمل، وجنّب شريكك المشاكل العائلية، واجعل صحتك أولويتك القصوى.



:

تجنب الكيد للزملاء في العمل، ضع حدودًا لرأي الشريك، وتابع حميتك الغذائية مع المختصين.

تابعوا على .



الجوزاء:

التزم الحياد المهني لترتاح، واستمتع بيوم عاطفي واعد وحالة صحية ونفسية ممتازة.



:

خُض تجارب مهنية جديدة بتفاؤل، فإخلاصك يجذب الشريك إليك، ولا تقلّد الآخرين في عاداتهم الصحية الخاطئة.



الأسد:

استفد من هدوء العمل لتنظيم مواعيدك، كن لينًا مع الشريك، وحافظ على مرونة عضلاتك بالرياضة الصباحية.

لمعرفة برجك أوّل بأوّل، انقر هنا.