4 شباط يحمل فرصاً جديدة لبعض الأبراج.. والحذر مطلوب للبعض الآخر

مهنياً، لا تخشَ التغيير أو خوض التجارب الجديدة، فالأجواء داعمة لازدهار الأعمال وتوسيع دائرة الاتصالات، وقد تقترب خطوة من تحقيق أحد أحلامك.عاطفياً، تحظى باهتمام وإعجاب لافتين، وتزداد جاذبيتك كلما كنت أكثر انفتاحاً ومرحاً.صحياً، لا تتهرب من النشاطات الرياضية الجماعية، فهي مفيدة وتستحق بعض الجهد.مهنياً، لا تترك الأمور تمرّ من دون تقييم، خصوصاً إذا شعرت بتراجع في ثقتك بقدراتك، فالمواجهة أفضل من التأجيل.عاطفياً، الهدوء والرزانة مفتاحا النجاح في الحوار مع الشريك، ما يساعدك على إيصال وجهة نظرك بإقناع.صحياً، التخفيف من رفع الأحمال الثقيلة ضروري لتجنب آلام الظهر المتكررة.مهنياً، الضغوط المالية واضحة، والحل يكمن في ضبط النفقات ومقاومة الإغراءات غير الضرورية.عاطفياً، أجواء إيجابية تخيّم على حياتك العاطفية، مع تحسن تدريجي يرضيك ويمنحك راحة نفسية.صحياً، قدرتك على مقاومة الإفراط في الطعام تصبّ في مصلحتك الصحية.مهنياً، الانفتاح على الأفكار الجديدة وتطوير المهارات يمنحك فرصة حقيقية للتقدم والتميز في العمل.عاطفياً، لا تتردد في التعبير عن مشاعرك، فالشريك يبادلك الإحساس ذاته ويستحق ثقتك.صحياً، لا تستهِن بأي عارض صحي، واستشر الطبيب فوراً عند الحاجة.مهنياً، أخبار إيجابية ومنعشة في طريقها إليك، ما ينعكس تفاؤلاً وحافزاً أكبر في محيط العمل.عاطفياً، تجنّب الدخول في علاقات تعلم مسبقاً أنها غير قابلة للاستمرار، فالمغامرة غير المحسوبة قد تكون مكلفة.صحياً، نصائح المقرّبين بشأن صحتك لن يكون في صالحك، فانتبه أكثر لنفسك.