"احذروا أجواء العمل المسمومة".. رسائل فلكية عاجلة للحمل والجوزاء!

إليكم أبرز التوقعات الفلكية اليومية لمواليد الحمل، ، الجوزاء، ، والعذراء، ليوم الثلاثاء 10 شباط 2026، بحسب الخبيرة الفلكية عبر .

الحمل:

انتبه من تشنجات العمل وادرس التفاصيل، واستمتع بتفهم الحبيب لرغباتك، ولا تدع المشككين يهزون ثقتك بصحتك.



:

يوم حافل بالانتصارات المهنية بدعم الأصدقاء، وحلول مشكلاتك العاطفية تجدها في الماضي، فاعتمد الاعتدال في غذائك.



الجوزاء:

واجه إرباكات الزملاء بشجاعة دون إهمال الشريك، وحاول تنشيط جسمك بممارسة رياضة خفيفة ككرة الطاولة.

:

اقتنص الفرص المالية الواعدة في العمل، وكن حكيمًا في مصارحة الحبيب، ولا تجازف بصحتك من أجل أمور تافهة.



الأسد:

شراكات أو علاقات جديدة تلوح في أفق عملك، فعزز علاقتك بالشريك لمستقبل مستقر، واطرد قلقك بمشاركة الأصدقاء أنشطتهم.



:

عالج تفاصيل عملك بدقة وهدوء، وبادر بخطوة صغيرة لإنهاء أزمة عاطفية، وسيطر على شهيتك تجاه الطعام بحزم.