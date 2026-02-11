مكافآت للأسد وفرص جديدة للحمل.. توقعات الأبراج ليوم 11 شباط

الحملمهنياً: معلومات مهمة ودعم غير مباشر من جهات نافذة يعززان موقعك المهني ويفتحان أمامك أبواباً جديدة.عاطفياً: التفاؤل يسيطر على علاقتك بالشريك بعد مرحلة من الظروف الإيجابية التي أعادت الدفء بينكما.صحياً: الرياضة تبقى خيارك الأمثل للحفاظ على لياقتك وصحتك الجسدية.مهنياً: يوم واعد يحمل مؤشرات تقدم مهني ملحوظ، مع تحسن واضح في التواصل والعلاقات داخل محيط العمل.عاطفياً: تجنب الأنانية، فهي قد تترك آثاراً سلبية على علاقتك بالشريك. المرونة مطلوبة اليوم.صحياً: ممارسة رياضات شتوية كالتزلج تنشط الجسم وتعزز الحيوية.الجوزاءمهنياً: قدّم أفضل ما لديك، فنجاح مشاريعك يرتبط بمدى التزامك وجهودك المتواصلة.عاطفياً: الصبر هو مفتاح استعادة ثقة الشريك، فلا تتعجل النتائج.صحياً: الاستفادة من فرصة سفر قصيرة قد تكون مثالية لكسر روتين العمل واستعادة النشاط.مهنياً: تميل إلى الانفتاح على ثقافات وتجارب جديدة، ما ينعكس إيجاباً على علاقاتك المهنية.عاطفياً: مسؤوليات عائلية متراكمة قد تربكك، فحاول التعامل معها بهدوء وتنظيم.صحياً: العصائر الطبيعية بعد ممارسة الرياضة تعزز مناعتك وتمنحك طاقة إضافية.الأسدمهنياً: أجواء من الثقة والانسجام تسيطر على محيطك المهني، وقد تحصد اليوم ثمرة جهودك السابقة.عاطفياً: امنح مشاعرك مساحة أوسع، فالقلب أصدق من الحسابات العقلية في بعض المواقف.صحياً: احذر المأكولات الدسمة والمعلّبات، وكن أكثر حرصاً على نظامك الغذائي.