مكافآت للأسد وفرص جديدة للحمل.. توقعات الأبراج ليوم 11 شباط

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555758-639063472583298992.jpg
مكافآت للأسد وفرص جديدة للحمل.. توقعات الأبراج ليوم 11 شباط
أخبار الأبراج
2026-02-11 | 01:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
186 شوهد
تشير توقعات الأبراج ليوم 11 شباط إلى أجواء إيجابية تحمل فرصاً مهنية واعدة للبعض، مقابل دعوات إلى التوازن العاطفي وضبط ردود الفعل لدى آخرين، مع نصائح صحية تركز على النشاط البدني ونمط الحياة السليم. يوم يتأرجح بين الدعم الخفي والاختبارات الواقعية، ما يجعل الحكمة في التصرف مفتاح العبور بأمان نحو نتائج أفضل.
الحمل
مهنياً: معلومات مهمة ودعم غير مباشر من جهات نافذة يعززان موقعك المهني ويفتحان أمامك أبواباً جديدة.
عاطفياً: التفاؤل يسيطر على علاقتك بالشريك بعد مرحلة من الظروف الإيجابية التي أعادت الدفء بينكما.
صحياً: الرياضة تبقى خيارك الأمثل للحفاظ على لياقتك وصحتك الجسدية.
الثور
مهنياً: يوم واعد يحمل مؤشرات تقدم مهني ملحوظ، مع تحسن واضح في التواصل والعلاقات داخل محيط العمل.
عاطفياً: تجنب الأنانية، فهي قد تترك آثاراً سلبية على علاقتك بالشريك. المرونة مطلوبة اليوم.
صحياً: ممارسة رياضات شتوية كالتزلج تنشط الجسم وتعزز الحيوية.
الجوزاء
مهنياً: قدّم أفضل ما لديك، فنجاح مشاريعك يرتبط بمدى التزامك وجهودك المتواصلة.
عاطفياً: الصبر هو مفتاح استعادة ثقة الشريك، فلا تتعجل النتائج.
صحياً: الاستفادة من فرصة سفر قصيرة قد تكون مثالية لكسر روتين العمل واستعادة النشاط.
السرطان
مهنياً: تميل إلى الانفتاح على ثقافات وتجارب جديدة، ما ينعكس إيجاباً على علاقاتك المهنية.
عاطفياً: مسؤوليات عائلية متراكمة قد تربكك، فحاول التعامل معها بهدوء وتنظيم.
صحياً: العصائر الطبيعية بعد ممارسة الرياضة تعزز مناعتك وتمنحك طاقة إضافية.
الأسد
مهنياً: أجواء من الثقة والانسجام تسيطر على محيطك المهني، وقد تحصد اليوم ثمرة جهودك السابقة.
عاطفياً: امنح مشاعرك مساحة أوسع، فالقلب أصدق من الحسابات العقلية في بعض المواقف.
صحياً: احذر المأكولات الدسمة والمعلّبات، وكن أكثر حرصاً على نظامك الغذائي.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
توقعات الأبراج ليوم 13 ديسمبر 2025: تغيّرات، مكاشفات، وفرص ذهبية بانتظار البعض!
02:30 | 2025-12-13
طاقة دقيقة وفرص مشروطة: ماذا تقول الأبراج اليوم 8 شباط 2026؟
05:18 | 2026-02-08
هل سيبتسم الحظ لك اليوم؟ توقعات الأبراج ليوم الخميس 8/1/2026 تكشف كل شيء!
10:51 | 2026-01-07
من سيلتقي بالحبيب اليوم؟ ومن سيحظى بالمال الكثير؟ إليكم توقعات الأبراج ليوم 12/12/2025!
02:29 | 2025-12-12
الابراج
توقعات الأبراج
السومرية
ابراج
السرطان
الرياض
ﻹعادة
مشاري
الثور
براج
ناني
كولا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الامطار تشتد والحرارة ترتفع وتنخفض.. موجة جديدة تدخل على الخط
محليات
32.44%
00:57 | 2026-02-10
الامطار تشتد والحرارة ترتفع وتنخفض.. موجة جديدة تدخل على الخط
00:57 | 2026-02-10
المفوضية تنشر مبالغ المكافآت الخاصة بموظفي الاقتراع
محليات
27.87%
12:08 | 2026-02-09
المفوضية تنشر مبالغ المكافآت الخاصة بموظفي الاقتراع
12:08 | 2026-02-09
بعد الارتفاع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
21.55%
03:01 | 2026-02-11
بعد الارتفاع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق اليوم
03:01 | 2026-02-11
بضمنها البطاطا والطماطم.. بغداد تمنع دخول 15 محصولا من إقليم كردستان
محليات
18.15%
12:28 | 2026-02-09
بضمنها البطاطا والطماطم.. بغداد تمنع دخول 15 محصولا من إقليم كردستان
12:28 | 2026-02-09
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة علوة رشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-11
ناس وناس
منطقة علوة رشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-11
من الأخير
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
من الأخير
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-10
Live Talk
دور صانع المحتوى الطبي في نشر الوعي الصحي - Live Talk - الحلقة ٢٢٢ | 2026
10:30 | 2026-02-10
Live Talk
دور صانع المحتوى الطبي في نشر الوعي الصحي - Live Talk - الحلقة ٢٢٢ | 2026
10:30 | 2026-02-10
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة علوة رشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-11
ناس وناس
منطقة علوة رشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-11
من الأخير
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
من الأخير
التعرفة الكمركية.. مافيات تجهش بصوت الفقير - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-10
Live Talk
دور صانع المحتوى الطبي في نشر الوعي الصحي - Live Talk - الحلقة ٢٢٢ | 2026
10:30 | 2026-02-10
Live Talk
دور صانع المحتوى الطبي في نشر الوعي الصحي - Live Talk - الحلقة ٢٢٢ | 2026
10:30 | 2026-02-10
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
اخترنا لك
"احذروا أجواء العمل المسمومة".. رسائل فلكية عاجلة للحمل والجوزاء!
03:12 | 2026-02-10
طاقة دقيقة وفرص مشروطة: ماذا تقول الأبراج اليوم 8 شباط 2026؟
05:18 | 2026-02-08
"المربع الفلكي" ينصب فخًّا لمواليد الأسد والثور.. فهل ينجوان؟
00:00 | 2026-02-07
الأبراج اليوم: فرص لترميم العلاقات وتأجيلات في العمل
01:18 | 2026-02-06
4 شباط يحمل فرصاً جديدة لبعض الأبراج.. والحذر مطلوب للبعض الآخر
01:38 | 2026-02-04
من يملك مفتاح الربح، ومن يطارده شبح الماضي؟
05:24 | 2026-02-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.