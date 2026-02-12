سرّ "القرار الحاسم" يُطارد الميزان والعقرب.. فماذا عن بقية الأبراج؟

إليكم أبرز التوقعات الفلكية اليومية لمواليد ، ، ، والدلو، ليوم الخميس 12 شباط 2026، بحسب الخبيرة الفلكية عبر .

:

يتطلب يومك قرارات حاسمة لتقليل الخسائر، مع منح الشريك فرصة للتفكير والالتزام بالتوجيهات الصحية.



:

الحزم في العمل ضروري لتجنب الكلفة العالية، بالتوازي مع الصبر عاطفياً والانضباط طبياً لضمان التعافي.

.



ينصحك الفلك بتجنب التدخل في شؤون الآخرين مهنياً، ومشاركة الحبيب في حل القضايا العالقة، واستغلال الفراغ بالرياضة.



الجدي:

ثباتك في العمل الاجتماعي يمنحك السعادة، بينما يطمئن الشريك بوضوحك، وتساعدك الإرادة على بلوغ أهدافك الصحية.

واجه معارضة زملائك بالصبر، واحرص على إشراك الشريك في قراراتك، وتغلب على الخمول بنشاط بدني مستمر.



:

ستتخطى العقبات التقنية في عملك بذكاء، لكن احذر من المماطلة مع الشريك واهتم بتنويع الخضروات في حميتك.