"بين صرامة العقل وهواجس القلب".. الكواكب تضع الأبراج أمام خيارات مصيرية!

إليكم أبرز التوقعات الفلكية اليومية لمواليد الحمل، ، الجوزاء، ، والعذراء، ليوم الاثنين 16 شباط 2026، بحسب الخبيرة الفلكية عبر .

الحمل:

حقق نجاحاتك رغم ثقل المسؤوليات، ولا تعكس قلقك الشخصي على الشريك، وابدأ بتنفيذ خطتك للرشاقة فوراً.



:

حكّم عقلك في قرارات العمل، وسارع بإنهاء سوء التفاهم مع الحبيب، وحافظ على هدوئك لتجنب الانفعالات الصحية.



الجوزاء:

تريّث في اختيار العروض المهنية الجديدة، واكسر الروتين عاطفياً، واستشر الطبيب فوراً بشأن شعورك بالدوخة.

تأنَّ في قراراتك المهنية المصيرية، وقدّر إخلاص الحبيب وتوقف عن التذمر، وحاول إيجاد وقت للرياضة رغم انشغالك.



الأسد:

اعتمد لغة الحوار لضبط أعصابك في العمل، وراجع خياراتك العاطفية المقلقة، واستبدل العادات الضارة بالعصائر المفيدة.



:

تخلَّ عن مزاجيتك مع الزملاء لتجنب العزلة، وكن أكثر عمقاً في علاقتك بالشريك، وابدأ يومك برياضة المشي.