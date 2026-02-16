"بين صرامة العقل وهواجس القلب".. الكواكب تضع الأبراج أمام خيارات مصيرية!

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اكتشاف إصابتين بجدري القردة في روسيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556210-639068242741685037.jpeg
"بين صرامة العقل وهواجس القلب".. الكواكب تضع الأبراج أمام خيارات مصيرية!
أخبار الأبراج
2026-02-16 | 02:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
87 شوهد
إليكم أبرز التوقعات الفلكية اليومية لمواليد الحمل،
الثور
، الجوزاء،
السرطان
،
الاسد
والعذراء، ليوم الاثنين 16 شباط 2026، بحسب الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
عبر
السومرية
.
الحمل:
حقق نجاحاتك رغم ثقل المسؤوليات، ولا تعكس قلقك الشخصي على الشريك، وابدأ بتنفيذ خطتك للرشاقة فوراً.
الثور
:
حكّم عقلك في قرارات العمل، وسارع بإنهاء سوء التفاهم مع الحبيب، وحافظ على هدوئك لتجنب الانفعالات الصحية.
الجوزاء:
تريّث في اختيار العروض المهنية الجديدة، واكسر الروتين عاطفياً، واستشر الطبيب فوراً بشأن شعورك بالدوخة.
لمعرفة برجك أوّل بأوّل،
انقر هنا.
السرطان
:
تأنَّ في قراراتك المهنية المصيرية، وقدّر إخلاص الحبيب وتوقف عن التذمر، وحاول إيجاد وقت للرياضة رغم انشغالك.
الأسد:
اعتمد لغة الحوار لضبط أعصابك في العمل، وراجع خياراتك العاطفية المقلقة، واستبدل العادات الضارة بالعصائر المفيدة.
العذراء
:
تخلَّ عن مزاجيتك مع الزملاء لتجنب العزلة، وكن أكثر عمقاً في علاقتك بالشريك، وابدأ يومك برياضة المشي.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
آخر يوم في عام 2025 فلكياً: قرارات مصيرية وبدايات نفسية جديدة لـ6 أبراج
01:08 | 2025-12-31
بغداد تضع "مهلة أخيرة" أمام الفائزين بتعيينات العقود
10:59 | 2025-12-28
إصابة مبابي تضع ألونسو والريال في موقف صعب و3 خيارات
05:35 | 2026-01-01
دمشق تتهم "قسد" بخرق الاتفاق وتتحدث عن خيارات ميدانية
15:23 | 2026-01-25
خاص السومرية
أخبار الأبراج
الحمل
الثور
الجوزاء
السرطان
الاسد
العذراء
الابراج
الابراج الاسبوعية
جاكلين عقيقي
السومرية
العراق
مع الحب
جاكلين
الجدي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
على خلفية "فيديو الرياض".. البرلمان يستدعي سفير العراق لدى السعودية ويشكل لجنة تحقيقية
سياسة
38.29%
05:22 | 2026-02-15
على خلفية "فيديو الرياض".. البرلمان يستدعي سفير العراق لدى السعودية ويشكل لجنة تحقيقية
05:22 | 2026-02-15
الخسارة الصامتة: كيف تتبخر قيمة سيارتك في السوق العراقي دون أن تشعر؟
محليات
24.36%
02:59 | 2026-02-15
الخسارة الصامتة: كيف تتبخر قيمة سيارتك في السوق العراقي دون أن تشعر؟
02:59 | 2026-02-15
ما أسباب منع إدخال الأغذية الى السعودية.. الحج والعمرة توضح!
محليات
22.76%
10:37 | 2026-02-14
ما أسباب منع إدخال الأغذية الى السعودية.. الحج والعمرة توضح!
10:37 | 2026-02-14
علامات جسدية تحذر من النوبة القلبية
منوعات
14.58%
09:41 | 2026-02-14
علامات جسدية تحذر من النوبة القلبية
09:41 | 2026-02-14
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-16
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-15
Live Talk
الفروسية النسوية.. حضور قوي في ساحات المنافسة - Live Talk - الحلقة ٢٢٥ | 2026
10:30 | 2026-02-15
Live Talk
الفروسية النسوية.. حضور قوي في ساحات المنافسة - Live Talk - الحلقة ٢٢٥ | 2026
10:30 | 2026-02-15
عشرين
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
عشرين
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-16
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٢٢ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-15
Live Talk
الفروسية النسوية.. حضور قوي في ساحات المنافسة - Live Talk - الحلقة ٢٢٥ | 2026
10:30 | 2026-02-15
Live Talk
الفروسية النسوية.. حضور قوي في ساحات المنافسة - Live Talk - الحلقة ٢٢٥ | 2026
10:30 | 2026-02-15
عشرين
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
عشرين
الاطار يزداد انسداداً وترامب يزيد تغريدة تصريحاً! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٨ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-14
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
حصاد السومرية
اضراب التجار.. مقاومة التغير - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
13:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
الهوا الك
الفوضى الاقتصادية: لا موازنة، لا سيولة، والأسعار تحلق! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٥ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-13
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
Celebrity
الممثل اثير نجم - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٤ الى ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-12
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
من الأخير
قمة صلاح الدين تُطلق الدخان الأبيض - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٩ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-11
اخترنا لك
15 شباط فلكياً: طاقة إيجابية لبعض الأبراج وتنبيهات للبعض الآخر
01:18 | 2026-02-15
ليلة الكسوف الكبير.. كيف يخطط فلك عيد الحب لجمعك بشريك العمر تحت طاقة الدلو؟
00:00 | 2026-02-14
سرّ "القرار الحاسم" يُطارد الميزان والعقرب.. فماذا عن بقية الأبراج؟
03:02 | 2026-02-12
مكافآت للأسد وفرص جديدة للحمل.. توقعات الأبراج ليوم 11 شباط
01:08 | 2026-02-11
"احذروا أجواء العمل المسمومة".. رسائل فلكية عاجلة للحمل والجوزاء!
03:12 | 2026-02-10
طاقة دقيقة وفرص مشروطة: ماذا تقول الأبراج اليوم 8 شباط 2026؟
05:18 | 2026-02-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.