تجمع الكواكب في حضرة الحوت: أسبوع التناغم المائي والفرص الذهبية للأبراج

تتوقّع الخبير الفلكية ان يشهد الاسبوع الممتدّ من السبت 21 حتّى الجمعة 27 شباط 2026 مشهدًا فلكيًا استثنائيًا، حيث لا تزال الكواكب تحتشد في ضيافة المائي، مما يضفي صبغة من الهدوء والإبداع على الأجواء العامة.

بالنسبة للخبيرة الفلكية ، يبرز اقتران الشمس وكوكب الزهرة في هذا البرج كعامل دفع قوي يوفر دعمًا معنويًا وماديًا كبيرًا، مانحًا مواليد الأبراج المائية والترابية فرصًا واعدة لتحقيق وحصد الثمار المالية، فضلًا عن تعزيز الثقة بالنفس التي تمكنهم من المضي قدمًا في مشاريعهم. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إنّ وجود كوكب عطارد في البرج ذاته يسهم في تحسين قنوات الاتصال والتنقل، ويحفز الأفكار الخلاقة، نظرًا لكونه المسؤول الأول عن الطاقة الفكرية والتقنية، ولتأثيره المباشر والقوي لقربه من كوكبنا.

. تابعوا عقيقي على