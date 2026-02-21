Alsumaria Tv
رسالة إيرانية للأمم المتحدة: اذا تعرضنا لعدوان سنرد بحزم
المزيد
تجمع الكواكب في حضرة الحوت: أسبوع التناغم المائي والفرص الذهبية للأبراج

أخبار الأبراج

2026-02-21 | 00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تجمع الكواكب في حضرة الحوت: أسبوع التناغم المائي والفرص الذهبية للأبراج
50 شوهد

تتوقّع الخبير الفلكية جاكلين عقيقي ان يشهد الاسبوع الممتدّ من السبت 21 حتّى الجمعة 27 شباط 2026 مشهدًا فلكيًا استثنائيًا، حيث لا تزال الكواكب تحتشد في ضيافة برج الحوت المائي، مما يضفي صبغة من الهدوء والإبداع على الأجواء العامة.

بالنسبة للخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، يبرز اقتران الشمس وكوكب الزهرة في هذا البرج كعامل دفع قوي يوفر دعمًا معنويًا وماديًا كبيرًا، مانحًا مواليد الأبراج المائية والترابية فرصًا واعدة لتحقيق الشهرة وحصد الثمار المالية، فضلًا عن تعزيز الثقة بالنفس التي تمكنهم من المضي قدمًا في مشاريعهم. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إنّ وجود كوكب عطارد في البرج ذاته يسهم في تحسين قنوات الاتصال والتنقل، ويحفز الأفكار الخلاقة، نظرًا لكونه المسؤول الأول عن الطاقة الفكرية والتقنية، ولتأثيره المباشر والقوي لقربه من كوكبنا.
 
تابعوا جاكلين عقيقي على يوتيوب السومرية. 
 
أمّا على صعيد الحركة القمرية وتأثيرها اليومي، فيبدأ الأسبوع مع بزوغ القمر في برج الحمل الناري يوم السبت، ممّا يشحن مواليد الأبراج النارية بطاقة من الحماسة والانتصار، ويفتح أمامهم أبواب الأمل لبداية أسبوع قوية. ومع انتقال القمر إلى برج الثور يومي الأحد والاثنين، تنتقل الدفة نحو مواليد الأبراج الترابية—الثور والعذراء والجدي—الذين سيجدون الطريق ممهدًا لتحقيق إنجازات ملموسة والوصول إلى مكاسب وأرباح كانت منتظرة. 


لمعرفة برجك أوّل بأوّل، انقر هنا

ومع حلول يومي الثلاثاء والأربعاء، ينتقل القمر إلى برج الجوزاء، ليدخل في زوايا فلكية دقيقة مع الكواكب المستقرة في برج الحوت، وهو ما ينعكس بشكل مبهر على مواليد الأبراج الهوائية الذين قد يحققون نجاحات تتجاوز سقف توقعاتهم بكثير. وفي ختام هذا الأسبوع الحافل، يستقر القمر في برج السرطان يومي الخميس والجمعة، مشكلاً مثلثات فلكية مائية متناغمة مع الشمس والزهرة وعطارد؛ لتكون هذه الفترة مسك الختام، محملة بالمفاجآت السارة والأخبار الطيبة التي تزهو بها الحياة على مختلف المستويات. 
 
 
>> تابع قناة السومرية على  تويتر 

خاص السومرية

أخبار الأبراج

الابراج

الابراج الاسبوعية

جاكلين عقيقي

السومرية

العراق

الأبراج الترابية

برج السرطان

برج الجوزاء

برج الحوت

برج الثور

العذراء

اخترنا لك
"بين صرامة العقل وهواجس القلب".. الكواكب تضع الأبراج أمام خيارات مصيرية!
02:32 | 2026-02-16
15 شباط فلكياً: طاقة إيجابية لبعض الأبراج وتنبيهات للبعض الآخر
01:18 | 2026-02-15
ليلة الكسوف الكبير.. كيف يخطط فلك عيد الحب لجمعك بشريك العمر تحت طاقة الدلو؟
00:00 | 2026-02-14
سرّ "القرار الحاسم" يُطارد الميزان والعقرب.. فماذا عن بقية الأبراج؟
03:02 | 2026-02-12
مكافآت للأسد وفرص جديدة للحمل.. توقعات الأبراج ليوم 11 شباط
01:08 | 2026-02-11
"احذروا أجواء العمل المسمومة".. رسائل فلكية عاجلة للحمل والجوزاء!
03:12 | 2026-02-10

