"انطلاقة الرقم واحد".. استعدّوا لمشهد فلكي تاريخي في نيسان ينهي سنوات الدمار!

تتوقّع الخبيرة الفلكية ، عبر ، أن يشهد الاسبوع الممتد من السبت 28 آذار حتّى الجمعة 3 نيسان أجواءً فلكية استثنائية لم نشهدها منذ عقود.





وبحسب عقيقي، تتّجه الأنظار نحو حدث فلكي مهيب يتمثل في اصطفاف الشمس وزحل ونبتون جنبًا إلى جنب في برج الحمل، وهو مشهد غاب عن الدائرة الفلكية لأكثر من ثلاثين عامًا. هذا الاجتماع الكوكبي، الذي ينضم إليه عطارد والمريخ لاحقًا، يولد طاقة سريعة جدًّا تدفع البشرية نحو اتخاذ خطوات جريئة وتحديد أولويات جديدة. ومع ولادة القمر الجديد في الحمل يوم 17 نيسان، نجد أنفسنا أمام "خريطة طريق" كونية تعيد ترتيب الملفات العالقة وتفتح أبوابًا كانت مغلقة لسنوات.





إلا أنّ هذا الاندفاع لا يخلو من الحذر؛ فدخول كوكب المريخ إلى بيته الأساسي في برج الحمل يوم 10 نيسان يضاعف من طاقات القوة والحماسة، لكنّه يرفع في الوقت ذاته من منسوب التهور وعدم الانضباط، خاصّة وأنّ المريخ هو كوكب الحـرب والنار. وتصل هذه الطاقة إلى ذروتها في العشرين من الشهر عند اقتران المريخ بزحل، وهو ما قد يسبب بعض الأوضاع المزعجة والضغوط النفسية التي تتطلب الحكمة والهدوء لتجاوزها.



وعلى الصعيد العالمي، يبرز الخبر الأهم متمثلًا في وصول كوكب أورانوس إلى الدرجة الحرجة في ، وهي اللّحظة التي تلخص سبع سنوات من الاضطرابات التي عصفت بالعالم من أوبئة وزلازل وانهيارات اقتصادية. إنّ وجود أورانوس في هذه الدرجة الحساسة يشير إلى مخاض عالمي أخير يتعلق بالنظام المالي والاقتصادي، حيث تتحرك "نيران الاقتصاد" لتعيد صياغة الثروات. وبحلول تاريخ 25 نيسان، يشهد الفلك تحولًا تاريخيًا بانتقال أورانوس نهائيًا إلى ، لينهي حقبة الدمار والتهجير ويستقر في برج يشبه طبيعته، مما يبشر بهدوء نسبي في العواصف العالمية.



أمّا على صعيد العلاقات اليومية، فيُسجّل هذا الشهر صراعًا خفيًّا بين الرغبة في الدبلوماسية والتهور الشخصي، خاصة مع اكتمال القمر في الذي يشكل تنافرًا مع كواكب الحمل. هذا التناقض يدفعنا للموازنة بين هويتنا المستقلة وبين حاجتنا للشراكة والانسجام. وفي ظلّ تقدم في ، يحظى المواليد المائيون بنفوذ واسع وإنجازات واعدة، بينما تساهم الزهرة في بتلطيف الأجواء المهنية والعاطفية للأبراج الترابية والمائية، فاتحةً الآفاق نحو ارتباطات رسمية وزيجات مستقرة.



ختاماً، يعد نيسان 2026 شهر الخطوات الأولى بامتياز، فبينما يسهل عطارد في المعاملات القانونية والسفر حتى منتصف الشهر، تمنحنا الشمس في الحمل الحماسة لتحديد أولوياتنا. إنه شهر الانقلابات الإيجابية لمن يمتلك الشجاعة للبدء، مع ضرورة الانتباه للفخاخ التي قد ينصبها المريخ لمواليد الجوزاء والعذراء والقوس، والتمسك بالهدوء في مواجهة التقلبات المالية الكبرى التي تسبق استقرار أورانوس في بيته الجديد.

