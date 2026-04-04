كواكب الذهب في حالة استنفار.. نيسان 2026 يفتح أبواب الحظوظ التي غابت لعقود!

يشهد شهر نيسان من عام 2026 حدثًا فلكيًا نادرًا واستثنائيًا يتمثل في حالة "التقدم الجماعي" لجميع الكواكب، حيث تخلو السماء من أي تراجعات كوكبية وتستقر الكواكب في زوايا ممتازة تفتح أبواب الحظوظ المرعبة والفرص الذهبية التي تجعل الأوضاع العامة فوق الريح. وتتوج هذه الفترة بانتقالات كوكبية تاريخية، أبرزها دخول كوكب المريخ إلى موطنه الأصلي في برج الحمل يوم 10 نيسان، تزامناً مع استقرار كوكب الزهرة في بيتها الأساسي ، ووجود المشتري، كوكب الحظ الأكبر، في بيت شرفه ، مما يخلق حالة من "حظ الذهب" والانفراجات المالية والعاطفية التي تنهي الملفات العالقة وتأتي بالأخبار السارة.وفي مشهد استثنائي آخر، يتشكل مثلث فلكي ناري بين القمر في والشمس والكواكب الموجودة في برج الحمل خلال الفترة الممتدة من الاثنين إلى الأربعاء، وهو ما يمنح مواليد الأبراج النارية سيادة مطلقة وقوة اجتماعية ومهنية وشعبية جارفة، وسط أجواء احتفالية مليئة بالنشاط والطاقة. هذا الزخم الفلكي يتناغم مع حركة القمر التي تبدأ يومي السبت والأحد في ، لتفتح لمواليد الأبراج المائية آفاقًا واسعة في السفر والمكاسب المالية والنتائج الأكاديمية الناجحة، قبل أن ينتقل القمر إلى يومي الخميس والجمعة، ليشكل مربعًا فلكيًا مع كواكب الحمل والمشتري في بالتزامن مع اكتماله في ، وهو ما يرفع معنويات مواليد ويضعهم في صدارة الأبراج الرابحة، موفراً لهم ظروفاً مثالية لبدء مشاريع جديدة وتحقيق الازدهار.وتكتمل الصورة الفلكية العامة بوجود الشمس ونبتون وزحل في برج الحمل، بينما يتقدم عطارد في وبلوتون في ، مع وصول أورانوس إلى الدرجة الحرجة في والمريخ إلى أواخر درجات الحوت، مما يجعل المشهد الفلكي متكاملًا ودافعًا نحو الأمام بكل قوة. إن هذا الاصطفاف الكوني الفريد، الذي يجمع بين قوة الكواكب في بيوتها الأساسية وحالة التقدم الشاملة، يمثل لحظة زمنية فارقة للانطلاق والنجاح، حيث تتبدد العرقلة وتفسح المجال لإنجازات استثنائية على كافة المستويات المهنية والشخصية.