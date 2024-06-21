"باسرع وقت".. الكويت تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان

اهابت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان "من دون حاجة ملحة" للمغادرة في اقرب وقت ممكن.

ودعت الوزارة في بيان رسمي، "من تتعذر عليه مغادرة لبنان إلى التواصل مع سفارة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية فوراً".



كما جددت الكويت، دعوتها "لجميع المواطنين بعدم التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي نظراً للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تشهدها المنطقة".